Gérard Larcher à Matignon ?

Dans la macronie, son nom est sur toutes les lèvres. Il est en effet question qu’il succède à Elisabeth Borne. Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Ça en fait grincer plus d’un au sein de Renaissance. L’aile gauche de ce parti est vent debout contre cette hypothèse. « Ça nous fera peut-être gagner trente voix républicaines mais nous en perdrons tout autant sur notre gauche », a lancé un des ténors du parti.

Entre Renaissance et Les Républicains, il y a des convergences : ils vont mal tous les deux. Et quoi de plus logique que de s’unir quand on est dans l’adversité ?

Lors du premier quinquennat de Macron, Gérard Larcher n’avait pas été tendre avec le président de la République qui lui a rendu la pareille : des noms d’oiseaux ont fusé des deux côtés.

Quand on est président du Sénat, on s’oppose. Mais quand on est Premier ministre, on gouverne. C’est tentant. Et que dit le principal intéressé sur ces rumeurs ?

La réponse vaut son pesant de cacahuètes. « Les temps ne sont pas mûrs aujourd’hui pour une nouvelle coalition », a dit Larcher. Et il a ajouté en insistant lourdement « aujourd’hui ». Mais demain, dans une heure, dans quelques minutes ?

Gérard Larcher a 73 ans. Est-ce bien raisonnable à cet âge-là d’envisager une nouvelle carrière ?