Guerre en Ukraine : les sanctions occidentales étranglent lentement mais sûrement l’économie russe

Pour Jeffrey Sonnenfeld, Vladimir Poutine entretient l'idée que la Russie résiste aux sanctions à des fins de propagande.

Selon une étude d'ampleur réalisée par des chercheurs de l'université de Yale l'économie russe est bien plus fortement touchée par les sanctions européennes et américaines qu'il n'y parait. La propagande russe contribuerait à minimiser l'impact réel de ces dernières. Entretien avec l'un de ses auteurs.

Doyen associé senior des programmes de leadership et professeur Lester Crown en pratique de la gestion à la Yale School of Management, il est également fondateur et président du Chief Executive Leadership Institute, un institut d'éducation et de recherche à but non lucratif axé sur le leadership des PDG et la gouvernance d'entreprise.

-L'invasion russe de l'Ukraine en est maintenant à son cinquième mois. Alors que les sanctions économiques se sont multipliées, la résistance à la Russie s'est en quelque sorte transformée en une guerre d'usure économique qui fait des ravages en Occident. Mais comment se porte réellement l'économie russe ? Parvient-elle réellement à "résister" ?

Jeffrey Sonnenfeld : En bref, l'économie russe a été paralysée - pour les raisons exposées ci-dessous. L'effet corrosif de Poutine sur son pays au cours des cinq derniers mois a fortement érodé des décennies de progrès économique russe.Tous les secteurs de la société russe ont été mis à mal, mais il a supprimé les statistiques standard sur le revenu national qu'ils communiquaient depuis des décennies.La Russie doit vendre de l'énergie à l'Europe bien plus que l'Europe n'a besoin d'acheter de l'énergie à la Russie.Dans quelques mois, de nouvelles installations de GNL permettront de recevoir du gaz de nombreux autres pays, comme les États-Unis et la Norvège.L'Europe achète 43% de son gaz à la Russie, mais la Russie vend 85% de son gaz à l'Europe et ne peut pas pivoter vers l'est pour le vendre à la Chine et à l'Inde.Le gaz russe n'est pas liquéfié et doit passer par des pipelines.Cette logistique ne fonctionne pas si l'on essaie de le vendre à la Chine ou à l'Inde.

- Dans votre étude "Les retraites des entreprises et les sanctions paralysent l'économie russe", vous avez analysé la situation économique du pays. Comment avez-vous analysé et décrypté la réalité économique russe ? Quelle a été votre méthodologie et quelles sont vos principales conclusions ?

À Lire Aussi

Ce scandale de corruption qui pourrait bien expliquer l’un des mystères de la stratégie russe face à l’Ukraine

Cette étude - qui peut être consultée ici - a été vue par plus de 155 000 personnes dans le monde entier et directement citée par plusieurs chefs d'État, des décideurs américains de premier plan, du secrétaire d'État au secrétaire au Trésor, et bien d'autres.

Notre équipe d'experts, utilisant la langue russe privée et des sources de données non conventionnelles, notamment des données de consommation à haute fréquence, des vérifications intercanaux, des communiqués des partenaires commerciaux internationaux de la Russie et l'exploration de données complexes sur les transports maritimes, a publié l'une des premières analyses économiques complètes mesurant l'activité économique actuelle de la Russie cinq mois après l'invasion et évaluant les perspectives économiques de la Russie.

Nous nous appuyons sur une vaste "triangulation", c'est-à-dire sur des données provenant d'autres pays qui commercent avec la Russie.En fait, nous racontons l'histoire de l'implosion russe au moyen de données indépendantes provenant de tiers.Tout d'abord, il faut savoir que la Russie n'est autosuffisante en rien, à part l'énergie et les céréales.Elle a lamentablement échoué dans sa diversification au cours des 20 dernières années. Alors, d'où viennent leurs produits et qu'est-ce que ces sources de données ont à dire sur leur approvisionnement à l'étranger ?De plus, l'extraordinaire fuite des travailleurs de l'information de haute technologie après le 24 février est dévastatrice pour la Russie.

D'après notre analyse, le constat est clair : le repli des entreprises et les sanctions paralysent de manière catastrophique l'économie russe :

À Lire Aussi

Comment Vladimir Poutine a contribué à l’accélération du démantèlement de la démocratie en Russie

- Le positionnement stratégique de la Russie en tant qu'exportateur de produits de base s'est irrémédiablement détérioré, car elle se trouve désormais en position de faiblesse du fait de la perte de ses anciens principaux marchés, et doit relever des défis considérables pour mettre en œuvre un "pivot vers l'Asie" avec des exportations non fongibles telles que le gazoduc.

-- En dépit de quelques fuites persistantes, les importations russes se sont largement effondrées et le pays est confronté à de graves difficultés pour obtenir des intrants, des pièces et des technologies essentiels auprès de partenaires commerciaux hésitants, ce qui entraîne des pénuries d'approvisionnement généralisées au sein de son économie nationale.

- Malgré les illusions de Poutine sur l'autosuffisance et la substitution des importations, la production intérieure russe est complètement paralysée et ne permet pas de remplacer les entreprises, les produits et les talents perdus ; l'évidement de la base d'innovation et de production intérieure de la Russie a entraîné une flambée des prix et l'angoisse des consommateurs.

-- En raison du retrait des entreprises, la Russie a perdu des sociétés représentant environ 40 % de son PIB, ce qui annule la quasi-totalité des investissements étrangers réalisés au cours des trois dernières décennies et renforce la fuite simultanée sans précédent des capitaux et de la population dans un exode massif de la base économique de la Russie.

- Pour pallier ces faiblesses économiques structurelles, Poutine a recours à des interventions fiscales et monétaires spectaculaires et manifestement insoutenables, qui ont déjà plongé le budget de son gouvernement dans le déficit pour la première fois depuis des années et épuisé ses réserves de change, même avec des prix de l'énergie élevés.

- Les marchés financiers russes, en tant qu'indicateurs des conditions actuelles et des perspectives d'avenir, sont les marchés les moins performants du monde entier cette année, en dépit de contrôles stricts des capitaux, et ils ont intégré la faiblesse durable et persistante de l'économie dans la contraction des liquidités et du crédit, sans compter que la Russie est pratiquement coupée des marchés financiers internationaux, ce qui limite sa capacité à puiser dans les réserves de capitaux nécessaires à la revitalisation de son économie paralysée.

--Pour ce qui est de l'avenir, la Russie ne pourra pas sortir de l'oubli économique tant que les pays alliés resteront unis pour maintenir et accroître la pression des sanctions contre la Russie.

La réalité de la situation russe est-elle troublée en raison de l'idéologie et de la propagande distillées par le Kremlin et le gouvernement russe qui tentent de cacher les ravages des sanctions internationales au cœur de l'économie russe ?

Oui, exactement. En fait, toutes les analyses, prévisions et projections économiques russes excessivement optimistes qui ont proliféré ces derniers mois présentent un défaut méthodologique crucial : ces analyses tirent la plupart, sinon la totalité, de leurs preuves sous-jacentes des communiqués économiques périodiques du gouvernement russe lui-même. Les chiffres publiés par le Kremlin sont depuis longtemps considérés comme largement, sinon toujours, crédibles, mais il existe certains problèmes.

Tout d'abord, les publications économiques du Kremlin sont de plus en plus sélectionnées, partielles et incomplètes, rejetant de manière sélective les données défavorables. Le gouvernement russe a progressivement retenu un nombre croissant de statistiques clés qui, avant la guerre, étaient mises à jour sur une base mensuelle, y compris toutes les données relatives au commerce extérieur. Il s'agit notamment des statistiques relatives aux exportations et aux importations, en particulier avec l'Europe, des données mensuelles sur la production de pétrole et de gaz, des quantités exportées de produits de base, des entrées et des sorties de capitaux, des états financiers des grandes entreprises, qui étaient auparavant publiés obligatoirement par les entreprises elles-mêmes, des données sur la base monétaire de la banque centrale, des données sur les investissements directs étrangers, des données sur les prêts et les montages de prêts et d'autres données relatives à la disponibilité du crédit. Même Rosaviatsiya, l'agence fédérale du transport aérien, a brusquement cessé de publier des données sur le nombre de passagers des compagnies aériennes et des aéroports.

Depuis que le Kremlin a cessé de publier des chiffres actualisés, limitant ainsi la disponibilité des données économiques sur lesquelles les chercheurs peuvent s'appuyer, de nombreuses prévisions économiques excessivement optimistes ont extrapolé de manière irrationnelle les données économiques publiées au début de l'invasion, lorsque les sanctions et le retrait des entreprises n'avaient pas encore produit tous leurs effets. Même les statistiques favorables qui ont été publiées sont douteuses, étant donné la pression politique exercée par le Kremlin pour corrompre l'intégrité des statistiques.

- Les départs d'entreprises et les sanctions paralysent-ils vraiment l'économie russe ? Sous quelles formes ? Comment cela se traduit-il économiquement pour la Russie ?

La Russie admet que les entreprises mondiales représentent directement environ 12 % de la main-d'œuvre russe (5 millions de travailleurs) et, indirectement, peut-être 20 millions d'autres. En raison du retrait des entreprises, la Russie a perdu plus d'un millier d'entreprises représentant environ 40 % de son PIB, ce qui annule trois décennies d'investissements étrangers et renforce la fuite simultanée sans précédent des capitaux et des talents dans un exode massif de plus de 500 000 professionnels, dont beaucoup sont exactement les travailleurs hautement qualifiés et techniquement compétents que la Russie ne peut se permettre de perdre. Même le maire de Moscou a déjà admis l'existence d'un chômage massif.

La Russie peut-elle importer et exporter comme elle le souhaite ?

Pas du tout.

Les importations jouent un rôle important dans l'économie nationale de la Russie, puisqu'elles représentent environ 20 % du PIB russe. Comme je l'ai dit, malgré les illusions belliqueuses de Poutine sur l'autosuffisance totale, le pays a besoin d'intrants, de pièces et de technologies essentiels provenant de partenaires commerciaux hésitants. Malgré quelques fuites persistantes dans la chaîne d'approvisionnement, les importations russes se sont effondrées de plus de 50 % au cours des derniers mois.

La Chine n'a pas fait son entrée sur le marché russe dans la proportion que de nombreuses personnes craignaient ; en fait, selon les derniers communiqués mensuels de l'administration générale chinoise des douanes, les exportations chinoises vers la Russie ont chuté de plus de 50 % entre le début de l'année et avril, passant de plus de 8,1 milliards de dollars par mois à 3,8 milliards de dollars. Si l'on considère que la Chine exporte sept fois plus vers les États-Unis que vers la Russie, il semble que même les entreprises chinoises craignent davantage de se heurter aux sanctions américaines que de perdre des positions marginales sur le marché russe, ce qui reflète la faiblesse de la main économique de la Russie vis-à-vis de ses partenaires commerciaux mondiaux.

En ce qui concerne les exportations, le gaz naturel n'est pas un produit d'exportation fongible pour la Russie. Moins de 10 % de la capacité gazière de la Russie est constituée de gaz naturel liquéfié, de sorte que les exportations de gaz russe restent tributaires d'un système de gazoducs fixes transportant du gaz par canalisation. La grande majorité des flux des gazoducs russes sont dirigés vers l'Europe ; ces gazoducs, qui partent de l'ouest de la Russie, ne peuvent pas être raccordés à un réseau distinct et naissant de gazoducs reliant la Sibérie orientale à l'Asie, qui ne contient que 10 % de la capacité du réseau européen de gazoducs. En effet, les 16,5 milliards de mètres cubes de gaz exportés par la Russie vers la Chine l'année dernière représentaient moins de 10 % des 170 milliards de mètres cubes de gaz naturel envoyés par la Russie vers l'Europe.

Les projets de gazoducs asiatiques prévus de longue date et actuellement en cours de construction ne seront pas opérationnels avant des années, et encore moins les nouveaux projets lancés à la hâte, et le financement de ces coûteux projets de gazoducs désavantage également significativement la Russie.

Globalement, la Russie a besoin des marchés mondiaux bien plus que le monde n'a besoin des approvisionnements russes ; l'Europe a reçu 83 % des exportations de gaz russe, mais n'a tiré de la Russie que 46 % de son propre approvisionnement en 2021. La connectivité des gazoducs vers l'Asie étant limitée, une plus grande partie du gaz russe reste dans le sol ; en effet, les données publiées par la compagnie énergétique publique russe Gazprom montrent que la production a déjà baissé de plus de 35 % en glissement annuel ce mois-ci. Malgré tout le chantage énergétique exercé par Poutine sur l'Europe, il le fait à un coût financier important pour ses propres coffres.

Les exportations de pétrole russe reflètent également la diminution de l'influence économique et géopolitique de Poutine. Reconnaissant que la Russie n'a nulle part où se tourner, et conscientes qu'elles ont plus d'options d'achat que la Russie n'a d'acheteurs, la Chine et l'Inde opèrent une réduction sans précédent d'environ 35 dollars sur les achats de pétrole russe de l'Oural, alors même que l'écart historique n'a jamais dépassé 5 dollars - pas même pendant la crise de Crimée de 2014 - et que le pétrole russe s'est parfois vendu à un prix supérieur à celui du Brent et du WTI. En outre, les pétroliers russes mettent en moyenne 35 jours pour atteindre l'Asie de l'Est, contre deux à sept jours pour atteindre l'Europe, ce qui explique pourquoi, historiquement, seuls 39 % du pétrole russe sont allés en Asie, contre 53 % destinés à l'Europe.

Cette pression sur les marges est durement ressentie par la Russie, qui reste un producteur dont les coûts sont relativement élevés par rapport aux autres grands producteurs de pétrole, et dont le taux de rentabilité est parmi les plus élevés de tous les pays producteurs. L'industrie russe en amont a également longtemps été dépendante de la technologie occidentale, ce qui, combiné à la perte de l'ancien marché primaire de la Russie et à la diminution de son poids économique, a conduit le ministère russe de l'énergie à revoir à la baisse ses projections de production de pétrole à long terme. Il ne fait aucun doute que, comme l'avaient prédit de nombreux experts en énergie, la Russie est en train de perdre son statut de superpuissance énergétique, avec une détérioration irrévocable de son positionnement économique stratégique en tant que fournisseur autrefois fiable de matières premières.

Quelle est la situation des marchés financiers en Russie et des transactions par rapport aux sanctions déployées ?

Les marchés financiers russes sont l'un des marchés les moins performants du monde entier cette année, malgré les contrôles stricts des capitaux empêchant les étrangers de liquider leurs positions, avec un indice boursier de référence en baisse de 50 % et un défaut de paiement de la Russie sur sa dette souveraine pour la première fois depuis 1917. La Russie étant bloquée sur les marchés financiers internationaux, ce qui limite sa capacité à puiser dans les réserves de capitaux nécessaires à la revitalisation de son économie paralysée, les liquidités et le crédit se contractent, et aucune entité russe n'a été en mesure de lever des capitaux à partir d'émissions d'actions ou de dettes sur les marchés internationaux cette année.

La Russie sera-t-elle autosuffisante après la guerre ?

Malgré les illusions d'autosuffisance de Poutine, ce n'est tout simplement pas possible pour une économie aussi dépendante des chaînes d'approvisionnement internationales que celle de la Russie. La production intérieure russe est au point mort, sans capacité à remplacer les entreprises et les produits perdus. Dans de nombreux secteurs, les volumes de production ont diminué de plus de 50 % au premier trimestre.Selon une enquête de l'Institut russe de politique économique Gaidar, 81 % des fabricants ont déclaré ne pas pouvoir trouver de versions russes des produits importés dont ils ont besoin, et plus de la moitié d'entre eux sont "très insatisfaits" de la qualité de la production nationale, même lorsqu'il est possible de trouver des substituts nationaux.

Ce qui se rapproche le plus de la substitution pour certains fabricants russes, c'est la cannibalisation croissante des pièces. Par exemple, dans l'aérospatiale russe, de nombreux transporteurs, comme Aeroflot, ont été documentés comme cannibalisant des pièces d'avions existants pour continuer à entretenir la flotte restante, même si des opérateurs comme Boeing ont cessé toute assistance et tout service et ont émis des avertissements selon lesquels les avions cannibalisés ne sont pas sûrs pour l'exploitation. Certains transporteurs, tels que Pobeda, ont même intentionnellement immobilisé au sol jusqu'à 40 % de leur flotte existante pour assurer le service de la flotte restante. De même, les voitures sont maintenant cannibalisées et vendues sans airbags ni freins antiblocage après que les lois sur la sécurité ont été suspendues, et même les fabricants militaires russes cannibalisent les semi-conducteurs des lave-vaisselle et des réfrigérateurs, ce qui entraîne de fréquents dysfonctionnements embarrassants des armes sur le champ de bataille.

En désespoir de cause, M. Poutine a déjà légalisé le marché gris et les violations de la propriété intellectuelle - et a parfois carrément encouragé les importations parallèles en déclarant que les marchandises de certaines entreprises étaient exemptées des lois sur les marques, notamment les composants électroniques de fabricants tels que Cisco, Intel, Motorola et Siemens, ainsi que des biens industriels allant du papier, des textiles, de la céramique, des locomotives aux réacteurs nucléaires.

Il n'y a guère de preuves que ces lois permissives sur la substitution des importations parallèles aient un effet réel. Des rapports épars et non confirmés faisant état d'entreprises malhonnêtes profitant de la loi de Poutine sur la substitution des importations parallèles pour importer des pièces du marché gris n'ont pas amélioré les pénuries de matériaux dans l'approvisionnement russe. Et malgré les espoirs de Poutine de réorienter le commerce et les chaînes d'approvisionnement vers les pays en développement et les appels directs et personnels aux dirigeants de ces pays, la plupart des multinationales hésitent fortement à prendre le risque d'enfreindre les sanctions américaines, en particulier dans les cas où elles risquent d'être poursuivies pour violation de marque ou de droits d'auteur dans leur pays d'accueil.

Les pays et les entreprises qui sont prêts à s'engager sont encore plus faibles. Ainsi, la Biélorussie a proposé d'"aider la Russie à obtenir des substituts aux micropuces occidentales et asiatiques", mais la Biélorussie n'a aucune capacité de production de puces avancées et reste elle-même soumise à des contrôles stricts des exportations.

Tout comme Poutine a mal calculé la force inspirante de l'esprit du peuple ukrainien et la faiblesse stupéfiante de sa propre armée, il a également mal calculé la force unifiée de l'UE et des États-Unis.