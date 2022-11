Guerre en Ukraine : l’économie russe face à l’impact grandissant de la mobilisation

Un employé du métro de Moscou passe devant des locaux commerciaux mis en location à Moscou, le 14 septembre 2022.

Article publié initialement sur Riddle et traduit avec leur aimable autorisation

Le 1er novembre, le président Poutine a annoncé au public russe que la "mobilisation militaire partielle" organisée par le gouvernement était apparemment terminée (le ministère de la Défense l'avait déjà déclaré la veille.) Pourtant, même si les efforts de mobilisation militaire sont réellement réduits - du moins pour l'instant - la pression pour étendre la mobilisation économique du pays est de plus en plus forte. Le 24 octobre, Poutine a signé un décret portant création d'un comité de coordination dirigé par le Premier ministre Mikhail Mishustin. Ce comité est destiné à assurer la fourniture de biens et de services pour soutenir les opérations militaires de la Russie en Ukraine. Ce regain d'intérêt pour l'intervention et la gestion économiques s'accompagne d'une légère amélioration des prévisions de PIB de la Banque centrale russe pour 2022 : elle prévoit désormais une contraction de seulement 3 à 3,5 % et de 1 à 4 % en 2023, au moment où l'économie "touche le fond". Ces chiffres sont-ils des indicateurs crédibles ? Pas vraiment. Le rythme de la baisse du PIB sur une base annualisée aurait augmenté à 5 % en septembre - et personne ne sait quand une nouvelle vague de mobilisation pourrait se profiler à l'horizon. Alors, que se passe-t-il exactement et que pourrait apporter la mobilisation économique ?

Qui va payer ?

Au cours des huit derniers mois, il est devenu plus difficile d'évaluer l'état réel de l'économie russe. Malgré cela, le budget offre une fenêtre utile sur l'accélération des problèmes liés à la mobilisation. De juillet à septembre, les dépenses ont connu une augmentation nominale nette de 20 % en glissement annuel, contre une baisse nominale de 14 % en glissement annuel, avec une inflation annualisée supérieure à 13 %, ce qui implique des réductions en termes réels des dépenses non militaires. La charge fiscale pesant sur les entreprises augmente, principalement en raison de la hausse des cotisations sociales, les dépenses consacrées à l'"économie nationale" sont réduites de 800 milliards de roubles en 2023, et les dépenses de défense restent plus élevées alors que l'invasion se prolonge. Siluanov affirme que les réductions des dépenses économiques reflètent des projets accélérés en 2022 pour "rationaliser" l'allocation des dépenses sur l'économie. En d'autres termes, le frein relatif à l'économie imposé par la politique budgétaire sera plus important pour 2023-2024.

Tout cela indique une supercherie bureaucratique, d'autant plus que les avoirs en devises étrangères du Fonds national de sécurité sociale utilisés pour compenser les dépenses déficitaires sont effectivement imprimés en roubles plutôt qu'échangés en raison des sanctions financières. Les efforts récents entrepris par la Douma, de concert avec le ministère des finances, pour établir un plancher "dur" pour les revenus du pétrole et du gaz dans une nouvelle règle budgétaire de 8 000 milliards de roubles pour 2023-2025 représentent une augmentation de 30 % par rapport à la base de référence de cette année. Après 2025, il sera indexé pour augmenter de 4 % par an, conformément à l'objectif d'inflation de la Banque de Russie. La Chambre des comptes et personne d'autre ne peut expliquer pourquoi la base de référence est nécessaire. Ce qui est clair, c'est qu'un large éventail d'augmentations d'impôts sur le secteur du pétrole, du gaz et du charbon est en cours dans l'espoir de collecter jusqu'à 3 000 milliards de roubles de recettes supplémentaires et, à court terme, l'émission de dette est considérée comme plus risquée.

Ces propositions fiscales sont conçues pour éviter toute augmentation significative de la charge fiscale des ménages à un moment où ils peuvent le moins se le permettre. L'augmentation de la charge fiscale du public réduirait davantage la consommation et saperait la raison d'être des investissements des entreprises desservant le marché russe. Il y a une série de problèmes flagrants que cela ne résout en rien : la mobilisation militaire détruit déjà la consommation et réduit les revenus, de nombreuses industries nationales servent les exportateurs et la militarisation de la production augmente les coûts pour l'État.

Déballer la demande

Depuis l'annonce de la mobilisation le 21 septembre, entre 700 000 et 1 million de personnes (principalement âgées de 20 à 25 ans) ont fui le pays. Les spécialistes des technologies de l'information (environ 2,5 % de la population active) ont été particulièrement nombreux à fuir. Avant l'annonce de la mobilisation, les estimations montraient que 23 % de tous les informaticiens avaient quitté le pays après le début de l'invasion. En général, ceux qui ont fui la mobilisation ont eu les moyens de le faire, ce qui signifie des pertes disproportionnées de TVA et de recettes fiscales connexes venant des Russes des classes moyennes et supérieures vivant dans les villes. La perte de travailleurs qualifiés n'est probablement pas encore aussi extrême que ne le suggèrent les données initiales sur l'émigration, car beaucoup de ceux qui sont partis à l'étranger peuvent travailler à distance. Cependant, ces personnes ne consomment pas de biens et de services en Russie et les gouvernements régionaux se sont plaints de pénuries de spécialistes avant l'annonce de la mobilisation.

La poussée de l'émigration et la conscription ont entraîné une baisse du moral des consommateurs, alors que près de 30 % de la population vit au seuil de pauvreté ou à proximité. Les prix des logements ont globalement baissé ces derniers mois, la demande de prêts hypothécaires s'étant évaporée, effaçant une partie des gains de richesse réalisés sur la période 2020-2021 grâce au régime de subventions hypothécaires. L'émigration et la mobilisation ont simultanément dopé les ventes d'appartements, avec une augmentation de 20 % des inscriptions d'un mois sur l'autre entre septembre et octobre. Pourtant, le montant de l'hypothèque moyenne a augmenté plus vite que l'inflation au cours de l'année dernière. La demande de logements - et le secteur de la construction - ne se redressera pas sans une plus grande croissance des salaires, une fois que le flot actuel de ventes précipitées se sera calmé.

Les données relatives à l'endettement révèlent également une plus grande faiblesse que ce que les données globales peuvent indiquer. Depuis l'invasion de février, l'endettement net des ménages a légèrement diminué. En janvier, le ménage moyen consacrait 11,6 % de son revenu disponible au service de ses dettes, un chiffre qui a légèrement baissé à 11,4 % en juillet. Pourtant, les émissions et les opérations de cartes de crédit ont atteint des niveaux record et, à la fin du mois de septembre, on estime que 63 % de toutes les dettes des consommateurs étaient détenues par carte de crédit. Une partie de ces dépenses peut s'expliquer par la substitution. La production nationale d'automobiles légères a chuté de 77,4 %, ce qui réduit naturellement l'appétit pour les voitures (à moins que l'acheteur ne puisse se permettre des importations). Cela dit, une part croissante de la consommation est payée à crédit, ce qui expose davantage les ménages aux changements de politique monétaire. La Banque de Russie a noté que la perte de main-d'œuvre dans une variété d'entreprises et de secteurs est pro-inflationniste, ce qui augmente le risque qu'elle augmente les taux et donc le coût du crédit.

L'incertitude quant aux effets de la mobilisation est omniprésente. Le gouvernement a garanti que toute personne mobilisée pourra retrouver son emploi, mais il n'a pas dit grand-chose sur la manière de traiter les adaptations pour les blessés qui reviennent du front. Les offres de travail temporaire ont augmenté de 52 % en octobre d'un mois sur l'autre, les employeurs étant désormais contraints de s'adapter à la perte soudaine et potentielle d'employés. Les entreprises des régions fortement touchées par la conscription font des pieds et des mains pour embaucher davantage de femmes, ce qui soulève d'autres questions concernant la charge de la garde des enfants, la fourniture de services publics et les effets négatifs de la mobilisation sur les taux de natalité (et l'augmentation des taux de mariage pour les conscrits partant bientôt pour le front). Pour dépenser, il faut avoir une idée de base de ce à quoi ressembleront demain et après-demain. C'est de plus en plus difficile à obtenir. Les industries extractives, normalement les plus performantes, et les fabricants sont de plus en plus pessimistes après une brève reprise au cours de l'été.

Le problème de l'investissement

Seule l'envolée des dépenses militaires cette année peut réellement expliquer la durabilité relative des chiffres de production dans l'ensemble de l'économie. Mais cela n'est pas durable. Les emprunts des entreprises pour la période janvier-août ont chuté de 23,5 % en glissement annuel pour atteindre 41,7 trillions de roubles. Si une partie de cette baisse peut s'expliquer par la hausse relative des taux d'intérêt, le problème le plus marquant est l'effondrement de la confiance dans la demande. Le remboursement des dettes peut être une bonne chose, mais l'emprunt est un indicateur avancé de l'investissement. La hausse de 4 % en glissement annuel de l'investissement fixe enregistrée par Rosstat pour le deuxième trimestre était entièrement due aux dépenses fédérales, régionales et municipales. Les entreprises n'ont pas connu de croissance réelle et voient maintenant le marché intérieur des biens et des services se rétrécir avec des réductions budgétaires en termes réels pour les services intégrées dans le cycle budgétaire 2023-2025. Jusqu'à présent, les dépenses de consommation et les importations se sont normalisées à un niveau nettement inférieur. L'année prochaine, les investissements seront également plus faibles, en raison de la contraction de la demande observée cette année, les cycles de planification des investissements subissant les effets décalés des récessions.

C'est un gros problème pour Mishustin et ses technocrates économiques. L'une des grandes idées actuelles pour remédier à la pénurie de fournitures pour les conscrits est de faire participer les PME à un vaste effort de réorientation de la production existante vers les kits et les besoins militaires. En mettant de côté la question de la coordination, le plan consiste à utiliser les dépenses militaires comme une forme de stimulus pour améliorer les perspectives des petites entreprises qui ont souffert de manière disproportionnée depuis le début de la pandémie de Covid. La plupart des mesures de soutien annoncées depuis la fin du mois de septembre se résument à des extensions de politiques existantes, telles que des "vacances" en matière d'inspections réglementaires, des gels des paiements d'intérêts sur les prêts et des loyers, ainsi que des gels des cotisations sociales. Aucune de ces mesures ne crée réellement de demande ou d'investissement, d'autant plus que de nombreuses PME dépendent de grandes entreprises qui ont réduit leurs dépenses pour leurs propres contrats. La demande qu'elles créent dépend entièrement des dépenses militaires et, par extension, des salaires ou des achats effectués aux frais de l'État plutôt que des entreprises et des ménages privés. Pourquoi augmenter la production si vous ne savez pas combien de temps la guerre va durer et si l'argent du gouvernement sera là pour vous dans 12 mois ?

Le problème des exportations

Avant février 2022, l'économie russe pouvait compter sur les exportateurs pour stimuler la demande des industries nationales. Les entreprises pétrolières et gazières génèrent une demande de tuyaux en acier, d'équipements de forage et de services, les entreprises charbonnières génèrent des commandes de wagons-tombereaux, et toutes deux génèrent des recettes fiscales redistribuées aux achats de l'État. Ce lien dépend d'un accès facile aux importations, une réalité qui n'est plus aussi fiable en raison des sanctions. Les productions de pétrole, de gaz et de charbon sont toutes confrontées à des baisses. Le ministère des finances prévoit désormais une baisse de 7 à 8 % de la production de pétrole en 2023, pour atteindre environ 9,84 millions de barils par jour, des baisses plus importantes étant impliquées par leurs prévisions de recettes budgétaires. Il n'y a aucun moyen pour la Russie de compenser la perte de volumes de ventes sur les marchés européens pour l'année et les années à venir. Les producteurs de charbon ont vu leurs exportations d'octobre baisser de 11 % par rapport à l'année précédente, ils sont obligés d'offrir des remises de 50 % ou plus par rapport aux références du marché, et l'interdiction du charbon dans l'UE a créé d'importants embouteillages sur les voies ferrées en direction de l'est. Dans le même temps, Russian Railways prévoit de réduire son programme d'investissement pour 2023 de 13 %, pour le ramener à 1 075 milliards de roubles. Ces réductions interviennent après qu'Alexei Chekunov, ministre du développement de l'Est, a noté que le budget perdait 1,5 à 2 trillions de roubles en raison de l'incapacité du système à gérer l'augmentation des exportations vers l'Est. Les exportations d'engrais devraient chuter de 5 à 15 % en raison des difficultés de livraison sur les marchés européens également.

Aucun stimulus compensatoire n'est prévu pour contrebalancer la baisse de la production extractive, qui a déterminé entre 2015 et février 2022 les niveaux relatifs du chiffre d'affaires du commerce de détail et de l'activité manufacturière. La production de wagons novateurs - des wagons dotés de technologies de pointe pour surveiller les conditions météorologiques extrêmes et capables de transporter 8 tonnes de marchandises de plus que les anciens modèles - a pratiquement cessé. Les wagons moins efficaces nécessitent un volume plus important pour répondre à la demande d'exportation. Or, les principaux exportateurs qui paient pour ces wagons ont vu leurs coûts logistiques augmenter considérablement et leurs marges diminuer. Les tarifs de l'énergie sont augmentés pour aider à combler le déficit budgétaire, et les fabricants s'attendent à ce que les prix de l'énergie augmentent de 9,6 % l'année prochaine. L'énorme récolte de céréales de cette année n'est pas d'un grand secours, car la baisse des prix qui en résulte et les limites de la capacité d'exportation font baisser la demande de moissonneuses-batteuses fabriquées dans le pays.

La capacité physique d'exportation est maintenant également affectée par les perturbations du marché du travail dues à la conscription. Il suffit de dire que les exportateurs ne peuvent pas fournir un "filet de sécurité" pour la demande comme ils l'ont fait lors des récessions précédentes, et qu'ils ne peuvent pas non plus générer beaucoup de croissance économique en raison du régime de sanctions et des risques connexes.

Ré-ingénierie de l'étatisme

La mobilisation de l'économie est un défi pour le système politique et les institutions économiques et politiques existantes en raison de ses implications pour la politique budgétaire et l'allocation des ressources. L'utilisation des réserves du Fonds national de sécurité sociale pour couvrir les déficits des prochaines années est logique pour éviter une plus grande inflation, mais elle nuit au secteur des entreprises. Les déficits génèrent des bénéfices pour les entreprises, car les emprunts créent une réserve d'actifs qui peuvent être achetés par les banques pour soutenir les prêts et garantir les dépenses. Ce n'est pas vraiment le cas, bien que les emprunts aient augmenté, les réserves des banques d'État étant également utilisées pour couvrir les déficits. Mais en réalité, une autre version de l'austérité est en cours. Sans profits plus importants, les ressources disponibles des entreprises pour investir dans la production vont diminuer, un défi rendu plus aigu par le fait qu'une majorité des investissements fixes depuis 2014 ont été autofinancés plutôt que financés par la dette du secteur privé.

Plus le comité de coordination et les ministères à Moscou interviennent activement pour orienter l'activité économique, plus l'économie deviendra dépendante du budget et des priorités fédérales. Les salaires des conscrits sont payés par l'État et leur consommation est payée par l'État. La réorientation des ressources vers les biens militaires diminue également l'effet stimulant des dépenses. Les balles et les armes s'épuisent sur le champ de bataille. Elles ne génèrent pas autant de demande auxiliaire en dehors des villes industrielles où se trouvent les usines.

De plus, la mobilisation crée des conflits à somme nulle entre les groupes d'intérêt. Les données commerciales montrent une poussée des importations de réfrigérateurs, de machines à laver et de tire-laits électriques dans les États membres de l'UEE dans le but d'extraire les semi-conducteurs des appareils ménagers et de les réexporter vers les utilisateurs finaux militaires en Russie. C'est une tonne de dépenses qui aurait pu autrement soutenir la consommation et l'amélioration de la qualité de vie qui est donnée à l'armée. Ces compromis s'intensifient au fur et à mesure que les investissements productifs sont confrontés à un environnement dans lequel la consommation est en baisse ou autrement réprimée. La perte d'objets tels que des wagons modernes entraîne également des pertes de productivité, augmentant potentiellement la demande de main-d'œuvre à un moment où celle-ci est rare. L'étatisme en Russie nécessite des perdants. La question de savoir dans quelle mesure le système peut supporter les types de pertes qui sont de plus en plus possibles reste ouverte.