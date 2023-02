"Folie baroque" de Sabine Roy : le raisonneur et l’incommodé

POINTS FORTS

Une fois que l’on admet le dialogue entre deux siècles bien distinctes au travers de personnages considérés comme contemporains (mais après tout, l’existence de Farinelli, le plus célèbre de tous les castrats, court sur le XVIIIe siècle tout entier), la pièce aborde des cas de conscience - posés par Pierre - assez délicats : l’absence de choix de sa destinée, le chant comme “don de Dieu“ ou malédiction, la mise en danger au prix d’une belle voix, le prix à payer pour la notoriété.

D’autres aspects, présents dans Folie baroque, ne sont pas non plus dépourvus d’intérêt, ainsi les luttes de pouvoir et d’influences entre des institutions culturelles de l’époque, telle la salle des Tuileries, à l’avant-garde des musiques du temps, et l’Académie royale, bien plus classique et arc-boutée sur une musique de cour déjà dépassée.