France-Travail : comme si le mammouth administratif avait la vertu de l’efficacité

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le projet « France Travail » prend une tournure concrète

Le marché de l’emploi va donc être doté d’une nouvelle administration qui va regrouper les anciennes. Si les mammouths étaient plus efficaces que les chevaux de course, ça se saurait

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a donc lancé hier le projet de France Travail. Une structure administrative qui devrait permettre à tous les acteurs chargés d'aider les chômeurs, de travailler ensemble. Pole Emploi va donc fonctionner avec les antennes régionales et locales de l’emploi, les organismes de formation sous l’égide de l’État. Tout cela dans « une logique de résultats et de performances ». Évidemment.

L’objectif est d’arriver au plein emploi et de réaliser la promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Le président de la République s’était engagé à atteindre le plein emploi à la fin de son quinquennat, qu’il a fixé à 5 %.

En théorie, le plein emploi n’est pas utopique. On a bien crée plus d’un million d’emplois en un an et abaissé le niveau de chômage à 7%. Le problème, c’est qu’il reste en France une partie importante des chômeurs de longue durée qui auront du mal à trouver un emploi parce qu’ils n’ont ni formation, ni même éducation, avec en prime, une part non négligeable des salariés qui ne veulent plus travailler, du moins dans les conditions qui leur sont offertes. Un problème de salaire, d’organisation, de climat social. Le Covid et les confinements ont mis en évidence les lassitudes au travail.

Pour lever ses freins, Emmanuel Macron essaie de réformer le système de l’assurance chômage en durcissant les conditions de l’indemnisation, et c’est vrai que le système français est un des plus généreux en Europe et qu’il n’encourage pas toujours à rechercher du travail.

Parallèlement, le projet sera donc complété par une nouvelle organisation du marché du travail. Emmanuel Macron rappelle en fait la lettre de la Constitution qui, dans son préambule, précise que tous les Français ont un devoir de travailler et le droit de trouver un emploi.

Coté devoir, la réforme fera en sorte de dissuader les chômeurs de préférer l’allocation au salaire.

Coté « droit à trouver un job », il faut une fois de plus améliorer le fonctionnement du marché du travail, parce qu’aujourd’hui, ceux qui offrent des jobs ne trouvent pas les candidats et ceux qui cherchent du travail ne savent pas où le faire.

France Travail doit donc résoudre cette quadrature du cercle, favoriser les rencontres, revoir les conditions de formation, les modalités d’accès et d’exercice. D’un côté, mieux insérer les chômeurs et de l’autre, mieux répondre aux besoins.

Bon courage! Selon la lettre de mission, « la création de France Travail suppose une transformation de Pôle emploi et de tous les acteurs du service public de l'emploi, ainsi qu'une mise en commun des compétences de l'État, des collectivités locales et de l'ensemble des acteurs économiques et associatifs pertinents, en lien notamment avec les partenaires sociaux ».

En bref et en clair, le gouvernement considère que le système actuel n’est pas efficace (il a raison), mais il considère qu’il est trop complexe, peut-être trop lourd et par conséquent, propose de tout regrouper : Pole Emploi (qui a déjà regroupé les Assedic et l’ANPE), les services d’État, les antennes régionales, les administrations chargées de l’insertion, de la formation et du RSA. Le gouvernement affirme que, dans le système actuel, il n’y a pas de responsable. Il y aura donc à l’avenir un pilote dans l’avion.

Ce projet aura beaucoup de mal à voir le jour et tant mieux, parce qu’on ne voit pas comment il pourra fonctionner avec efficacité.

D’abord, parce qu’on n’a jamais vu que la réunion de plusieurs administrations publiques engendrait des synergies capables de produire de la performance. Les administrations sont différentes avec des grilles de salaires différentes, des organisations du travail différentes etc. etc. On va fabriquer une usine à gaz ingérable pendant de nombreuses années.

Ensuite, parce que les structures de pouvoirs sont différentes. Beaucoup d’administrations sont publiques certes, et si le ministre du Travail en est le patron, il peut mettre de l’ordre certes, sauf que certaines administrations sont paritaires. Alors même si le paritarisme est bancal et même si l’Etat arrive en tuteur pour faire les fins de mois, chacun est d’accord pour maintenir les apparences du Paritarisme et en respecter les formes.

Enfin, pour quelles raisons ne fait-on pas appel au privé ? D’un coté, le financement du chômage qui s’oriente de plus en plus vers des logiques assurancielles et qui se rapproche du fonctionnement de l’assurance automobile (avec des bonus et des malus). Et de l’autre, un marché de l’emploi qui est en risque de sclérose administrative. Il existe des sociétés privées qui sont d’une grande efficacité (Adecco, Manpower, Randstad pour les plus connues). Il existe même quantité d’applications ou de sites de rencontres spécialisés dans la mise en contact entre des offreurs et des demandeurs d’emplois. L’objectif des initiatives privées est d’être efficace. Si le gouvernement recherche l’efficacité, qu’il ouvre ses fenêtres.