Gaza : ce sera la loi du talion...

Depuis samedi dernier, l'Etat hébreu est entré en guerre avec la bande de Gaza après l'attaque terroriste du Hamas.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Israël a découvert avec horreur et effroi les abominations commises par le Hamas. Plus d'un millier de Juifs tués par des assassins sanguinaires. Et pas tués n'importe comment.

Des hommes et des femmes lynchés à mort. Des filles violées puis martyrisées. Des bébés décapités dans deux kibboutz proches de Gaza.

Une telle sauvagerie dépasse l'entendement. "Nous combattons des animaux humains" a déclaré le ministre israélien de la Défense. Tout Israël sait ce qu'a fait le Hamas. Tout Israël crie vengeance.

La vengeance n'est pas un sentiment raisonnable. Mais là elle s'impose car sans elle impossible de faire le deuil. Croit-on que les soldats israéliens qui ont vu les corps des bébés décapités feront des prisonniers dans les rangs du Hamas ?

Tout, répétons-le, figure dans la Torah. La loi du talion avec son "oeil pour oeil, dent pour dent" et aussi : " qui a sorti le glaive périra par le glaive". Le sang appelle le sang et seul le sang peut laver le sang. Aussi coûteuse soit-elle, l'armée Israélienne fera une opération qui consiste à entrer dans Gaza. L'opération terrestre prévue contre Gaza porte d'ailleurs un nom qui veut tout dire : "épée d'acier". Les otages israéliens vont périr et également des civils de Gaza. Peu importe : leur sang retombera sur la tête des dirigeants du Hamas.

PS : Dans le registre de l'ignoble il faut signaler les propos de Daniel Schneidermann d'Arrêts sur Image. Faisant allusion à ce qu'il s'est passé dans les deux kibboutz, il s'est demandé "ce qu'auraient fait les Résistants pendant la deuxième guerre mondiale si les nazis avaient installé des colonies sur leur territoire". C'est certain, à suivre Schneiderman, ils auraient décapité des bébés nazis.