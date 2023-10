Gérald Darmanin, entre monde factice et réel alternatif ?

Il existe encore des serviteurs de l'État, au sens exigeant du service public et à l'élémentaire décence. Hélas ! Pas en France.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Il existe encore des serviteurs de l'État, au sens exigeant du service public et à l'élémentaire décence. Hélas ! Pas en France. Voici peu, le ministre belge de la Justice constatait qu'un de ses magistrats (non lui-même...) avait commis "une faute monumentale, inacceptable, aux consé­quences dramatiques", en n'expulsant pas un clandestin qui, peu après, commettait un atten­tat mortel à Bruxelles. Sur le champ, M. Vincent Van Quickenborne démissionnait.

Cependant, M. Darmanin, dont le bilan (maintien de l'ordre, sécurité) est désas­treux (Voir plus bas) se cramponne, clame haut et fort la haute idée qu'il a de lui-même et ment tant et plus (nous le prouvons aussi). Pire, il a transformé le Ministère de l'Intérieur en une "usine à clics" à son seul profit, la Place Beauvau mutant en "Agence-France-Darma­nin" (en mode AFP).

MENSONGES - (28/09/23) "Gérald Darmanin : depuis le 1e janvier 2023, baisse très importante de la délinquance, moins 15% de violences en général". RÉALITÉ : (les mêmes mois) : homi­cides, + 8% ; coups et blessures volontaires + 6% ; cambriolages de logements, + 1,5% ; vols de véhicules, + 3%, etc. Chiffres de son propre ministère (SSMSI, 28/09/2023) : sur 18 indicateurs du bilan annuel, 17 en hausse !

(Tout ce qui suit est advenu entre le 1e et le 20 octobre 2023...)

QUARTIERS HORS-CONTRÔLE : depuis 40 ans, la cité des Minguettes vit dans le chaos criminel (Mitterrand y vint en 1983 pour ramener le calme, bide absolu). Ce mois-ci en­core, bra­quage de la Poste locale ; les habitants n'en peuvent plus "Vénissieux ressemble aux quartiers nord de Marseille... C'est hyperviolent, on est livrés à nous-mêmes". Le lendemain, fusillade entre bandes, 3 blessés par arme de guerre, un grave. Idem dans des di­zaines d'autres quar­tiers li­vrés aux gangs. À Nîmes, quartier Pissevin où M. Darmanin fit naguère son cinéma (un court-métrage : dix minutes sur place...), "les habi­tants se sentent abandonnés" face aux dea­lers.

VILLES LIVRÉES AUX CRIMINELS - TOULOUSE : un McDo du centre-ville ferme, viré par des dea­lers ; NANTES : près de 40 fusillades en 2023, 4 morts, la popu­lation se terre de peur des balles perdues des narcos. MARSEILLE : la guerre des gangs perdure ; fusillades au quotidien ; une crèche et la faculté d'économie un temps fermés du fait de narcos ; LO­RIENT : "des éco­liers confinés en urgence", par la présence hostile de dealers. TOURS : pétition contre l'insécu­rité. NICE : en 2022, les vols et violences explosent de + 28% dans les transports. THIERS (paisible chef-lieu du Puy-de-Dôme, 11 000 hab.), fusil­lades. RILLIEUX-LA-PAPE : énième attaque de la police muni­cipale par des bandits cagoulés et armés.

PARTOUT EN FRANCE, BANDITS ET GANGS S'ENTRETUENT : Avignon, Bastia, Bayonne, Le Blanc-Mesnil, Clichy-la-Garenne, Grenoble, Limoges, Marseille, Nanterre, Saint-Ouen, Villeneuve-le-Roi, etc. Morts ou blessés graves, d'usage à l'arme de guerre.

Mais les méfaits de M. Darmanin ne s'arrêtent pas là.

Lui et M. Macron, ratent totalement leur lutte antidrogue (M. Macron, "On pilonne, on pi­lonne... On agit, c'est pour ça que ça bouge"). Or chacun sait que quand la répres­sion du trafic est efficace, le prix de la drogue monte. Preuve formelle : lors du con­fine­ment, moins de deal de cannabis et cocaïne, forte hausse du prix dans la rue. Or de­puis que M. Dar­manin est mi­nistre, le prix de la cocaïne BAISSE DE 30% (de ± 80€/gramme à ± 60€, sur 2021-2023, ± 50€/G. dans le Nord). Pire, dans la Meuse rurale "On trouve de l'héroïne à 6€ le gramme". Un mortel poison acheté avec son argent de poche - et M. Darmanin vante ses succès.

Rien de l'arrête, cependant : il dit s'occuper de la question corse et déclenche dans l'île la pire "nuit bleue" en 20 ans "Le FLNC revendique une série d'explosions", etc.,

- Pillage des campagnes par des nomades : "Les agriculteurs lancent un cri d'alarme",

- Fin juin, en France, la pire émeute en un siècle, un milliard d'euros de ravages, M. Darmanin, sa police et son renseignement n'ont RIEN vu venir, totalement surpris, en mode 2005.

- Dans la police et la gendarmerie, preuve d'un malaise certain, les suicides se maintiennent à un niveau inquiétant.

Sondage après sondage, depuis deux ans, les 2/3 des Français voient clairement le réel crimi­nel derrière le tsunami publicitaire de M. Darmanin. À plus de 60%, son barnum média­tique ne leur ins­pire nulle confiance. Qu'il en tire les conséquences.

NB : Récemment, un plumitif du Canard Enchaîné m'accuse d'avoir comparé les bandits de Marseille à des bêtes. Or en fait, j'ai dit ceci et le maintiens. Quand, aux urgences de l'hôpital militaire de Marseille, des blessés par armes de guerre restent muets, même sur leurs noms ; sans carte Vitale ni papiers d'identité ; qu'on ignore leur groupe sanguin et ce qu'ils ont ingéré (al­cool... stupéfiants...) l'anesthésie présentant dès lors un risque mortel, l'opération re­lève de la pratique vétérinaire - ces urgentistes eux-mêmes le disent. Or récemment, le mi­nistre israé­lien de la Défense a publié ceci : (À Gaza) "Nous combattons des animaux humains". À quand la crise de nerfs du Canard enchaîné ?