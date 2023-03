"Fille en colère sur un banc de pierre" de Véronique Ovaldé : un secret de famille si lourd à porter. Un roman prenant qui se lit d’une traite

Salvatore Salvatore (deux fois sauveur, cet homme !) a quatre filles. Comme il est mordu d’opéra, ses filles ont des prénoms d’héroïnes : Violetta, Gilda, Aïda et Mimi. Père macho qui ne s’exprime que pour tempêter, il ne cache pas sa préférence pour Aïda, la plus jolie. Ses filles font les quatre cents coups, comme toutes les petites filles normalement constituées et un soir, Aïda décide d’aller faire un tour au Carnaval local. Elle y emmène, un peu forcée, sa petite sœur Mimi. Et là, le drame absolu : Mimi disparaît et ne donnera plus jamais signe de vie. Le père rend Aïda responsable de cette tragédie et, avant que cela ne prenne des proportions épouvantables, la mère, avisée, exfiltre Aïda en l’envoyant à Palerme. Quinze années se passent en silence. Puis l’aînée Violette appelle Aïda, lui proposant de revenir pour assister à l’enterrement du « Vieux ». Elle hésite.