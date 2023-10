"Eurydice" de Jean Anouilh

Eurydice : « Nous allons être très malheureux !

Orphée : Quel bonheur !

[…]

Eurydice : Ne parle plus. Ne pense plus. Laisse ta main se promener sur moi. Laisse-la être heureuse toute seule. Tout redeviendrait si simple si tu laissais ta main seule m’aimer. Sans plus rien dire… »