VIE ET MORT D'UN JOURNAL EN RUSSIE
18 novembre 2026
« Ici vivait Novaya Gazeta » : comment le Kremlin a étouffé les médias libres sans jamais les interdire
Il n'y a pas eu de descente spectaculaire ni de policiers armés prenant d'assaut le bâtiment pour procéder à des arrestations massives. La fin de Novaya Gazeta, l'un des derniers journaux indépendants de Russie, fut bien plus banale.
4 min de lecture
Le 9 novembre , les tiroirs furent vidés, les dossiers rangés et une pancarte fut clouée à la hâte au-dessus de l'entrée des bureaux du journal dans le centre de Moscou. On pouvait y lire simplement : « Novaya Gazeta était installée ici. »
Pendant plus de trois décennies, Novaya Gazeta a dénoncé la corruption, enquêté sur les abus de pouvoir et offert un refuge à certains des journalistes les plus courageux de Russie.
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MOTS-CLESRussie , liberté de la presse , liberté d'expression , Novaya Gazeta , Vladimir Poutine , médias
THEMATIQUESInternational
Depuis vingt ans, Chloé Arnold Lowe est correspondante à l'étranger pour la BBC et Radio Free Europe/Radio Liberty, couvrant l'actualité de l'ex-Union soviétique, du Sri Lanka, de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est. Elle prépare actuellement un doctorat en sciences politiques internationales à l'université d'Aberystwyth, où elle étudie l'essor et le déclin des médias indépendants en Russie.
Depuis vingt ans, Chloé Arnold Lowe est correspondante à l'étranger pour la BBC et Radio Free Europe/Radio Liberty, couvrant l'actualité de l'ex-Union soviétique, du Sri Lanka, de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est. Elle prépare actuellement un doctorat en sciences politiques internationales à l'université d'Aberystwyth, où elle étudie l'essor et le déclin des médias indépendants en Russie.