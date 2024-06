"Hierro" : intrigue et déambulations en terre volcanique. Série TV à ne pas laisser passer !

Ce polar insulaire nous embarque à El Hierro, île volcanique d’Espagne qui fait partie des îles Canaries.

Au début l’impression moyennement agréable de voir un énième « Meurtres à… » va s’estomper très rapidement au profit de l’intérêt croissant, suscité tant par l’intensité de l’action que par l’attachement aux personnages. La complexité de ces derniers, bien réelle, ne se départit pas tout au long des 2 saisons et va nous ancrer de plus en plus dans l’histoire de la série. Drogue et diamants vont être certes le lot de cette histoire, mais un peu comme en filigrane pour mieux appréhender ce qui va se nouer entre une juge (Candéla) et Diaz, ancien condamné, suspect idéal et permanent ! Contrairement à la lecture de certaines critiques, il est important de souligner que ces 2 personnages n’ont jamais collaboré à proprement parler. Amenés à se côtoyer, ils vont apprendre à se connaître et ainsi à se respecter.