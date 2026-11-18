Le 9 novembre , les tiroirs furent vidés, les dossiers rangés et une pancarte fut clouée à la hâte au-dessus de l'entrée des bureaux du journal dans le centre de Moscou. On pouvait y lire simplement : « Novaya Gazeta était installée ici. »

Pendant plus de trois décennies, Novaya Gazeta a dénoncé la corruption, enquêté sur les abus de pouvoir et offert un refuge à certains des journalistes les plus courageux de Russie.

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