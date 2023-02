Guerre en Ukraine : radioscopie des opinions européennes depuis l’invasion russe

Le président ukrainien Zelensky, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz le 8 février dernier à l'Elysée.

Atlantico : Alors que le président américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev pour rencontrer son homologue ukrainien, certains dirigeants européens - Emmanuel Macron notamment - promettent un soutien sans faille à l’Ukraine, ravagée par presque un an de guerre. Mais le soutien européen est-il vraiment uniforme en Europe ?

Jérôme Quéré :L’opinion publique européenne semble aujourd’hui très favorable envers l’Ukraine. Les différents pays ont aujourd’hui bien identifié que l’agresseur est la Russie. Si cela paraît aujourd’hui une évidence, ce n’était pas le cas il y a encore un an. Des pays comme la France, ou encore l’Allemagne, qui avaient une relation ambiguë vis-à-vis de la Russie, semblent s’être accordés avec des pays comme la Pologne, dont la politique était bien plus claire à l’égard de la Russie.

Nous pouvons donc voir un changement, une évolution des opinions publiques, malgré quelques différences. Cette agression de la Russie nous a donc rapprochée. Notons d’ailleurs que l’opinion publique était souvent bien plus en avance que les différentes politiques gouvernementales sur la question.

S’il y a une harmonisation de la perception globale de ce conflit, quels sont les points où on observe les plus grandes différences à l’égard du soutien européen à l’Ukraine ?

Jérôme Quéré : Je pense qu’il y a des facteurs historiques et économiques à prendre en compte. L’opinion publique allemande est largement favorable à l’Ukraine mais dans le fond, ils le sont un peu moins que les autres pays européens. L’Allemagne a eu des relations économiques et notamment énergétiques très fortes avec la Russie. Je pense que les citoyens allemands ont ouvert les yeux face à cette ambiguïté, ce qui a été assez inconfortable. En effet, prôner les valeurs européennes tout en maintenant des relations fortes avec une dictature peut se révéler assez dérangeant.

Le cas de l’Italie est assez complexe et paradoxal. Ainsi, on s’inquiétait de l’élection de Giorgia Meloni, qui prône une politique que l’on pourrait qualifier d’extrême droite. Pourtant, elle a affiché un grand soutien à Volodymyr Zelensky, ce qui lui a valu des critiques, de la part de Silvio Berlusconi notamment, issu d’une droite assez conservatrice. De la même manière, Matteo Salvini s’était affiché avec un tee-shirt « Vive Poutine », ce qui avait fait beaucoup réagir.

En France, sur des plateaux télés, de nombreuses personnes diminuent la responsabilité de Poutine et essayent de lui chercher des excuses. C’est peu compréhensible mais plusieurs partis politiques ont tenu cette ligne, ce qui a eu un impact certain sur les citoyens.

Quel est le profil des pro-Poutine en Europe ?

Jérôme Quéré : Leur profil est varié et on voit bien que l’influence pro-Poutine en Europe ne date pas d’hier. Cette influence peut se propager à travers la culture, le financement de certains partis politiques, comme le Rassemblement National, mais aussi la réception de personnalités politiques en Russie, comme Marion-Maréchal Le Pen, la promotion de valeurs xénophobes, homophobes … Il s’agit d’une véritable politique d’influence, qui passe aussi par certains médias. On peut citer Russia Today ou encore Sputnik, qui ont été interdits de diffusion en Europe.

Plus pernicieux encore, une étude du Mouvement Européen - France a démontré l’ingérence étrangère russe dans le monde du jeu vidéo. On se rend compte que certains joueurs peuvent avoir des propos très agressifs envers l’Ukraine. Ils vont minimiser l’histoire et l’identité nationale de l’Ukraine. Ces attaques sont assez peu visibles dans les médias et pour les hommes politiques. Bien évidemment, il en est de même sur les réseaux sociaux, mais cela est bien plus facilement identifiable.

Bien souvent, ces pro-Poutine sont des gens qui n’ont plus confiance dans les médias, dans les hommes politiques et dans la société en général. Parfois, ces individus ont été trompés et sont bien plus susceptibles d’être influencés par la désinformation, mais il faut tenter de les comprendre. Ça a été le cas pendant le Covid, mais aussi pendant la guerre en Ukraine. Ces personnes ne sont pas facilement identifiables, leur seul point commun est d’avoir un ras-le-bol et une méfiance très importante envers les médias et les politiques, ce qui les conduit à tout remettre en question. Je pense que ce facteur favorise l’insertion des discours pro-Poutine. Cette grande méfiance crée simplement un terreau favorable à tout cela.

La question de la victoire ukrainienne est peut-être moins partagée par les Européens. Comment l’expliquer ?

Jérôme Quéré : Il y a eu une évolution car au départ, personne ne pensait que les ukrainiens allaient résister si vaillamment. Ce fut le cas pour les Russes, mais aussi pour les Européens. Nous étions sous le choc face à l’invasion, malgré les avertissements américains. Aujourd’hui, nous nous sentons tous concernés. Après un an, l’immense majorité d’entre nous est en admiration devant la résistance ukrainienne. De plus, les sondages montrent que nous pensons que c’est aux ukrainiens de négocier et de s’exprimer. Si nous ne savons pas quand la guerre va se terminer, il est important de noter qu’elle a fédéré, rassemblé et qu’elle nous concerne tous puisqu'elle touche aux valeurs européennes, aux droits de l’Homme … Il s’agit d’une attaque impérialiste et nous n’avons pas vu ça en Europe depuis des décennies. D’ailleurs, les propos de Poutine le montrent : cette guerre est aussi menée contre nous, en tant qu’européens.

Comment se positionnent les européens sur la question des sanctions, de l’envoi des armes et du soutien actif à l’Ukraine de manière générale ?

Jérôme Quéré : Concernant la livraisons des armes, les positions sont plus divergentes car nous n’avons pas la même histoire, le même budget, les mêmes équipements … Mais je pense qu’encore une fois, contrairement aux politiques, l’opinion publique est majoritairement favorable. Les dirigeants allemands étaient assez réticents, car ils prônaient une position neutre qu’ils n’ont pas pu conserver.

En ce qui concerne les sanctions, l’interprétation de la réussite varie fortement. Pourtant, la grande majorité des citoyens y sont favorables, même un an après la guerre, malgré le fait qu’elles ont aussi un impact économique sur nos pays. Vladimir Poutine comptait sur une certaine usure, mais la majorité des européens sont toujours pro-sanctions.

L’inquiétude est bien là, mais la peur de Poutine est encore plus présente. Nous nous demandons pourquoi il s’arrêterait à l’Ukraine. Il y aussi des risques sur la Moldavie … Ainsi, nous avons tous en tête Hitler, qu’aucun pays n’a osé arrêter au début de la Seconde Guerre mondiale. Cette peur justifie la poursuite de ce soutien à l’Ukraine, ce que Poutine n’a selon moi pas compris. Ainsi, les menaces qui consistent à larguer des bombes sur l’Europe poussent encore plus les Européens à s’unir et à renforcer leur soutien.

Vous avez publié un sondage sur les Etats de l'UE, "Anxious we stand ?", qui se concentre sur l'opinion publique européenne à propos de l'Ukraine. Quels sont, selon vous, les points saillants de tous ces résultats ?

Isabell Hoffmann : Nous faisons des sondages quatre fois par an, tous les trois mois en mars, juin, septembre et décembre, et nous avons une batterie fixe de questions sur la politique et les politiques et un peu sur ce que les gens ressentent dans leur vie personnelle. Lorsque je parle de politique, nous nous efforçons, chaque fois que cela est possible ou nécessaire, de poser une question sur l'UE et l'État national. Et puis nous avons tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde réel. Alors évidemment, comme je l'ai dit, nous faisons un sondage en mars, mais l'année dernière, le 24 février, lorsque cette guerre a commencé, nous avions déjà tout fait et tout scellé, mais nous avons fait marche arrière et nous avons dit, ok, maintenant tout est différent. Et depuis, nous nous concentrons sur ce que le public européen pense réellement de cette guerre. "Anxious we stand" n'est qu'une publication dans une série de publications.

Ce que nous constatons, c'est qu'il y a un très haut niveau de solidarité et que ce haut niveau de solidarité s'exprime à travers différentes sortes de questions. Et nous le constatons au fil du temps. Et nous avons également vu dans cette série de questions qui sont de nouvelles questions. Lorsque je les ai conçues, j'étais en fait un peu nerveux parce que ce que nous faisons en fait, c'est un peu un test de message. Nous prenons des affirmations qui sont répétées pour expliquer pourquoi nous soutenons l'Ukraine dans cette guerre. Il s'agit de "nous sommes inquiets", "c'est un ensemble de valeurs communes qui est attaqué", "nous devons les soutenir parce qu'en fin de compte, ils nous défendent aussi", etc. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et je pense que c'est très remarquable, parce qu'il y a un très haut niveau de soutien pour ces affirmations, qui sont d'une grande portée :

Ainsi, pour "L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est une attaque contre toute l'Europe", 61% des Européens pensent que l'Ukraine gagnera cette guerre. (La part de ceux qui sont d'accord avec cette affirmation dans chaque État membre varie de 51% en Italie à 81% en Pologne).

Pour "Les Ukrainiens défendent aussi notre liberté et notre prospérité, et pas seulement la nôtre" , 62% des Européens sont d'accord pour dire que les Ukrainiens se battent pour notre liberté et notre prospérité communes. (La part de ceux qui sont d'accord avec cette affirmation dans chaque État membre varie de 59% en Allemagne et en Italie à 72% en Pologne).

Maintenant, quand vous passez en revue les différents pays. Vous voyez des différences. Je pense que ce n'est pas surprenant. Ce qui est important pour moi, c'est que la tendance est la même dans tous les pays. Les Polonais sont très en avance sur la façon dont ils expriment leur soutien. Les Allemands sont peut-être parfois un peu plus prudents, comme les Français. Mais la tendance est la même. Ce qui signifie qu'il y a toujours une majorité dans chaque pays et dans l'UE dans son ensemble.

Et cela correspond aux recherches que nous avons faites l'année dernière. Maintenant, ce que nous montrons également dans ce rapport, c'est qu'il y a un niveau d'anxiété très élevé. Et nous le mesurons à l'aide de plusieurs questions que nous avons fusionnées afin de créer une base de données encore plus stable. Et ici, nous avons deux questions. La première est la suivante : "Le monde était bien meilleur autrefois". Cela touche les sentiments nostalgiques des gens. Et "le monde est un endroit dangereux". Et nous avons 66% des Européens qui sont d'accord avec ces deux notions. C'est très élevé. Nous avons fait l'année dernière une série d'études sur l'anxiété, donc nous pouvons dire que c'est vraiment élevé en ce moment. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce niveau élevé d'anxiété n'interfère pas avec le schéma des réponses sur le soutien à l'Ukraine.

Cela a-t-il un rapport avec le fait que les Européens croient que l'Ukraine se bat pour la bonne cause et qu'ils pensent que l'Ukraine va gagner la guerre ?

Lorsque vous mettez des gens face à une compétition et que vous leur dites que l'un est David et l'autre Goliath. Une majorité écrasante soutiendra David. Si vous voulez susciter la sympathie, optez pour l'effet David. Mais il est vrai que 61 % des Européens pensent que l'Ukraine gagnera cette guerre (la part de ceux qui sont d'accord avec cette affirmation dans chaque État membre va de 51 % en Italie à 81 % en Pologne).

Mais je pense que nous avons parcouru un long chemin depuis l'année dernière où, au cours des deux premières semaines, pratiquement tous les experts militaires prédisaient une énorme domination russe. Ensuite, il y a eu une très bonne histoire à raconter sur le retour des Ukrainiens et leur combat, un peu comme un moment « Astérix ». Ils ont fait une extraordinaire démonstration de force et de détermination et évidemment, ça aide. Et puis il y a l’idée que la cause est juste.

Je reviens tout juste de la conférence sur la sécurité de Munich. Nous avons eu un panel avec Timothy Garton Ash sur la nostalgie et le pouvoir du passé comme instrument pour faire de la politique. Et nous avons évidemment parlé de Poutine et de sa mauvaise utilisation d'années d'histoire à des fins politiques. Et Garton Ash a écrit un livre sur ce réseau de la mémoire et sur la façon dont il lie parfois les gens entre eux et dont il crée parfois un rejet. Mais en fin de compte, je pense qu'il y a un souvenir profond qui se réveille dans une situation comme celle-ci. Et la Seconde Guerre mondiale n'est pas si loin. Il y a quelque chose qui se passe en nous à un niveau viscéral.

Tous les pays suivent la même tendance de réponse. Mais il existe des différences entre les pays. Y a-t-il des spécificités à noter ?

Permettez-moi de commencer par dire que nous n'avons évidemment pas une surveillance de tous les États membres de l'UE, mais de certains états représentatifs. Ensuite, nous dépendons tous d'une longue mémoire. Et les différents pays ont des relations différentes avec les pays, des traditions différentes, etc. L'expérience polonaise avec les Russes est très particulière et ne peut être égalée. Le cas de l'Allemagne pourrait être, en ce sens, assez intéressant car une partie de ce pays a vécu pendant longtemps sous un régime différent et doncune influence différente sur la fabrication de la mémoire. L'exemple italien est remarquable parce que l’opinion publique est très réticente à apporter son soutien. Mais quand il s'agit du gouvernement, ils sont très déterminés. Nous avons vu cette semaine des photos assez fortes de Meloni et Zelensky ensemble. On a beaucoup parlé, lors du changement de gouvernement, de la possibilité que l'Italie change de position, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Tout le monde sait que pour l'Allemagne, la question de savoir qui livre des armes est très sensible. Il y a une culture complètement différente pour traiter de ces sujets. Et ils ont totalement quitté leur position et ont décidé que la situation exigeait un réajustement. D'une certaine manière, les pays du sud, comme l'Espagne, par leur géographie, n'ont pas de liens aussi étroits. On voit généralement qu'ils ne se sentent pas aussi concernés que les pays baltes.

L'un des paramètres qui semble le plus contrasté est celui des sanctions économiques et financières, que la plupart des Européens ont tendance à considérer comme plus inefficaces qu'efficaces. Qu'en est-il ? A-t-il évolué dans le temps ?

Comme nous l'avons écrit, "40% des Européens pensent que les sanctions sont efficaces ; 40% pensent qu'elles sont inefficaces ; 20% ont répondu "je ne sais pas". La part de ceux qui croient en l'efficacité des sanctions varie de 35% en France à 59% en Pologne. Parmi ceux qui considèrent que les sanctions sont un outil inefficace, les Allemands arrivent en tête de liste avec 48%. Seuls 25 % des Polonais expriment le même avis."

Mais c'est la première fois que nous posons cette question de cette manière. Nous avons posé un grand nombre de questions sur la politique à adopter : la livraison d'armes, l'indépendance énergétique, l'acceptation des réfugiés, toutes ces sortes de choses, y compris la politique de défense européenne commune. Nous avons vu qu'il y avait un soutien très élevé dès le départ en mars : la première impression était une sorte d'effet de ralliement autour du drapeau (parfois à plus de 70% d'appréciation, quelque chose que l'on voit très rarement". On s'inquiétait de l'évolution de la situation. Et on a vu les chiffres s'ajuster, mais ils ne se sont jamais effondrés. À l'approche de l'hiver, il y avait beaucoup d'insécurité, d'ignorance, de projections vraiment mauvaises et d'hypothèses inquiétantes. Naturellement, les chiffres ont un peu baissé, mais pas de façon spectaculaire. Et puis en décembre, ils sont repartis à la hausse.

La question des sanctions est évidemment très technique, et elle a fait l'objet d'un débat très vif dès le début. Depuis, elle est restée plus discrète, je pense que l'attention du public s'est davantage portée sur les armes. "De nombreux Européens, dans toute l'UE, ne savent tout simplement pas si les sanctions contre la Russie sont efficaces. La part des personnes interrogées exprimant cette incertitude est la plus faible en Allemagne et en Pologne (16 %) et la plus importante en France (26 %)."

Et je pense qu'il y a aussi un type très diversifié d'opinions et de données d'experts, donc c'est compréhensible. Je sais qu'en France, il y a un discours très critique sur les sanctions en général. Depuis de nombreuses années. Il y a donc beaucoup de raisons qui puissent expliquer ces résultats contrastés. Dans une démocratie, si vous voulez que les gens adhèrent à une idée, vous devez vous battre pour elle.

Au total, près de 20 % des personnes interrogées dans l'UE et dans chaque État membre accusent individuellement les États-Unis, l'OTAN ou l'Ukraine d'être responsables de la guerre. Ce groupe est le plus important en Italie (28 %) et le plus faible en Pologne (6 %)". Ces 20 % sont-ils pro-russes ?

Je ne saurais le dire. Dans les démocraties libérales, l'opinion est très diverse. On peut s'attendre à ce qu'il y ait 15 % de personnes qui ne sont pas dans le courant dominant. Donc quand j'ai vu ces chiffres, je n'ai pas été surpris. Certaines personnes adoptent un point de vue contrariant parce qu'elles le font toujours. Cela peut être pour des raisons politiques ou personnelles. C'est difficile à dire.