Finis les jeans étroits, les pattes amples font leur grand retour

Plus spacieux, plus confortable, les jeans à patte ample sont le nec plus ultra de 2021. Un must à avoir dans son placard.

Nos placards regorgent de jeans. Ils sont partout dans les magasins, disponibles à toutes les tailles, mais trouver certaines formes dépend de la tendance. Autrefois noyé par le jean, taille skinny, le monde du denim est aux premiers stades d’un nouveau cycle. Après 15 ans de règne sans partage les jeans à taille large vont détrôner le jeans plus serré.

Pour cette année, le jean ne sera pas serré au niveau des jambes, mais larges. Il a une taille haute, il flatte toutes les morphologies, il s’accorde avec tout et il est décontracté. Cela correspond aux désirs de la génération Z qui ne se reconnaît plus dans le jean skinny. Une dynamique qui se confirme sur la toile car une équipe d’UBS spécialisée dans le retail, tendance de la mode, a analysé les recherches Google à ce propos. Elle a constaté qu’en janvier 2021, les recherches à propos des nouveaux jeans correspondait à des modèles amples et larges.

Plus spacieux, plus confortable, le modèle n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il a gagné en popularité depuis quelques années et des leaders du marché comme Levi’s l’avait déjà remarqué. Il y a une dizaine d’années, la marque envisageait de laisser tomber les pattes amples, mais les ventes ont explosé l’année dernière avec 50 % en plus sur ces modèles. Ce n’est donc plus une tendance de niche et des grandes marque comme Balenciaga confectionne des jeans avec de de telles coupes.

Au-delà de la haute-couture ou des spécialistes, chez Zara, on retrouve une collection jean évasé appelant au look vintage. Cette dernière souhaite apporter une touche moderne à un classique intemporel, mais elle n’est pas la seule. On en trouve une similaire chez Asos, Urban Outfitters ou aussi chez Topshop.

Être au top cette année passe donc par une transition vers une silhouette différente. Évitez le passe-partout avec une coupe rétro-moderne qui se porte bien avec un t-shirt blanc ou un chemisier uni. L’idéal étant de faire rentrer un haut dans ce jean et vous allez voir vous serez plus relax qu’avec un skinny.