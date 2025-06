Ligne Magi(por)not

Et voilà la courbe qui dit tout ce qu’il y a à savoir sur l’impact réel du blocage des sites porno en France

Depuis l’entrée en vigueur de la loi SREN, les géants du porno en ligne ont coupé leur accès aux internautes français, faute de solution technique viable pour vérifier l’âge sans violer la vie privée. Résultat : un exode massif vers les VPN, une explosion des risques d’accès à des contenus non régulés, et une interrogation plus large sur la stratégie de contrôle numérique de l’État. À vouloir protéger les mineurs, ne risque-t-on pas d’ouvrir la boîte de Pandore ?