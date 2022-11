Guerre en Ukraine : ce que les hommes Russes pensent vraiment de la mobilisation

Vladimir Poutine a lancé une mobilisation partielle pour renforcer les troupes russes sur le front ukrainien.

Fin septembre, un événement marquant de l'histoire moderne de la Russie a eu lieu : la "mobilisation partielle" a été annoncée. Cet événement a mis fin à quarante ans d'existence "pacifique" de la société russe depuis la guerre en Afghanistan (bien que la mobilisation ait été secrète dès cette époque). Le terme "pacifique" fait référence à l'état de la société russe, qui a continué à vivre avec la conviction que son mode de vie habituel n'était pas menacé. Il est évident que ce sentiment ne coïncide pas toujours avec une réelle action politique.

L'annonce d'une mobilisation "partielle" est intervenue après six mois d'un "conflit étrange", alors que l'action militaire à la frontière du pays ressemblait à une répétition de la campagne en Syrie, présentée comme un succès dans les journaux télévisés, et qu'une énorme partie de la population russe regardait les frappes de missiles télévisées et les rapports délivrés par des officiers masqués. La clameur frénétique des informations télévisées a bercé des millions de téléspectateurs russes : en mai, trois quarts des Russes pensaient que l'" opération " se déroulait " avec succès " (73 %).

L'état de préparation à la mobilisation

On ne peut cependant pas dire que la reconnaissance officielle de la crise ait été une surprise totale. Entre mai et août, la proportion de ceux qui pensaient que le conflit se prolongeait et durerait plus de six mois est passée de 44% à 55%. Dans le même temps, l'attente d'une "opération spéciale" de longue durée n'a guère été liée à l'anxiété et est restée à la périphérie de l'attention publique. La société a accepté le fait que l'opération se prolonge et ce fait n'a pas affecté le niveau de soutien. L'âge reste le seul facteur qui différencie significativement les attitudes à l'égard de l'invasion. Il semblerait que ce fait aurait dû freiner la volonté des commandants de procéder à la mobilisation. Si les recrues potentielles sont largement sceptiques, cela pourrait saper le moral des unités, même celles qui sont prêtes au combat. Néanmoins, les élites politiques et militaires russes ont activement encouragé l'activation de la réserve militaire. Toutefois, comme elle a existé pendant de nombreuses années comme un vestige de l'ère soviétique, l'attitude à l'égard de l'inscription militaire était également dédaigneuse : très peu de personnes envisageaient sérieusement la menace d'être incorporées à "l'heure du danger".

De nombreux analystes politiques et journalistes soulignent que la mobilisation annoncée a détruit le contrat social qui existait entre les autorités et la société. Cette hypothèse semble très controversée. D'une part, la simple possibilité de l'existence de tout type de contrat est discutable, car elle impliquerait une position égale pour les parties à la transaction. Dans la réalité russe, on peut difficilement imaginer une situation où les autorités s'intéressent à l'opinion publique, c'est-à-dire exactement à l'opinion, plutôt qu'à une éventuelle réaction négative qui pourrait compromettre une initiative conçue par les structures de pouvoir. Le plus souvent, la société est présentée comme une ressource, et son état objectif est mesuré sur une échelle de disponibilité à exécuter les instructions du gouvernement. C'est pourquoi les études sociologiques commandées par les autorités russes, telles que les publications régulières des agences de sondage FOM ou VCIOM, fixent des objectifs comportementaux : enregistrer le niveau de satisfaction pour les différents stimuli proposés (soit dans l'enquête, soit dans la vie réelle) et évaluer le niveau potentiel d'irritation en réponse à de nouvelles restrictions.

D'autre part, presque dès le début des hostilités, la société russe était assez pessimiste quant aux perspectives de sa propre participation à un conflit de grande ampleur. Lors des groupes de discussion organisés au printemps, les Russes ont reconnu que le gouvernement pouvait emporter beaucoup plus qu'au début du conflit. Bien sûr, cette idée n'a pas suscité l'enthousiasme populaire, mais les personnes interrogées semblaient prêtes à offrir le niveau de loyauté requis. Lorsqu'on leur a demandé comment exprimer leur soutien, ils ont répondu : lettres, pétitions, sens de la solidarité. Mais "bien sûr, nous n'irons pas chercher une arme". Ici, évidemment, ils faisaient référence au service volontaire dans l'armée. On s'attendait à ce que les autorités augmentent les impôts pour l'"opération spéciale", et bien que la mobilisation ne soit pas une chose tangible, elle était souvent mentionnée parmi les scénarios possibles "du pire" pour le conflit. Lorsqu'ils parlaient de mobilisation, les Russes pensaient généralement à une mobilisation générale à grande échelle. La "mobilisation partielle" actuelle a donc permis aux autorités de repousser un peu plus loin les limites de la normalité en incorporant, non sans difficulté, un autre format "hybride" de confrontation dans la vie quotidienne de la société russe.

Confusion et approbation : deux stratégies adoptées par les hommes russes

L'annonce de la mobilisation a provoqué une montée de l'anxiété dans la société russe. Ce fait a été documenté par des enquêtes menées en parallèle par plusieurs organismes de recherche. Surtout, cette augmentation a été particulièrement sensible chez les femmes. Elle est moins liée à la peur de perdre leur vie et leur santé, mais davantage à la peur de perdre leurs proches, un membre de leur famille, ainsi que leur routine et leur vie normale. Ce n'est pas la première fois que de telles craintes s'aggravent. Immédiatement après le début de l'"opération spéciale", les enquêtes ont également enregistré une augmentation de l'anxiété chez les femmes, alors que les hommes n'ont pratiquement pas changé d'avis.

En octobre, le niveau de tension personnelle a commencé à diminuer, tant chez les hommes que chez les femmes. Bien qu'encore plus élevé que d'habitude, cela montre clairement que la société s'adapte de plus en plus à la situation, conformément au discours du gouvernement, et que même des événements importants comme celui-ci dépassent rapidement leur pic. Dans le même temps, la mobilisation reste l'événement public le plus significatif et l'anxiété qu'elle a déclenchée est rapportée par la plupart des répondants.

Si nous examinons plus en détail la gamme des émotions évoquées par la mobilisation, nous constatons que les réactions les plus typiques des hommes, par opposition à l'anxiété partagée principalement par les femmes, comprennent la "fierté de la Russie", l'"enthousiasme" et la "satisfaction". Il faut également noter la proportion plus élevée de répondants masculins qui sont indifférents à l'événement.

Si nous isolons la cohorte d'hommes autour de l'âge de la conscription, c'est-à-dire de 18 à 45 ans, nous pouvons constater un certain glissement vers des attitudes négatives : dans ce cas, il y a une part visiblement plus élevée de répondants ressentant un choc, et la part d'anxiété et d'indignation est légèrement plus élevée. Ceux qui sont les plus désabusés et effrayés par la mobilisation, et qui disposent pourtant de ressources suffisantes, constituent le noyau du groupe qui cherche à quitter le pays. Les statistiques des gardes-frontières suggèrent que des centaines de milliers de citoyens en âge de travailler ont déjà quitté la Russie. Une analyse de la structure d'âge des personnes ayant quitté le pays, basée sur des déclarations auto-remplies (plus de 1800) dans le canal Telegram "Border Control", offre les résultats suivants : l'âge médian des personnes ayant quitté le pays (et ayant répondu à l'enquête) était de 31 ans au 11 octobre 2022 et la moitié des nouveaux émigrants ont entre 27 et 35 ans. Malheureusement, en l'absence de données démographiques plus détaillées, nous ne pouvons pas obtenir une description plus précise du groupe qui "vote avec ses pieds". Toutefois, nous pouvons raisonnablement supposer que la plupart de ces répondants fuient les grandes villes, laissant derrière eux leur carrière et leur vie bien établie. Ils constituent la strate la plus solvable de l'économie russe : par exemple, selon le Bureau national du crédit permanent, le segment des 30 à 40 ans a historiquement représenté la plus grande part des prêts hypothécaires.

Et pourtant, dans l'ensemble, les hommes restent nettement moins inquiets que les femmes. Ceci est particulièrement caractéristique des hommes des petites localités. La proportion de retraités y est d'environ 5 points de pourcentage plus élevée que dans les grandes villes, mais la différence d'opinion n'est probablement pas uniquement déterminée par l'âge. Les habitants des petites villes sont plus susceptibles d'obtenir les informations des chaînes de télévision publiques et sont plus dépendants du gouvernement. Ces personnes ont également tendance à avoir des réseaux sociaux moins diversifiés, ce qui témoigne d'une confiance particulière dans le gouvernement. Cela s'exprime, par exemple, dans le fait qu'ils ont un niveau de confiance plus élevé dans les structures de pouvoir (armée, police, services spéciaux), l'église, les tribunaux et les autorités régionales. La population masculine des petites villes et agglomérations compte une part plus importante de travailleurs manuels et d'employés de bureau, et leur revenu médian par habitant est sensiblement inférieur à celui des habitants des agglomérations urbaines relativement importantes. Pour cette raison, les incitations matérielles sont plus importantes pour le premier groupe. Ainsi, ils peuvent percevoir la participation à l'"opération spéciale" comme un devoir et une occasion de se sentir impliqués dans "quelque chose de plus grand".

Perception des nouvelles du front dans le contexte de la mobilisation

Lorsqu'on les interroge sur la mobilisation, les hommes sont généralement plus calmes et plus "patriotes" que les femmes. Ceux qui ont déclaré avoir une attitude négative à l'égard de la mobilisation étaient plus susceptibles d'être envahis par l'anxiété, la peur et le choc, l'acceptation passive d'une réalité désagréable étant plus susceptible d'être générée par cet ensemble d'émotions. En d'autres termes, en termes émotionnels, la décision gouvernementale n'a pas déclenché de rejet actif. Une gamme de sentiments légèrement différente est observée en ce qui concerne les nouvelles du front. La récente contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv, qui s'est poursuivie dans d'autres régions du pays, a provoqué une forte indignation. La nouvelle de la retraite russe tend à être perçue avec ressentiment, un désir de " réparer " la situation, ouvrant la voie au ressentiment au cas où l'armée ukrainienne progresserait avec succès.

Il est important de noter que la bulle d'information semble épaisse : les personnes interrogées qui, selon leur propre perception, ont suivi de près les batailles près de Kharkiv, étaient plus susceptibles de s'informer à la télévision. L'analyse de régression révèle que la proportion de personnes confiantes dans le succès de l'"opération militaire spéciale" parmi celles qui ont suivi de près la contre-offensive des forces ukrainiennes est encore plus élevée que parmi celles qui ne connaissent pas ces événements. Dans le même temps, l'insatisfaction croissante à l'égard du déroulement du conflit (la part de ceux qui considèrent que l'avancée de l'"opération spéciale" est un succès a chuté de 73% en mai à 53% en septembre) peut prédisposer les Russes plus favorablement aux pourparlers de paix. D'autre part, ceux qui considèrent que le taux de progression de l'"opération spéciale" est satisfaisant et ceux qui pensent que ses objectifs sont presque atteints sont favorables à la poursuite de l'action militaire. A long terme, un soutien réduit à l'action militaire pourrait également affecter l'approbation de la mobilisation si celle-ci se prolonge.

Dans l'ensemble, les attitudes à l'égard de la mobilisation chez les hommes restent majoritairement non émotionnelles ou sont même perçues en termes de "patriotisme" et de "devoir civique". L'anxiété et la peur prédominent chez les femmes. Dans le même temps, les nouvelles de la contre-offensive ukrainienne provoquent des sentiments plus forts, prédisposant les personnes interrogées au mécontentement : colère et indignation. Les échecs au front mobilisent le mécontentement de la population et rendent la poursuite du conflit moins viable aux yeux des personnes interrogées.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI