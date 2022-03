Idriss Sihamedi (BarakaCity) veut que les musulmans quittent la France si…

Idriss Sihamedi s'est exprimé sur Twitter suite au discours d'Eric Zemmour au Trocadéro.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

BarakaCity est une organisation dissoute par le gouvernement pour apologie du terrorisme. Elle a succédé au CCIF, interdit pour les mêmes raisons. Mais son ex-chef, Idriss Sihamedi, a toujours le droit à la parole. Et quand il parle, c'est du bonheur à l'état pur. Ainsi, il s'est adressé à Zemmour pour lui demander de contribuer au départ des musulmans qui refuseraient l'assimilation. "Mon truc est sérieux", a-t-il précisé.

On va donc le prendre au sérieux. S'adressantaux musulmans, il a dressé un tableau apocalyptique de la France : "un pays en faillite, en pleine crise économique". Plus grave encore : "un pays où un musulman ne peut pas pratiquer sa foi sans entrave". Mais il a énuméré avec tristesse les dizaines de mosquées fermées par un pouvoir islamophobe.

Mais où iraient donc ces millions de musulmans en quête d'amour, de minarets, et de quiétude ? Le monde est grand et il leur ouvre les bras selon Idriss Sihamedi. "Il y a, a-t-il dit, l'Afrique", un continent d'avenir. "Il y a aussi des pays riches qui vous attendent", a-t-il précisé. L'Afghanistan, mais ça, c'est pour les musulmans purs et rigoristes. Il y a aussi le Pakistan qui n'est pas mal, le Qatar, l'Indonésie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie feraient également d'excellentes terres d'accueil. Mais elles ne peuvent rivaliser avec l'Arabie saoudite où se trouve la Kaaba sacrée.

Pour transporter ces millions de musulmans incités à quitter la France ingrate, il va falloir beaucoup d'argent. Les bateaux et les charters, ça coûte cher. Qu'à cela ne tienne. Idriss Sihamedi, toujours aussi sérieux, demande au futur président Zemmour de piocher dans le budget de l'Etat.

Ses propos font beaucoup rire sur les réseaux sociaux où on suggère à l'ex-patron de l'ex-BarakaCity de ne pas attendre l'élection pour mettre en oeuvre son beau programme. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on bosse. Et nous avons fait notre enquête auprès de l'entourage de Zemmour. Et nous avons appris en exclusivité qu'il entendait confier le ministère de la remigration à Idriss Sihamedi.

