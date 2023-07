Exposition "Manet Degas" : regards croisés de deux géants de la Nouvelle Peinture des années 1860-1880

L'exposition "Manet Degas" est à découvrir au Musée d'Orsay.

Manet Degas

Musée d'Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing

75007 PARIS

Du 28 mars au 23 Juillet 2023, du mardi au Dimanche de 9:30 à 18:00, sauf le jeudi, nocturne jusqu’à 22 :00. Fermé le lundi.

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Avec cette exposition, le Musée d’Orsay cède à la tendance actuelle de faire se rencontrer dans un même espace deux artistes, soit parce qu’ils sont contemporains soit parce qu’ils sont proches par leurs inspirations ou leur champ d’expression.

A l’opposé de la monographique chronologique classique, les œuvres des deux artistes se font face selon des thèmes choisis qui établissent correspondances, parallélisme, filiation ou oppositions, dans une approche plus subjective, plus dynamique.

Cette mise en perspective est ici particulièrement pertinente.

Nés respectivement en 1832 et 1834, Edouard Manet et Edgar Degas, tous deux issus de la haute bourgeoisie parisienne, vivent deux histoires parallèles nimbées d’influences communes artistiques et sociales et de rencontres au sein du petit milieu de la nouvelle peinture qui cherche à sortir de l’académisme figuratif traditionnel qui domine la première moitié du 19e siècle. Ils vont s’inspirer, se démarquer, s’opposer parfois, mais participent tous deux de manière décisive au bouleversement de l’art.

POINTS FORTS

Tous deux formés à la peinture par les copies des grands maîtres, ils ont effectué dans leur vingtaine le traditionnel voyage en Italie.

Puis tout en restant fidèles aux grands thèmes de la peinture classique, portraits, nus et paysages, ils s’en éloignent dans une totale modernité.

Au travers de nombreux portraits, ils restent figuratifs, mais réinventent les modèles, les poses, les angles de vue, la palette, la lumière des œuvres, leur portée symbolique et politique.

Leurs nus féminins, chacun selon une sensibilité distincte, cherchent à traduire une réalité corporelle sortant le corps féminin de son statut d’objet pour devenir une forme de langage et d’engagement, loin des nus de l’Antiquité puis de la Renaissance représentant les corps comme un idéal de perfection esthétique.

Ils partagent une attirance pour le tableau à valeur de chronique sociale, dans un nouveau réalisme sous l’influence de la littérature d’alors, avec Zola pour meneur de jeu. Ils fréquentent les mêmes salons, dans lesquels se rencontrent artistes, écrivains, politiques, dans une parole libre.

Notamment, ils se croisent dans le salon tenu par les parents de Berthe Morisot qui inspirera l’un et l’autre.

Néanmoins, tout au long de leur carrière, ils se démarquent et se dissocient l’un et l’autre ; leur travail met en saillie leurs contrastes et leur singularité autour des mêmes thèmes.

L’exposition met aussi en lumière leurs choix opposés à la naissance de l’impressionnisme, qui s’observent notamment dans leurs peintures de paysages sur le motif.

Vous ne trouverez pas de danseuse de Degas au cours de votre visite, mais un répertoire beaucoup plus large : portraits de blanchisseuses ou de modistes, figures de café, scènes de courses de chevaux, que vous pourrez comparer aux œuvres de Manet autour du même univers.

QUELQUES RÉSERVES

L’exposition est très riche, dans une belle scénographie bien lisible. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Si vous le pouvez, privilégiez la nocturne.

ENCORE UN MOT...

Vous pourrez admirer certaines des œuvres de Manet que Degas intégra dans sa collection après la mort prématurée de ce dernier. Degas fut critique et rival, mais fervent admirateur de son ami.

UNE ILLUSTRATION

Edouard Manet - Courses à Longchamp - Musée d'Orsay

L'AUTEUR

Edouard Manet

Né en 1832 à Paris, Manet est le fils d’un haut-fonctionnaire du ministère de la Justice et de son épouse, fille de diplomate. En 1850, Manet commence des études de peinture. Il effectue le voyage d’Italie en 1857. Au début des années 1860, il rencontre au Musée du Louvre Degas en train de graver directement sur cuivre L’Infante de Vélasquez. En 1863, il expose au Salon des Refusés, le Déjeuner sur l’herbe. Manet et Degas sont tous les deux exposés au Salon de 1865. En 1868, ils se rendent ensemble à Londres à l’invitation de Manet.En 1874, Manet refuse de présenter des toiles dans ce qui est considéré comme « la première exposition impressionniste ». En 1881, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Il décède en 1883 à 51 ans

Edgar Degas

Né en 1834 à Paris, Degas est le fils d’un banquier et de son épouse, fille d’un négociant de la Nouvelle- Orléans. En 1854, il abandonne ses études de droit et est reçu sur concours aux Beaux-Arts. Il effectue le voyage d’Italie en 1856. Manet et Degas sont tous les deux exposés au Salon de 1865 où ils reçoivent un accueil inégal de la presse et de l’administration. En 1866, Degas expose au Salon Scène de Steeple-chase, probablement influencé par L’épisode d’une course de taureaux de Manet, exposé en 1864. En 1874, Degas expose dix toiles dans ce qui est considéré comme « la première exposition impressionniste ». Après le décès de Manet en 1883, Degas devient un important collectionneur de l’artiste disparu. Il s’éteint, aveugle, en 1917 après une vie privée et sociale aussi discrète que celle de Manet fut mondaine.