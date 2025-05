LA MEUTE

Et si la publication de La Meute avait discrètement tout changé des rapports de force à gauche ?

Enquête incisive sur les méthodes de Jean-Luc Mélenchon et les rouages de LFI, La Meute relance les débats sur les alliances et fractures au sein de la gauche française. Si l’ouvrage ne bouleverse pas les intentions de vote, il agit comme un révélateur des tensions internes, alimentant les critiques et renforçant les lignes de fracture entre une gauche modérée en quête de clarté et une France insoumise fidèle à sa stratégie populiste. À l’approche des municipales et de 2027, le livre éclaire une recomposition incertaine, entre aspirations à un front commun et risque de guerre fratricide.