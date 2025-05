IDENTITÉS NOUVELLES

Génération Queer ? Une jeune femme sur cinq ne s'identifie pas comme hétérosexuelle : la part du culturel, la part du biologique

Alors que le nombre de jeunes femmes se déclarant non hétérosexuelles progresse, une recomposition des rapports intimes s’esquisse à la croisée des normes sociales, des bouleversements générationnels et de la redéfinition des attentes amoureuses. Entre quête d’égalité, désenchantement vis-à-vis du masculin et affirmation de soi, l’identité sexuelle devient un terrain mouvant, reflet de transformations profondes et parfois ambivalentes de notre époque.