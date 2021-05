Hitler est blond et porte une robe : c’est ainsi que le décrit Clémentine Autain…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

D’après toutes les images dont on dispose le chancelier du III ème Reich était un petit brun chétif et portant moustache. Rien d’un Aryen. Ce qui a permis à Charlie Chaplin, petit brun, chétif et moustachu de l’incarner au cinéma.

Mais Clémentine Autain le voit autrement. Et elle se le représente sous les traits d’une Aryenne incontestable, blonde et vêtue une robe. Il se trouve que la vaillante militante insoumise a été bouleversée par une déclaration de Valérie Pécresse.

La Présidente de la région Île-de-France avait fait remarquer que chez elle « la véritable menace ce n’était pas le Rassemblement National mais la collusion entre les islamo-gauchistes et les islamistes ». Les résultats obtenus, et annoncés, de la formation de Marine Le Pen dans cette région sont en effet particulièrement misérables.

La réaction de Clémentine Autain a été immédiate : « on connaît malheureusement le refrain : plutôt Hitler que le Front Populaire ! ». Notons en passant que de Front Populaire en Île-de-France il n’y en aura pas : Insoumis, Communistes, Socialistes et Écologistes sont incapables de s’entendre.

Ce qui leur promet un triste résultat aux Régionales et ce qui explique certainement l’énervement de Clémentine Autain. Car parler d’Hitler à tout bout de champ ne constitue pas un signe de bonne santé mentale.

On pourrait trouver simplement grotesque et ridicule la sortie de Clémentine Autain. Elle est plus que ça. Elle vient confirmer qu’à l’extrême-gauche on n’a ni idées, ni colonne vertébrale idéologique. On n’argumente plus, on vocifère.

Le chef, Jean-Luc Mélenchon, donne l’exemple. Il crie, il insulte et fait des moulinets avec ses bras. À le regarder on peut trouver une certaine ressemblance dans sa gestuelle et ses paroles avec celles d’Adolf Hitler.

Normalement on devrait s’interdire ce genre de comparaison. Mais les émois de Clémentine Autain nous y autorisent. Pour rester dans la trame de cette tragédie bouffonne nous conclurons par « plutôt Hitler que Clémentine Autain ». Comme je ne vote pas en Île-de-France merci de ne pas y voir un choix électoral.