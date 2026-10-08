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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu fait une déclaration concernant la situation dans les lycées, les prix du carburant, la crise agricole et la situation financière de la France, à l'hôtel de Matignon à Paris, le 7 octobre 2026.
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VOUS AVEZ DIT PRESSION DU PRESIDENT ?

8 octobre 2026

Face à l’accumulation de crises, Sébastien Lecornu continue de jouer sa partition personnelle

Des mesures pour les lycéens annoncés fin octobre, une mesure - d’importance - pour faire baisser le prix du gazole à la pompe grâce à la libération de stocks stratégiques, et l’engagement que le prix de l’électricité n’augmentera pas cet hiver. Sébastien Lecornu est resté dans son registre pour communiquer : l’adresse directe aux Français depuis Matignon.

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MOTS-CLES

Sébastien Lecornu , allocution , discours , Carburants , Lycées

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 