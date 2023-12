"Guerre de l’énergie, au coeur du nouveau conflit mondial" : un essai solidement documenté au style vivant et didactique

L’auteur soutient que la 3e guerre mondiale a été engagée en septembre 2022 avec le sabotage des gazoducs Nord Stream, dont les auteurs restent à ce jour inconnus. Cette forme de guerre moderne touche les installations vitales des pays impliqués et repose sur des manipulations, des piratages informatiques et des menaces de divers types. Après avoir rappelé le rôle essentiel exercé dans les guerres par la maîtrise des sources d’énergie, Fabien Bouglé montre que l’énergie est un enjeu de souveraineté, un levier du développement économique et un facteur d’équilibre de la géopolitique mondiale. Il révèle les raisons de la crise énergétique actuelle, qui résulte notamment d’une confrontation entre les États-Unis, 1ere puissance nucléaire et 1er producteur et exportateur mondial d’énergies (grâce au gaz de schiste, au GNL et à l’hydrogène) et la Russie, 2e producteur de gaz naturel et de pétrole, et 3e puissance nucléaire.

L’auteur analyse la tactique russe de pénétration des réseaux gaziers en Europe, puis le dérèglement de la stratégie européenne de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine, marqué notamment par la rupture de l’Alliance Euratom. Il décrit la nouvelle « vassalisation » de l’Europe par les États-Unis, puis révèle les liens plus ou moins occultes entre les producteurs d’énergie fossile et les ONG écologique.