Horreur : le chien de Hollande a dévoré les lunettes de Brigitte Macron

Philae, la femelle labrador de François Hollande à l'Elysée en décembre 2014.

Gérard Davet et Fabrice Lhomme publient un livre sur Macron. Le titre est dévastateur "Le traître et le néant" ce qui n'est pas très gentil pour le président de la République.



Traître on le savait déjà. Néant ça se discute. Parmi les révélations qui fourmillent dans cet ouvrage, il y en a une qui concerne Philae le labrador de Hollande. Cet animal, certainement très mal élevé par son maître, a commis un crime qui fait frémir.



Pour un dîner à l'Elysée, Hollande avait convié son ministre de l'Economie ainsi que l'épouse de ce dernier. Philae était dans les parages animé des pires intentions. Mais qui se serait méfié d'un chien présidentiel ?



Philae s'est jeté sur le sac (en croco ?) de Brigitte Macron. Elle l'a déchiqueté puis a dévoré les lunettes qui étaient dedans. L'épouse du ministre de l'Économie en a été douloureusement affectée.



Mais le lendemain, elle s'est ressaisie et s'est achetée de nouvelles lunettes sans doute hors de prix. Puis Brigitte Macron a envoyé la facture à l'Elysée. Soufflé, Hollande a lâché "ce n'est qu'un chien et ce ne sont que des lunettes". Et il a ajouté stupéfait par le culot de Brigitte Macron : "Faut oser !".



Mais il s'est exécuté et l'Elysée a payé. Il y a des choses que Hollande a dû mal à comprendre. Brigitte Macron est une fille Trogneux, une des plus anciennes et des plus riches familles d'Amiens. Pour cette famille-là, un sou est un sou. Et quand on est la femme d'un banquier on apprend à compter chaque centime.

Les chats sont l'avenir de Marine Le Pen : s'ils pouvaient voter elle serait élue en 2022…

Macron va-t-il poser avec Nemo sur sa prochaine affiche électorale ?