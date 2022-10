Et Serge Klarsfeld vota pour Louis Aliot… !

Serge Klarsfeld en décembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le célèbre chasseur de nazis était avec son épouse Beate à Perpignan. Là-bas, ils ont été faits par Louis Aliot, le maire de la ville, citoyens d’honneur de la municipalité.

Serge Klarsfeld était historiquement un adversaire résolu du Front National puis du Rassemblement National. Sa “trahison” a mis Dominique Sopo, le patron de SOS Racisme, hors de lui.

Il a accusé les Klarsfeld d'avoir ainsi réhabilité l'extrême droite. Ils s’en sont expliqués. Serge Klarsfeld a déclaré que dans la compétition qui oppose Louis Aliot à Jordan Bardella pour la succession de Marine Le Pen il avait voulu marquer sa “préférence” pour Louis Aliot.

On peut supposer que Serge Klarsfeld, à raison, ne prend pas Marine Le Pen pour une réincarnation de Klaus Barbie et d’Adolf Eichmann. On reste néanmoins dubitatif, connaissant les pulsions profondes des militants frontistes sur le poids éventuel du soutien de Klarsfeld à Louis Aliot. Ce dernier a pour adversaire, rappelons-le, Jordan Bardella qui est sensiblement plus à droite que lui. Et Louis Aliot ne le ménage pas car il le qualifie de “Sandrine Rousseau de droite” lui reprochant de s’inspirer de Zemmour.

Ça s’annonce saignant. Marine Le Pen, estomaquée, a demandé que la compétition entre les deux hommes reste “sereine et polie". Nous avons quelques doutes là-dessus. Le Rassemblement National va nous offrir pendant longtemps encore le spectacle palpitant de ce duel fratricide.