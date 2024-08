Atlantico Business

Georges Jacques Danton : « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France serait sauvée... »

De tous les acteurs de la révolution Française de 1789 , George Danton est celui qui a laissé l’image la plus sympathique malgré beaucoup d’ambiguïtés .. A une époque très bouleversée, par une extrême gauche qui rêve de rejouer la Révolution et Jean Luc Mélenchon se prend pour Robespierre, Danton valait bien une visite. Et un entretien imaginé certes mais nourrit des faits de l’histoire. Par Jean-Marc Sylvestre.