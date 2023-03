Face à la souffrance au travail, les entreprises ont des moyens concrets de se battre

Les choix économiques des entreprises ont des impacts souvent immédiats mais les décisions environnementales ou sociétales ont un impact plus lointain.

Dan Vogel est Serial entrepreneur dans le Développement Durable et le Développement Personnel. Co-Fondateur du premier acteur mondial du logiciel de la Sustainabilité -Enablon- , Fondateur de l’app de développement personnel ShamanX, Board Member et Partner dans des VCs, Private Equities et entreprises Durables en Europe et en Amérique Du Nord.

Il y 2 échelles de temps dans le monde de l’entreprise : celle des intérêts économiques et celle du développement durable. Elles sont malheureusement trop éloignées l’une de l’autre. Nous devons les réconcilier pour notre futur et celui de nos enfants. Comment ? en investissant dans notre Humanité.

Regardons. Les choix économiques des entreprises ont des impacts souvent immédiats mais les décisions environnementales ou sociétales ont un impact plus lointain. Par exemple, en prenant de bonnes décisions économiques, un manager génère des bénéfices, obtient ainsi une meilleure rémunération et une promotion ; il dispose de plus de moyens pour lui-même et ses proches.

Les bonnes décisions économiques permettent des ‘récompenses immédiates’

Mais en matière de développement durable, le ‘retour sur investissement’ semble plus lointain :

- Une décision environnementale aura un impact sur le changement climatique, notre santé et les conditions de vie de nos enfants … des décennies plus tard.

- Une politique sociale impactera significativement les opportunités, la diversité, l’inclusion, les comportements, dans des années...

On peut néanmoins faire en sorte que l’entreprise prenne des décisions en matière de développement durable qui produisent :

- des résultats économiques à long terme

- des résultats économiques immédiats pour nos organisations et nous-mêmes.

…grâce à l’accroissement de nos capacités humaines.

Comment. En coachant les People (en accompagnant les équipes de l’entreprise) pour qu’ils puissent se développer.

C’est un sujet important pour moi en tant que que serial entrepreneur, investisseur et coach dans le développement durable (et donc humain). Ces 20 dernières années, j’ai remarqué combien le bien-être des équipes au travail et le fait d’avoir un manager qui croit en vous, accroît les accomplissements des uns et des autres.

Pouvoir accéder au développement professionnel et / ou personnel accroît le bonheur, la santé mentale et la productivité.

L’entreprise doit mettre en place un état d’esprit positif, constructif et soucieux des équipes, pas juste en proposant des congés ou du repos, mais aussi et surtout avec un accompagnement pour encourager la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprendre.

Avec de l’empathie et l’écoute des autres, l’entreprise contribue à l’épanouissement de ses équipes. L’entreprise peut par exemple ainsi veiller à la diversité et l’inclusion : les femmes sont encouragées à prendre des postes à responsabilité et défendre leur rémunération.

On fait intervenir des coaches professionnels et / ou de vie. On met à disposition des applications de

coaching comme ShamanX Instant Coach ; on coach -accompagne- les managers et leurs équipes pour leur donner des méthodes pour être moins stressés, plus conscients, avoir un meilleur équilibre au travail ou chez soi, pour mieux gérer les émotions, améliorer leur communication, les échanges professionnels.

L’être humain, son bien-être et son épanouissement, doit être mis au centre de la démarche de management de l’entreprise. Et chacune et chacun peut même en bénéficier en dehors des heures de travail … à la maison.

La positivité, la sérénité et la pleine conscience génèrent un intérêt pour autrui, pour l’impact de l’entreprise, sur ses équipes mais aussi les parties prenantes : impact sur la santé, impact sur le bien-être.

Une vision plus long terme fait prendre conscience que les produits ou services créés par l’entreprise doivent avoir un impact humain ou social.

Quand nous devenons conscients de qui nous sommes, de notre impact individuel et celui de nos organisations, nous atteignons aussi un nouveau stade de développement dans notre civilisation. Les réalisations ne sont plus uniquement économiques.

La valorisation d’une démarche de développement professionnel et personnel au sein des entreprises permet aussi :

- Une meilleure rétention : les meilleurs éléments veulent rester dans l’entreprise

- Une plus grande attractivité : on attire les meilleurs talents

Mais aussi la valorisation capitalistique d’une entreprise humainement et socialement responsable ; ce qui en même temps produit un intérêt des fonds d’investissement responsable, soit probablement plus de 2 mille milliards de dollars d’encours en novembre 2022, selon Morningstar Manager Research.

Permettons aux humains d'être ‘Sustainable’ - c’est à-dire viables et durables sur le long terme -et favorisons notre développement.