François Ansermet : « L’origine à venir, ou la question de l’imprévisible »

"L'origine à venir" est à retrouver aux éditions Odile Jacob.

Repères

François Ansermet est psychanalyste, professeur honoraire à l’Université de Genève et à l’Université de Lausanne, ancien chef du service de psychiatrie d’enfants et d’adolescents aux Hôpitaux universitaires de Genève et directeur du département de psychiatrie de l’Université de Genève, membre du Comité consultatif national d’éthique (2013-2021)

« Naissance et mort Ce qui marque cette venue au monde, c’est l’incomplétude caractéristique du petit d’homme – le plus inachevé des vivants. Il a besoin de l’Autre pour survivre : l’Autre lui est nécessaire non seulement pour vivre, mais aussi pour atteindre une satisfaction. L’Autre lui est tellement nécessaire qu’il peut en devenir ultérieurement potentiellement menaçant. S’il peut lui permettre de vivre, mais aussi d’atteindre une satisfaction, il peut aussi l’en priver. C’est ainsi que l’Autre duquel il advient peut devenir menaçant. C’est ainsi que la venue d’un enfant au monde implique aussi l’angoisse. Pas de réponse à la question de savoir à quoi répond sa venue au monde, ici et maintenant. D’où vient-il ? De la mort d’avant, de cette grande mort d’en arrière comme la désigne Ramuz1 ? D’une autre mort que celle qui ne peut être qu’attendue, sans qu’on ne sache ni quand ni comment elle surviendra. La mort sous-tend la vie en même temps qu’elle est en projet dans la vie. Elle est donc inéluctablement contenue dans la vie, comme le dit si bien Montaigne : « Le jour de votre naissance est le premier pas sur le chemin qui vous mène à la mort aussi bien qu’à la vie », en citant aussi Manilius : « En naissant, nous mourrons ; la fin vient au début. » Mais la mort porte aussi la vie. Sans le fait d’être mortel, il n’y aurait pas le sentiment de la vie. Si la mort est en jeu dès la naissance, le fait d’être venu au monde en un tel temps et en un tel lieu reste pour chacun un réel encore plus irreprésentable que la mort. Encore une fois, on peut répéter ce que dit Montaigne, avec humour : « Il est donc aussi fou de pleurer parce que nous ne vivrons pas dans cent ans que de pleurer parce que nous ne vivions pas il y a cent ans . » Pourtant, avec la naissance vient inévitablement la question de la mort. Le fait de naître va avec le fait de ne pas être immortel. Si l’humain devenait immortel, il n’y aurait peut-être plus de naissance. Naissance et mort, ces deux extrêmes sont liés, indissociables. On pourrait évoquer à ce propos le mythe de Pandore, la première femme, un artifice créé par les dieux, qui introduit les humains au fait d’être hommes et femmes, à partir de quoi il faut être deux pour faire un, en se reproduisant de façon sexuelle – et non plus un individu venant d’un individu, comme dans l’autochtonie–, ce qui introduit du même coup les humains au fait d’être mortels : « Puisque nous ne sommes plus des immortels, il nous faut naître, sortir d’un ventre. […] Et si vous naissez, alors ça veut dire que vous allez naître petit, puis grandir, puis vous fortifier, devenir adulte, vieux et finalement mourir. Pas de naissance sans mort . » La mort d’un enfant à la naissance interroge particulièrement cette proximité, la révèle de façon cruelle. La finitude de la vie, qui devrait donner sa portée à la vie, vient lui mettre un terme d’emblée, avant même que celle-ci puisse s’accomplir d’une quelconque manière. La mort à la naissance, c’est aussi l’inachèvement du petit d’homme porté à son comble. Une forme si extrême d’inachèvement qu’elle met un terme dès le commencement. D’où un deuil qui peut être impossible : l’impossible deuil de celui qui n’a pas vécu. Il n’y a que le trou, le vide, une soustraction de ce qui n’a pas pu être vécu. Il ne reste que l’incandescence de ce qui n’a pas eu lieu, irrésorbable. La mort d’un enfant à la naissance est une disparition qui a lieu sans que celui à qui elle arrive le sache : une mort sans le savoir. Ce qui se joue pour celui qui disparaît restera à tout jamais inaccessible. Par contre, c’est une mort qui traumatise ceux qui l’entourent. Le traumatisme d’une perte impossible à supporter. Qui se redouble du traumatisme de la perte de tout ce qu’on imagine de ce qui aurait pu advenir si cette mort n’avait pas eu lieu : la scène laissée vide peut se révéler encore plus encombrante que l’effraction de la mort à la naissance. La vie et la mort sont liées indissociablement. Dès la naissance, mais aussi dès la conception. La stérilité – une sexualité stérile – peut être vécue comme une sorte de mort : une mort d’avant la conception. Il y a un lien entre le sexe et la mort, rendant impossible la procréation. Sexe et mort Il s’agit donc de penser le lien entre le sexe et la mort – une mort incluse dans l’origine comme dans la sexualité. C’est peut-être là le versant troublant du fameux tableau de Courbet, L’Origine du monde. On ne cesse de se demander ce qui est si bouleversant dans ce tableau, si sidérant. Bien sûr, il oblige à faire face au sexe de la femme, là d’où chacun a émergé. Bien sûr, il pointe la différence des sexes à laquelle on ne peut se soustraire, avec le mystère du sexe féminin. Mais il indique aussi au-delà de ce qu’il montre la présence de la mort : ce sexe est à la fois le lieu d’où en un temps la vie a émergé, mais aussi le lieu de l’entrée dans le temps, à partir duquel s’inaugure un trajet vers la mort. Le sexe et la mort, l’origine et la mort, c’est aussi ça, le scandale qu’apporte le sexe féminin de L’Origine du monde – le mot scandale étant pris au sens étymologique du terme, c’est-à-dire l’obstacle sur lequel on bute inévitablement. On retrouve la butée de l’impossible, une butée inaugurale, dans ce lien entre le sexe et la mort que montre scandaleusement le sexe féminin de L’Origine du monde. Ce scandale fait retour dans le statut contemporain de l’image de la naissance. Il y a de plus en plus de demandes de filmer la naissance, dans les salles d’accouchement. Certains obstétriciens ne le supportent pas, ils refusent que les pères se mettent en dessous du sexe de la femme pour filmer en direct la naissance, pour voir ce que la femme elle-même ne peut voir. Ils refusent ce type de regard frontal sur le sexe féminin. Et demandent aux pères de filmer en restant à la hauteur du visage de la mère. Il y a aussi le film de l’ICSI, injection intra‑ cytoplasmique de spermatozoïdes, nécessaire à cette opération où l’on manie le spermatozoïde pour le faire pénétrer dans l’ovule à travers un trou fait au laser. Quel est le destin de ces images ? Qu’en fait-on ? Que peut représenter de voir le film de son accouchement, ou de sa conception par ICSI ? On pourrait imaginer projeter en enfilade avec les souvenirs familiaux le film de l’ICSI, devant toute la famille, avec les tantes, les marraines, les grands-parents. Est-ce qu’on passerait de même le film d’une conception habituelle, non médicalement assistée ? On mesure en tout cas à quel point tout cela recouvre quelque chose de beaucoup plus complexe qui touche à une dimension de perplexité et d’angoisse par rapport à l’origine sexuelle. L’origine met à la fois en jeu le sexe et la mort. C’est aussi ce qui est au centre du fameux rêve inaugural, fondateur de la psychanalyse : le rêve dit de l’injection faite à Irma, que Freud développe dans L’Interprétation des rêves6 . C’est un rêve d’angoisse de Freud devant la bouche d’Irma, où il y a un glissement de la bouche au sexe que Lacan commente : « Il y a là une horrible découverte, celle de la chair qu’on ne voit jamais, le fond des choses, l’envers de la face, du visage, les secrétats par excellence, la chair dont tout sort, au plus pro‑ fond même du mystère, la chair en tant qu’elle est souffrante, qu’elle est informe, que sa forme par soi-même est quelque chose qui provoque l’angoisse7 . » Ce trou d’où la vie est issue est aussi celui de la mort : le fond de la gorge d’Irma, c’est à la fois « l’abîme de l’organe féminin d’où sort toute vie, que le gouffre de la bouche, où tout est englouti, et aussi bien l’image de la mort où tout vient se terminer8 ». Au cœur de la clinique de l’émergence du vivant, il y a le visage de la mort, cette autre face, ce point de réel, ce point d’angoisse à partir duquel on doit s’orienter pour entendre ceux qu’on rencontre dans la clinique périnatale et qui s’adressent à nous dans des moments de détresse extrême qui peuvent surprendre aussi ceux qui les prennent en charge sur le plan obstétrical ou néonatal. La souffrance qu’ils présentent dévoile une vérité, habituellement recouverte, heureusement, par le bonheur de la naissance d’un enfant. Mais ceux qui souffrent nous rappellent des dimensions cachées et pourtant incontournables qui sont au cœur de la périnatalité. Ce qui se joue dans une naissance nous dépasse complètement – pas seulement chez ceux qui souffrent, mais chez ceux pour qui tout cela ne pose aucun problème où cela peut faire retour de façon inattendue dans l’investissement de l’enfant, qui peut être marqué d’un vœu de mort inconscient qui peut marquer la relation précoce à l’insu de chacun, tout en portant des conséquences à long terme. Retour sur Méduse Ceux qui souffrent vivent de front l’autre face de ce qui se joue autour d’une naissance, entre le sexe et la mort. De quel face-à-face s’agit-il ? Quelle est la source de la terreur en jeu ? Quelle est cette chose terrifiante qui surgit ? Lacan, toujours dans le même commentaire, précise les choses allant au-delà de leurs dimensions impensables de ce surgissement dans la gorge d’Irma, trou inaugural aussi bien que terminal. De la gorge d’Irma surgit : « L’image terrifiante, angoissante, de cette vraie tête de Méduse, […] révélation de ce quelque chose à proprement parler innommable, le fond de cette gorge à la forme complexe, insituable, qui en fait aussi bien l’objet primitif par excellence10. » On est dans une clinique de la sidération, du traumatisme, de l’impossible à penser – une clinique de tout ce qui laisse médusé. La vie se fabrique là où était le sexe. C’est peut-être ce que court-circuite la fabrication des enfants assistée par la science, tout en montrant paradoxalement ce lien en excès justement par le fait de le contourner. S’y joue un savoir quant à l’énigme de la vie, mettant en collusion l’obscur de la dimension sexuelle avec la mort, entre l’abîme où commence toute vie et le gouffre où tout vient se terminer. On retrouve le mythe de Méduse qui a occupé aussi Freud. L’horreur déclenchée ne peut pas être seulement interprétée par rapport à l’effroi de la castration que produit la figuration de l’organe génital féminin à laquelle la tête de Méduse se substitue. Est-ce vraiment cela qui fait que même le diable prend la fuite après que la femme lui a montré sa vulve. Les interprétations du mythe de Méduse peuvent être multiples, au-delà de cette hypothèse freudienne. Il y a ce qui est donné à voir à travers l’absence, mais il y a aussi la pétrification face à la tête de Méduse comme révélation de quelque chose d’innommable : comme le dit Lacan, abîme de l’organe féminin d’où sort toute vie qui est aussi le gouffre de la mort où tout vient se terminer. La tête de Méduse figure donc aussi la mort. Un des moyens de la tenir à distance est paradoxalement de la représenter en image, de la faire voir, comme ceux qui sont pris par une passion des images autour de la naissance et de la procréation. L’écrivain Pascal Quignard va même jusqu’à écrire dans son Petit Traité sur Méduse que les femmes font des enfants pour mettre à distance l’obscure figure de Méduse. Le surgissement de la vie confronte à quelque chose de terrifiant, d’innommable, qui noue l’origine au trou du sexe comme à celui de la mort. S’orienter à partir du réel mis en jeu à travers ce nouage indissociable de la vie, du sexe et de la mort, qui est au centre du rêve de l’injection faite à Irma, de Méduse et de L’Origine du monde aussi bien, donne une tout autre manière d’aborder cette clinique de la procréation et de la naissance, bien au-delà du sens familial, œdipien, des histoires de couples, de parentalité, d’idéaux quant au désir d’enfant, que sécrète le savoir périnatal. La grossesse à l’origine de son déni Le déni de grossesse révèle la difficulté d’admettre la possibilité de donner naissance à un enfant. Concevoir un enfant reste un fait mystérieux, qui confronte à l’inconnu, au surgissement d’une vie en soi, quelque chose de totalement nouveau qui peut dépasser toute possibilité de se le représenter. On peut comprendre que cela puisse aller jusqu’au déni ou à toutes autres formes de négation ou de défense contre l’inconnu. Pour certains, porter en soi un enfant, avec la perspective de lui donner ensuite naissance, implique de faire face à un réel impensable – un réel qui peut faire effraction de façon traumatique, et par rapport auquel le sujet est amené à se défendre paradoxalement avant même qu’il ne se manifeste ».