VOUS AVEZ DIT PRESSION DU PRESIDENT ?
8 octobre 2026
Face à l’accumulation de crises, Sébastien Lecornu continue de jouer sa partition personnelle
Des mesures pour les lycéens annoncés fin octobre, une mesure - d’importance - pour faire baisser le prix du gazole à la pompe grâce à la libération de stocks stratégiques, et l’engagement que le prix de l’électricité n’augmentera pas cet hiver. Sébastien Lecornu est resté dans son registre pour communiquer : l’adresse directe aux Français depuis Matignon.
3 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Populaires
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).