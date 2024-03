"Exorcisme" de Gérald Bronner

L’auteur relate en deux parties intitulées « Envoûtement » et « Désenvoûtement » son parcours d’adolescent en quête de réponses à ses croyances, dans les enchevêtrements de la violence des quartiers, des engagements politiques, des amours difficiles, et de l’amitié. Une interrogation sur soi-même, allant de la passion au désenchantement. À 10 ans, il est un petit voyou qui s’arrête, quelques années plus tard, au bord de la grande délinquance. Il est issu d’une famille pauvre vivant dans un quartier pauvre. Il est hanté par des rêves cauchemardesques et puis, sans explication, il est saisi du sentiment que quelque chose d’en haut le regarde, « Il » pour ne pas l’appeler Dieu. L’adolescent l’appelle, mais ne reçoit pas de réponse. Pourtant, il a l’impression que « Il » le protège de faire le pire.

Gérald Bronner raconte son parcours pendant les dix années qui suivent : ses engagements politiques, ses actions de petit délinquant, ses amours difficiles, ses amitiés, sa découverte et sa passion des livres à la suite de sa rencontre avec un érudit de sciences ésotériques et la création à son initiative d’un mouvement associatif millénariste dénommé C.E.R.F.. En même temps, il se met en tête avec la collaboration d’un ami, Nahil, qui sera son inspirateur et son complice, de déchiffrer les signes venus des plans supérieurs, du ciel ou de Dieu, non seulement perceptibles dans notre monde, mais avec la conviction que ces signes permettent d’agir sur notre monde. Nahil et lui s’adonnent à des expériences dans l’ordre du paranormal, sans résultats probants.

Esotérisme, alchimie, occultisme, superstitions, récits des épopées initiatiques, désirs de connaître les symboles des sociétés dites secrètes, tout fait matière pour l’auteur afin d’élaborer une théorie millénariste devant préparer l’humanité à la fin du monde, à l’apocalypse qu’il faut comprendre, semble-t-il, à la fois dans son sens étymologique de révélation et dans son sens commun de fin du monde.

Tout au long du récit, l’auteur s’interroge sur la nature et la légitimité de ce sentiment : la croyance en quelque chose d’autre. Cette interrogation prend la forme d’une recherche sur le passage de signes depuis le Ciel d’en haut jusqu’au monde d’en bas dit réel. Elle le conduit à la certitude passionnée qu’il y a quelque chose à trouver pour constater plus tard, dans un ressenti de désenchantement, que l’on ne trouve rien.