Reid Kress Weisbord est professeur distingué de droit et titulaire de la bourse Judge Norma L. Shapiro à la Rutgers Law School et professeur invité à la Columbia Law School. Ses travaux portent sur le droit du transfert de patrimoine, de l'homologation et de la propriété. Weisbord est co-auteur du traité CCH Estate Planning by Casner, Pennell, and Weisbord et du manuel Aspen Wills, Trusts, and Estates : The Essentials. Il a publié plus de 50 articles, essais et chapitres de livres dans des revues juridiques. Weisbord est élu Academic Fellow de l'American College of Trust and Estate Counsel et co-rédacteur de la section Trusts & Estates de Jotwell. Il a été vice-doyen de la Rutgers Law School de 2013 à 2019.