Alain Bonnafous est Professeur honoraire à l’Université de Lyon et chercheur au Laboratoire d’Economie des Transports dont il a été le premier directeur. Il est expert consultant auprès de l’OCDE (ITF), de la Banque Mondiale et de la Commission de l’UE. Il a assuré différentes fonctions : vice-président du Conseil National des Transports (1984-2010), administrateur de RFF (1997-2007), président de l’atelier du Plan sur la politique de transport (1992-1999)… Auteur de nombreuses publications, il a été lauréat du « Jules Dupuit Award » de la World Conference on Transport Research (Lisbonne 2010, décerné tous les trois ans).