VOUS AVEZ DIT PRESSION DU PRESIDENT ?

Face à l’accumulation de crises, Sébastien Lecornu continue de jouer sa partition personnelle

Des mesures pour les lycéens annoncés fin octobre, une mesure - d’importance - pour faire baisser le prix du gazole à la pompe grâce à la libération de stocks stratégiques, et l’engagement que le prix de l’électricité n’augmentera pas cet hiver. Sébastien Lecornu est resté dans son registre pour communiquer : l’adresse directe aux Français depuis Matignon.