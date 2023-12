"Frère unique" d'Olivier Frébourg

Né en 1965, Olivier Frébourg est journaliste, écrivain et éditeur. Il a créé en 2003 Les éditions des Equateurs. Il a publié notamment Souviens-toi de Lisbonne (1998), Un homme à la mer (2004), Gaston et Gustave (2011), La grande nageuse (2014), Où vont les fils (2019) et Un si beau siècle (2021).