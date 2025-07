Chronique

“Face à l’obscurantisme Woke” : le point sur le wokisme, de la régression identitaire à l’obscurantisme

Derrière ses promesses de justice sociale, le wokisme s’attaque aux fondements de la rationalité, de la liberté académique et de l’universalisme hérité des Lumières. Dans Face à l’obscurantisme woke, vingt-six intellectuels livrent une analyse fouillée et rigoureuse des effets délétères de cette idéologie devenue hégémonique. De l’université à la médecine, en passant par la recherche publique, l’essai dénonce un climat de censure, de soumission morale et de dénaturation du savoir. Un ouvrage exigeant, salutaire, et plus que jamais nécessaire.