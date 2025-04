Rationalité vs idéologie

FAO : « Fiat panis » ou « Fiat fames » ?

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture – ou peut-être sa scientifique en chef, Ismahane Elouafi (de nationalités marocaine et canadienne) – a ouvert un blog, le blog de la science et de l'innovation de la FAO (en anglais). Il est censé être une vitrine, mais avertit que les billets ne représentent pas nécessairement les vues et les positions de la FAO ! Avec le premier billet, on tombe à la renverse.