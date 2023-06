Guerre en Ukraine : l’économie russe peut-elle se permettre une nouvelle vague de mobilisation ?

Soldats russes.

Alors que la contre-offensive ukrainienne prend enfin forme, la réponse de la Russie n'est pas encore claire. Selon les spéculations de l'appareil de renseignement militaire estonien, la Russie entreprendra probablement une nouvelle vague de mobilisation semblable à celle de la fin septembre de l'année dernière, tandis que le chef des mercenaires russes, Yevgeniy Prigozhin, a également lancé un appel inquiétant à une mobilisation totale. On peut donc se demander si l'État russe est actuellement en mesure de rassembler les effectifs nécessaires pour atteindre ses objectifs en Ukraine. L'enjeu est de taille, compte tenu de l'embarras persistant causé par les raids à Belgorod et du risque imminent d'une perte majeure de territoire en Ukraine. On pourrait penser qu'un nouveau cycle de mobilisation est imminent.

Jusqu'à présent, il n'y a guère de preuves tangibles de l'existence d'un mouvement de mobilisation de 300 000 hommes comme celui qui a débuté en septembre dernier. Après tout, les responsables du Kremlin ont un problème : le système économique et les institutions politiques parallèles qu'ils ont mis en place pour préserver la stabilité du pays rendent impossible une mobilisation soutenue en vue d'une guerre. Pire encore, l'importance croissante de la construction et de l'immobilier dans l'économie - et dans les efforts du régime pour remodeler l'économie politique du pays - dépend de l'offre de main-d'oeuvre, tout comme les perspectives de substitution des importations.

La construction des déficits

Avant que la mobilisation ne soit annoncée pour la première fois en septembre dernier, les pénuries de main-d'œuvre constituaient une préoccupation politique importante, et ce tout au long de la pandémie de Covid-19. Des enquêtes menées en 2021 indiquent que 9 entreprises sur 10 ont fait état d'une pénurie de main-d'œuvre, 63 % d'entre elles déclarant qu'il n'y avait pas de candidats adéquats. Cette année-là, les petites et moyennes entreprises représentaient 28 % de l'ensemble des postes vacants. Ce chiffre est passé depuis à 33 %, ce qui laisse penser que les entreprises publiques et les grandes sociétés surenchérissent de plus en plus pour attirer les meilleurs talents.

Les enquêtes menées auprès des entreprises par la Banque de Russie entre janvier et mars de cette année ont révélé les pires résultats en matière de pénurie de main-d'œuvre depuis la crise du défaut de paiement de 1998, les secteurs les plus touchés étant l'industrie manufacturière, les services publics, le transport et la logistique. Les chiffres varient, mais on estime qu'entre 500 et 700 000 personnes ont émigré, dont beaucoup occupaient des emplois qualifiés offrant des possibilités de travail à distance, comme dans le secteur des technologies de l'information. Cela représente environ 0,8 % de la main-d'œuvre officielle de l'année dernière, un chiffre gonflé par les Ukrainiens relocalisés volontairement ou de force en Russie et par les retraités qui travaillent au-delà de leur retraite sans déclarer leurs revenus.

Les déficits de main-d'œuvre affectent chaque secteur différemment, à la fois parce que certaines entreprises sont plus importantes d'un point de vue systémique et en raison du rôle que joue la migration dans certains secteurs, en particulier la construction. Il est extrêmement difficile de quantifier l'ampleur réelle des pénuries de main-d'œuvre et l'effet des goulets d'étranglement, mais le cas du secteur de la construction offre un point de départ utile.

Le ministère de la construction affirme qu'il manque environ 250 000 personnes dans le secteur de la construction, tandis que Vladimir Koshelev, membre de la commission de la Douma sur la construction et les services publics, a suggéré que la pénurie atteignait 5 millions de personnes. La vérité se situe quelque part entre les deux, mais les chiffres les plus élevés sont intuitivement plus astucieux ; les fonctionnaires du ministère ont cité des chiffres allant jusqu'à 11 millions de personnes employées dans les activités de construction. En 2021, 12,3 % de la main-d'œuvre officiellement employée dans ce secteur - qui comptait alors 6,5 millions de personnes - étaient des migrants. Depuis le début de la pandémie, les travailleurs migrants se sont tournés vers le transport et la logistique en raison de salaires comparables et de meilleures conditions. On peut trouver un bon nombre d'histoires datant de 2021-2022 dans lesquelles des promoteurs concurrents paient des équipes de travail pour qu'elles abandonnent les chantiers de leurs concurrents et travaillent à la place sur leurs propres projets.

L'année dernière, les investissements dans les transports et le stockage ont augmenté de 21,1 % et la construction de 24,6 % ; ensemble, ils représentaient un peu plus de 24 % de l'ensemble des investissements fixes. Depuis l'invasion, la construction a constamment affiché une croissance chaque mois, et a même connu une accélération au cours des six derniers mois, stimulée par la concentration en début de période des dépenses en infrastructures et en projets non liés au logement (ces projets ont été budgétisés avec des fonds publics avant l'invasion afin d'amortir le choc des sanctions sur l'économie). La construction a atteint une croissance de 9 % en glissement annuel au premier trimestre 2023. En comparaison, le chiffre d'affaires du commerce de détail a baissé de 8 % en glissement annuel au premier trimestre.

La construction d'immeubles résidentiels et de nouvelles infrastructures logistiques pour la guerre, ainsi que la réorientation des flux commerciaux, créent des emplois et des salaires qui soutiennent la demande dans tout le pays, comme en témoignent les contributions croissantes de la construction au PIB. Mais elle pose également une bombe à retardement inflationniste qui affecte considérablement la capacité à mobiliser de la main-d'œuvre pour l'armée.

L'abrutissement

Le manque de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs stratégiquement vitaux tend à recevoir la plus grande attention du point de vue des sanctions ou de la couverture économique, en raison des risques systémiques qu'ils font peser sur le complexe militaro-industriel au fil du temps. Avant la sortie de 500 à 700 000 personnes après l'annonce de la mobilisation, les médias s'inquiétaient déjà de l'aggravation de la pénurie de diplômés en mathématiques et en ingénierie - 240 000 étudiants ont passé l'examen national de mathématiques pour entrer dans les facultés techniques des universités, alors que le gouvernement avait prévu 251 000 places. Le nombre total d'étudiants ayant réussi l'examen de mathématiques, même s'ils n'ont pas été admis dans les filières concernées, a chuté de 60 000 d'une année sur l'autre. Bien que la fuite des cerveaux ne soit pas un phénomène nouveau et qu'elle se soit considérablement aggravée au cours de la dernière décennie avant février dernier, le changement le plus radical est que les scientifiques et les chercheurs émigrés ne sont désormais plus en mesure de faire circuler leurs travaux ou leurs idées auprès de leurs collègues en Russie.

La perte de productivité due à l'émigration des scientifiques et ingénieurs existants et au "cloisonnement" des communautés intellectuelles est aggravée par un système éducatif qui ne produit pas suffisamment de diplômés. Imaginez maintenant les difficultés à venir, maintenant que la Douma a rejeté une proposition visant à exempter les titulaires de doctorats et les étudiants en doctorat du service militaire, ce qui encourage encore plus d'étudiants engagés dans des domaines spécialisés sérieux à émigrer s'ils en ont les moyens.

D'une part, la décision de la Douma reflète une compréhension partagée par les élites politiques que la classe ouvrière ne peut pas être seule dans cette guerre. D'autre part, elle témoigne des difficultés persistantes à atteindre les objectifs de la mobilisation. Tous les moyens possibles doivent être préservés pour ratisser suffisamment large. En confiant cette responsabilité à des groupes de mercenaires et à des entreprises d'État qui financent et recrutent des unités à titre privé, l'État se décharge d'une partie du travail.

Les dommages causés à l'économie de la connaissance sont immenses, mais pas nécessairement immédiats. La stabilité macroéconomique peut être préservée, même si c'est à un coût plus élevé, tant que subsistent des canaux d'importation ou de vol de technologies, de propriété intellectuelle et d'autres ressources. De même, la perte de travailleurs mieux rémunérés tend à avoir un effet moindre sur la demande de biens, alors que c'est là que la douleur des sanctions se fait le plus sentir. On peut soutenir que l'émigration a fourni une petite soupape de sécurité pour empêcher de nouvelles augmentations de la valeur des biens immobiliers provoquées par les programmes de subventions hypothécaires - bien qu'elle ajoute également aux goulets d'étranglement inflationnistes pour des biens ou des services spécifiques. Mais ce qui empêche vraiment les décideurs politiques de dormir, c'est la classe ouvrière.

Les héros de la classe ouvrière

Le 23 mars, M. Poutine a signé un décret indexant les salaires minimums régionaux de 18,5 % à partir du 1er janvier 2024, soit une augmentation nationale de 13 743 roubles par mois à 16 345 roubles. Cette augmentation est d'autant plus importante que l'inflation en glissement annuel a ralenti en dessous de 4 % pour les mois de mars et d'avril. Les enquêtes de la Banque de Russie auprès des entreprises indiquent également une amélioration soutenue des prévisions pour les sociétés opérant dans la construction, le transport, la logistique et le commerce de détail, contre des baisses dans l'industrie manufacturière, les services et l'agriculture. Ce rebond est en partie dû à un effet de base. Le choc de l'année dernière a induit une telle incertitude que les entreprises ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Elles ont néanmoins bénéficié de la hausse des prix des exportations d'énergie. Le contexte actuel en dit plus sur les choix de politique intérieure.

L'augmentation du salaire minimum vise à réduire le degré de précarité auquel sont confrontées de nombreuses familles. Depuis l'imposition de mesures d'austérité en 2014-2015, le salaire minimum mensuel a été si fortement décalé par rapport au coût de la vie qu'au moment de la pandémie, il ne représentait qu'environ un tiers du salaire moyen implicite dont le travailleur moyen déclarait avoir besoin "pour joindre les deux bouts", d'après les enquêtes menées auprès des ménages. L'augmentation de l'année prochaine permettra de rattraper la majeure partie du retard dans l'indexation et d'augmenter potentiellement les salaires en termes réels. Même si l'accès aux biens de consommation importés et la production automobile ont chuté, les travailleurs situés au bas de l'échelle des salaires pourraient voir leur pouvoir d'achat s'améliorer de façon marginale, ce qui aurait un effet net beaucoup plus important sur la demande de biens que le départ des Russes de la classe moyenne.

Cette augmentation reflète les besoins concurrents d'éviter des baisses significatives du niveau de vie perçu et des conditions difficiles pour la politique fiscale avant la Douma et les élections présidentielles de l'année prochaine. Augmenter les dépenses déficitaires pour acheter des voix n'est pas acceptable. À la fin du mois d'avril, le déficit du budget fédéral dépassait 3 400 milliards de roubles, soit 500 milliards de roubles de plus que ce qui avait été prévu pour l'ensemble de l'année. Les ventes prévues de yuans provenant des exportations de pétrole vers la Chine s'accélèrent pour atteindre plus de 900 millions de dollars par jour afin de financer le déficit, alors que la liquidité en yuans pour les banques et les entreprises russes est une préoccupation constante. Face à la pression exercée sur ses recettes en devises et au financement simultané des dépenses budgétaires, le régime a décidé de répercuter les coûts sur les entreprises.

L'année dernière, plus de 38 % des entreprises ont déclaré avoir augmenté leurs dépenses de main-d'œuvre, et nombre d'entre elles ont noté que les augmentations intervenues après l'annonce de la mobilisation avaient pour but de retenir les talents et d'empêcher les travailleurs de s'engager. C'est une façon détournée de reconnaître le degré de précarité auquel beaucoup sont confrontés. Ces augmentations sont plus facilement supportées par les grandes entreprises et les entreprises publiques qui ont un accès facile au capital, au soutien de l'État ou au pouvoir de fixation des prix sur leurs marchés respectifs. Cette année, plus de 74 % des personnes interrogées à la tête de petites ou moyennes entreprises ont déclaré avoir augmenté leurs dépenses en matière de salaires et d'avantages sociaux, dont 58 % sous la forme d'augmentations de salaires et d'avantages destinés à concurrencer la main-d'œuvre. Compte tenu de la gravité des pénuries de main-d'œuvre, les petites entreprises seront probablement les premières à en ressentir les effets. Elles réagiront logiquement en augmentant leurs prix, ce qui accroîtra la pression inflationniste pour les consommateurs et l'État.

L'augmentation des salaires de la classe ouvrière permet au régime d'atténuer les pertes de bien-être dues à la hausse des prix à l'importation et à l'effet des sanctions sur l'économie de consommation. On peut déceler des traces de la pensée et des propositions de Sergei Glazyev - mieux mesurer le succès économique par la sécurité alimentaire relative de la personne moyenne, l'accès au logement et la réduction de l'inégalité économique. Il est concevable que certains travailleurs de la classe ouvrière voient leur capacité à acheter des biens et des services augmenter en termes réels à court terme. Mais comme la lutte contre les hausses de prix est l'une des principales priorités pour préserver la stabilité de la planification budgétaire, le fait de le faire aux dépens des entreprises finira par affaiblir l'investissement et la croissance économique. Cela augmentera également les coûts d'approvisionnement dans les domaines où le secteur de la défense pourrait chercher à utiliser le budget de la défense comme moyen de relance indirect.

De bonnes nouvelles pour ceux qui aiment les mauvaises nouvelles

L'avantage matériel supposé de la Russie en matière de munitions et d'armement de moindre technologie sur le champ de bataille en Ukraine reposait sur des stocks antérieurs disponibles et sur une main-d'œuvre plus nombreuse capable d'augmenter les taux de production face à des goulets d'étranglement au niveau des intrants. La mobilisation de septembre dernier visait à recruter environ 0,4 % de la main-d'œuvre dans l'armée, convertissant de fait cette main-d'œuvre à des fins productives en pertes nettes pour le bilan public.

La mobilisation de 0,4 % supplémentaires aura peu d'effet sur les conditions militaires pendant la contre-offensive de l'Ukraine, à moins que le régime n'ait l'intention d'envoyer au combat des recrues à peine formées en guise de palliatif. Même dans ce cas, cela prend du temps. À aucun moment la mobilisation depuis septembre n'a pris fin, mais elle s'est plutôt transformée en un lent effort de la part des appareils étatiques et informels du régime pour reconstituer ses capacités en cas de besoin, modifier la législation le cas échéant, et continuer à trouver des corps pour le front.

Mais dans l'ensemble, le fait d'envoyer encore 0,4 % de la main-d'œuvre au service militaire, y compris un grand nombre de morts ou de blessés qui ne peuvent pas reprendre leur emploi, mettrait en péril la stabilité économique. Plus les pénuries chroniques de main-d'œuvre s'aggravent, plus les travailleurs disposent d'un pouvoir de négociation leur permettant de jeter du sable dans l'engrenage de l'industrie nécessaire au maintien de la guerre. Qu'il s'agisse d'une demande d'augmentation de salaire entraînant une hausse de l'inflation (et des dépenses pour les retraites, les services sociaux et l'armée), d'un risque de grève ou d'une demande de concessions, politiques ou autres, toutes les options qui restent à l'État sont mauvaises.

Depuis l'automne 2021, la Banque de Russie a envisagé l'idée que le niveau de chômage nécessaire pour maîtriser l'inflation pourrait augmenter structurellement en raison de la démographie et d'autres changements dans l'économie russe. Le taux de chômage officiel n'était que de 3,3 % en avril, un niveau historiquement bas depuis l'ère post-soviétique et un déclencheur sûr de l'inflation dans l'orthodoxie actuelle qui régit la politique monétaire.

Il existe deux moyens principaux pour résoudre le problème : une augmentation des taux d'intérêt et un renforcement de la coercition. La première augmente le coût de l'emprunt et du service de la dette publique en soutenant les dépenses de guerre. La seconde est en fait un moyen d'effrayer les travailleurs pour qu'ils ne demandent pas plus, ce qui présente des risques importants tant que la mobilisation "partielle" se prolonge. Aggraver l'économie par des hausses de taux d'intérêt est le choix le plus facile dans ce cas, en forçant davantage de personnes à envisager le service militaire en l'absence d'opportunités, alors que le chômage augmente. Ce qui reste, c'est un État effectivement immobilisé par les séquelles de la mobilisation en raison des contradictions de l'économie de guerre sous sanctions, compte tenu de l'approche de longue date de la Russie en matière de stabilité macroéconomique.

