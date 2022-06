Gaël Brustier : “L’influence des lambertistes pousse Mélenchon à jouer à contretemps de l’histoire”

Jean-Luc Mélenchon prend la parole lors d'une conférence de presse pour présenter le plan d'urgence pour le pouvoir d'achat de la NUPES. Paris, le 25 mai 2022

Jean-Luc Mélenchon est passé maître dans l'art du dogmatisme en politique. Avec une orientation politique à contretemps de l’histoire et une remise en cause des principes mêmes de la République, il mène un combat dangereux que la gauche pourrait payer au prix fort

Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).

Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.

Atlantico : Sur la question institutionnelle, quelle est la vision de Jean-Luc Mélenchon ?

Gaël Brustier : Jean Luc Mélenchon est à contretemps. Et la temporalité en politique est un élément primordial. Le dogmatisme de cet homme va se payer au centuple pour la gauche. Ils n’ont pas le sens des réalités, c’est une clientèle de protégés. J’ai connu Jean-Luc Mélenchon à Caracas en 2006, j’étais là quand il a été présenté à Chavez. Il a découvert la question institutionnelle à ce moment-là et l’idée d’une sixième République. Mais la désobéissance aux traités européens, le changement de constitution, quitter l’OTAN, dans un contexte où la Russie a basculé du côté asiatique, mène une guerre à outrance sur des régions qu’elle devrait préserver, tout cela est à contretemps. Il est dangereux de remettre en cause un certain nombre de règles dans le contexte actuel. Avec la Russie, la Turquie, la Chine et la déloyauté des anglo-saxons, la France est vraiment seule. Jean-Luc Mélenchon propose de l’esseuler un peu plus, de déroger à des traités auxquels, de toute façon, nous dérogeons déjà. L’ère de Maastricht est finie. Mélenchon porte une nuée de déraison.

D’autre part, on peut parler de transition écologique tous les jours, mais personne n’a expliqué ce que c’était. Il n’y a pas d’explication simple de ce qu’est la transition écologique pour Mélenchon. Une militante du parti animaliste est capable d’expliquer ses combats de manière beaucoup plus claire que les militants de la NUPES. Personne n’est capable d’expliquer ce qu’est le projet de la NUPES. Et rien n’est véritablement chiffré.

Comment analysez vous la création du parlement de la NUPES ?

Le système Mélenchon est très simple : la multiplication des structures horizontales sert à légitimer le chef. Dans la conception que nous pouvons avoir Chantal Mouffe ou moi, nous proposons une vision véritablement décentralisée des choses. On ne créait pas une horizontalité factice pour légitimer un chef : la question du leadership se posait à partir d’expériences concrètes. Alors je demande à voir pour le parlement de la NUPES. Mais de ce que je connais de l’Amérique latine qui inspire beaucoup Jean-Luc Mélenchon, cette recherche d'’horizontalité sert à légitimer le chef. Ce n’est pas du tout la même chose en France et je pense qu’il calque sur les sociétés européennes un modèle qui ne fonctionne pas. Nos Etats sont bien plus développés.

Quelle est la ligne idéologique qui dicte la conduite de Mélenchon ?

Il a un problème évident avec les trotskistes lambertistes de la quatrième internationale du POI. J’avais perçu son inclinaison à Caracas mais je n’avais pas mesuré le degré d’inféodation de Mélenchon aux lambertistes. Il n’en a pas parlé et nous a tous trompés sur ce point. Dans le parlement de la NUPES, il va y avoir des lambertistes totalitaires. C’est avec eux qu’il bosse. Ce sont les seuls avec qui il fait des réunions d’orientation. C’est effrayant. Un homme qui veut devenir Premier ministre de la France fait des réunions avec un groupuscule trotskiste, complètement psychorigide et dangereux. Ce n’est pas la ligue communiste révolutionnaire, ce n’est pas Alain Krivine.

Est-ce que cela veut dire que Jean-Luc Mélenchon et la NUPES sont sortis du champ républicain ?

Je ne dis pas ça car je pense que le champ républicain s’est effrité au fil des années. Mais je pense que son orientation politique est à contretemps de l’histoire. On ne peut pas renvoyer dos à dos l’Ukraine et la Russie, or ses positions sur l’Ukraine ne sont pas tout à fait claires. Moi j’ai beau être de gauche radicale, aujourd’hui je suis situé « à droite ». Ce que font Jean-Luc Mélenchon et la NUPES me dérange. On ne peut pas promettre tout et n’importe quoi aux Français. Jouer avec le malheur des gens n’est pas une manière de faire de la politique. Le clientélisme au rabais, ça ne fonctionne pas. Ce que je constate, c’est une démagogie crasse et sans vergogne qui me choque.

Mélenchon est-il révolutionnaire au sens pur du terme ?

Non. S’il arrive au pouvoir il mènera un bras de fer sur je ne sais quel sujet européen, puis il pliera son ombrelle et il se rangera. C’est un pro-Maastricht devenu anti-Maastricht qui cherchera à négocier quelque chose pour sauver la face. Il veut révolutionner l’Europe mais il y a un temps pour tout. Il y a un idéologisme des plus dangereux chez Jean-Luc Mélenchon qui consiste à tout traduire en rapport de forces idéologiques dans le monde. Si vous voulez comprendre sa stratégie, il faut aller au 87 rue du Faubourg Saint Denis pour acheter Informations ouvrières, le journal du POI. Toute la ligne de la NUPES y apparaît. La ligne politique définie avec Corbière n’est qu’un noyau de gens issus de cette frange, agrémentés d’ornements chavistes, de la sixième république, etc. La vérité est que Jean-Luc Mélenchon a remplacé Lambert chez les lambertistes.