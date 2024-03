Et s’il fallait contraindre le libre-échange pour le sauver ?

Des cargaisons stockées au port du Havre.

Un régime commercial qui fonctionne bien ne permettrait ni les déséquilibres commerciaux importants et persistants qui caractérisent le système commercial mondial actuel, ni les flux pervers de capitaux des économies en développement vers les économies avancées. Le commerce mondial a besoin de nouvelles règles qui encouragent le retour aux avantages du libre-échange et de l’avantage comparatif.

Michael Pettis est économiste et stratégiste financier. Il est professeur de finance à la Guanghua School of Management de l'Université de Pekin. Associé sénior du Carnegie Endowment for International Peace, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont " The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy ".

En attendant, les déséquilibres commerciaux persisteront. Cela est particulièrement important pour les États-Unis en raison du rôle qu’ils jouent dans l’ancrage des déséquilibres mondiaux. Les pays qui affichent des excédents commerciaux importants et persistants doivent acquérir des actifs étrangers pour équilibrer ces excédents. Les actifs américains sont particulièrement attractifs à cette fin, et les États-Unis autorisent un accès presque illimité à ces actifs. En conséquence, les pays excédentaires préfèrent acquérir des actifs aux États-Unis en échange de leurs excédents, ce qui signifie également que les États-Unis doivent enregistrer les déficits commerciaux correspondants.

Cela a des implications importantes pour le secteur manufacturier américain, le chômage et la dette. Cela signifie que la part des États-Unis dans le secteur manufacturier mondial doit diminuer tandis que celle des pays excédentaires doit augmenter. Parce que les pays excédentaires sont ceux qui subventionnent leur production au détriment de la consommation intérieure, les fabricants américains sont contraints indirectement de subventionner la consommation américaine. C’est pourquoi, au cours des cinq dernières décennies, l’industrie manufacturière a constamment migré des pays déficitaires (principalement les États-Unis) vers les pays excédentaires (principalement la Chine). Tant que les rééquilibrages mondiaux ne seront pas résolus, cela continuera.

Cela signifie également que, malgré tous les discours sur la relocalisation et le Friendshoring, les déficits commerciaux américains ne peuvent pas diminuer tant que les économies excédentaires peuvent continuer à acquérir des actifs aux États-Unis avec le produit de leurs excédents. En d’autres termes, les États-Unis n’ont d’autre choix que d’enregistrer des déficits pour équilibrer les excédents du reste du monde.

De plus, alors que de nombreux économistes traditionnels supposent que les flux étrangers font baisser les taux d’intérêt américains et financent les investissements américains, comme cela s’est produit au XIXe siècle, cela n’a plus été le cas depuis des décennies. Les flux étrangers imposent plutôt des ajustements dans l’économie américaine qui se traduisent par une baisse de l’épargne américaine, principalement à travers une combinaison de chômage plus élevé, d’endettement des ménages plus élevé, de bulles d’investissement et d’un déficit budgétaire plus élevé.

Pour rééquilibrer leur économie vers le secteur manufacturier tout en maîtrisant leur dette et en créant des emplois mieux rémunérés, les États-Unis doivent soit transformer le régime commercial mondial, soit se retirer unilatéralement de leur rôle actuel. Cela bénéficierait non seulement à l’économie américaine, mais également à l’économie mondiale en éliminant la pression à la baisse persistante sur la demande mondiale créée par les pays excédentaires.

Ce ne sera cependant pas facile. Toute résolution significative des déséquilibres commerciaux mondiaux rencontrerait une forte opposition de la part des pays excédentaires et entraînerait une diminution du rôle mondial du dollar américain.

COMMENT LE COMMERCE INTERNATIONAL AFFECTE-T-IL LE SECTEUR MANUFACTURIER AMÉRICAIN ?

Le mois dernier, Yao Yang, ancien doyen de l’École nationale de développement de l’Université de Pékin, a déclaré sur son blog que « la base industrielle américaine a déjà été vidée. Comment peut-elle rivaliser avec la Chine ? Les États-Unis ont manifestement commis une erreur stratégique.»

Il a raison, mais peut-être pas pour les raisons qu’il pense. Alors que le secteur manufacturier représente environ 16 pour cent du PIB mondial, selon la Banque mondiale, la part du secteur manufacturier dans le PIB de la Chine est de 28 pour cent, parmi les plus élevées au monde, tandis que pour les États-Unis, elle est de 11 pour cent, parmi les plus faibles de toutes les grandes économies. .1 L’inverse est vrai pour la consommation. Alors que la consommation représente 75 pour cent du PIB mondial, elle représente 80 pour cent du PIB des États-Unis et seulement 53 pour cent du PIB de la Chine.

En d’autres termes, même si la Chine représente moins de 18 % du PIB mondial, elle représente plus de 31 % de l’industrie manufacturière mondiale et moins de 13 % de la consommation mondiale. Les États-Unis, qui représentent 24 pour cent du PIB mondial, représentent moins de 17 pour cent de l’industrie manufacturière mondiale et près de 27 pour cent de la consommation mondiale.

Même si les différences entre les parts de production et de consommation dans le PIB des deux pays peuvent sembler sans rapport, il s’avère qu’elles sont des expressions différentes du même déséquilibre. La Chine et les États-Unis sont les représentants extrêmes d’un modèle commun dans l’économie mondiale. L’industrie manufacturière représente généralement une part disproportionnée et la consommation une faible part du PIB des économies non marchandes avec des excédents importants et persistants. L’inverse est vrai pour les économies avancées qui connaissent des déficits importants et persistants.

Ce n’est clairement pas une coïncidence, mais dans quelle direction va la causalité ? Les pays ont-ils un secteur manufacturier plus important parce qu’ils sont des pays excédentaires, ou ont-ils des excédents parce qu’ils ont un secteur manufacturier plus important ? Pendant de nombreuses années, les économistes ont soutenu que c’était la dernière solution. Les économies excédentaires, affirment-ils, ont un avantage comparatif dans le secteur manufacturier qui les amène à produire plus efficacement des biens échangeables, et c’est pourquoi elles exportent plus qu’elles n’importent. Les pays déficitaires comme les États-Unis, en revanche, ont un désavantage comparatif dans le secteur manufacturier.2

Mais cela méconnaît complètement la signification de l’avantage comparatif. Comme je l’explique ci-dessous, les économies excédentaires génèrent des excédents principalement en raison de politiques industrielles qui obligent implicitement ou explicitement les ménages à subventionner le secteur manufacturier. Leur avantage compétitif dans le secteur manufacturier ne vient pas d’un avantage comparatif mais plutôt de transferts qui faussent l’avantage comparatif et réduisent la demande intérieure.

Quelle est la relation entre une industrie manufacturière compétitive et une faible demande intérieure ?

Dans ces économies excédentaires persistantes, la faiblesse de la demande intérieure n’est que le revers des politiques qui se traduisent par une compétitivité manufacturière. Le secteur manufacturier est subventionné directement ou indirectement par les ménages, ce qui les rend plus compétitifs et les laisse moins en mesure d'acheter une part substantielle de ce qu'ils produisent.

Mais pour équilibrer ces excédents, les transferts inverses doivent avoir lieu dans les pays déficitaires. Tout comme les consommateurs sont obligés de subventionner les producteurs des pays excédentaires par le biais de divers transferts explicites et implicites, les producteurs sont effectivement contraints de subventionner les consommateurs des pays déficitaires.

Ces transferts peuvent prendre de nombreuses formes, mais la plus simple à comprendre est celle des valeurs monétaires. Une monnaie sous-évaluée, typique des pays excédentaires, affecte les déséquilibres commerciaux en augmentant le coût des importations et en augmentant les bénéfices des exportateurs. Il en résulte, en d’autres termes, un transfert implicite des importateurs vers les exportateurs. Parce que les ménages sont tous des importateurs nets et que les exportateurs nets sont pour la plupart des fabricants, ces transferts implicites subventionnent le secteur manufacturier au détriment des ménages. Cela rend le secteur manufacturier de ce pays plus compétitif tout en réduisant la capacité de consommation des ménages.

Le contraire se produit dans les pays déficitaires. Une monnaie sous-évaluée pour un pays est l’inverse d’une monnaie surévaluée pour son partenaire commercial, et cette surévaluation représente également un transfert implicite, dans ce cas des exportateurs nets (fabricants) vers les importateurs nets (les ménages en tant que consommateurs). Tout comme les fabricants sont subventionnés par les consommateurs dans le premier cas, les consommateurs sont subventionnés par les fabricants dans le second, ce qui rend leurs secteurs manufacturiers moins compétitifs à l’échelle mondiale.

Il n’est donc pas surprenant que l’industrie manufacturière mondiale migre naturellement des pays déficitaires vers les pays excédentaires, tandis que la consommation mondiale migre dans la direction opposée. Cela n’a rien à voir avec l’avantage comparatif. Les fabricants des deux économies réagissent simplement à l’orientation des subventions.

Bien que j’utilise les monnaies sous-évaluées et surévaluées pour illustrer facilement la façon dont ces transferts entre producteurs et consommateurs affectent le commerce, ils ne sont pas les seuls, ni même les plus importants, de ces transferts. La baisse des taux d’intérêt, par exemple, a souvent été bien plus importante, tout comme le surinvestissement dans les infrastructures, la répression salariale et plusieurs autres transferts implicites ou explicites qui subventionnent les fabricants au détriment des ménages. (Voir l’annexe 1 pour une liste de ces transferts et la manière dont ils subventionnent l’industrie manufacturière aux dépens des ménages.)

POURQUOI CES TRANSFERTS NE REPRÉSENTENT-ILS PAS UNE SORTE D’AVANTAGE COMPARATIF DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER ?

L’avantage comparatif ne signifie pas que certains pays exportent et d’autres importent. Cela signifie que chaque pays exporte les biens et services pour lesquels il a un avantage comparatif en matière de production pour payer les importations de ces biens et services pour lesquels il a un désavantage comparatif. En d’autres termes, dans un système d’avantage comparatif, le but du commerce est de maximiser le bien-être en maximisant la valeur des importations, ce qui signifie maximiser la valeur des exportations utilisées pour acheter ces importations. Dans un régime commercial régi par l’avantage comparatif, les échanges commerciaux doivent être globalement équilibrés dans la mesure où les pays échangent des biens et des services produits dans leurs domaines respectifs d’avantage comparatif contre des biens et services dans lesquels ils se trouvent dans une situation de désavantage comparatif.

Ceci est très différent d’un monde d’« avantage concurrentiel », dans lequel le secteur manufacturier subventionné d’un pays laisse les consommateurs nationaux incapables d’absorber la production nationale. Dans ce monde, le but des exportations n’est pas de maximiser la valeur des importations mais plutôt d’externaliser les conséquences de la suppression de la demande intérieure.

L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE ET LES AUTRES ÉCONOMIES AVANCÉES DEVRAIENT-ELLES PASSER DES SECTEURS MANUFACTURIERS À DES SECTEURS NON MANUFACTURIERS ?

Certains économistes estiment que les économies avancées comme celle des États-Unis devraient accorder moins d’importance au secteur manufacturier au profit d’autres secteurs, notamment les services et la technologie. Ils soutiennent que le déclin de la part des États-Unis dans le secteur manufacturier mondial (par rapport à leur part dans le PIB mondial) n’est pas un problème mais fait simplement partie d’une évolution naturelle.

Cet argument aurait peut-être plus de sens si ce déclin se produisait dans toutes les économies avancées, mais il semble se produire principalement dans les économies avancées qui affichent des déficits persistants, alors que l’inverse se produit dans les économies avancées hors matières premières qui affichent des excédents persistants. Comme mentionné ci-dessus, le secteur manufacturier représente 16 % du PIB mondial, mais seulement 11 % du PIB américain, 9 % du PIB canadien, 8 % du PIB britannique et 5 % du PIB australien. Ce sont toutes des économies avancées qui ont historiquement enregistré des déficits commerciaux.

En revanche, il représente 18 % du PIB allemand et suisse, 20 % du PIB japonais, 21 % du PIB de Singapour, 26 % du PIB sud-coréen et 34 % du PIB de Taiwan. Ce n’est pas une coïncidence si ce sont toutes des économies avancées qui ont historiquement enregistré des excédents commerciaux persistants.

Mais que le secteur manufacturier soit important ou non pour une économie avancée, le point important est que dans le système actuel, les États-Unis ne choisissent pas les secteurs dans lesquels ils se spécialisent. Tant qu’il continuera à autoriser un accès sans entrave des étrangers aux actifs américains, comme je l’explique ci-dessous, il perdra sa part mondiale dans tout secteur que les pays excédentaires commerciaux choisissent de subventionner.

Une façon d’y penser est de considérer que le régime commercial mondial soumet l’économie américaine à une forme de « politique industrielle ». Toutefois, cette politique industrielle n’est pas choisie par les décideurs américains ; au contraire, c’est l’envers des politiques industrielles et commerciales des partenaires commerciaux les plus agressifs des États-Unis. En d’autres termes, les États-Unis doivent suivre la politique industrielle qui répond aux besoins de leurs partenaires commerciaux. C’est la raison pour laquelle – et non une évolution naturelle de l’économie – sa part dans le secteur manufacturier mondial a diminué si fortement.

L’EXPANSION DU COMMERCE MONDIAL NE PROFITE-T-ELLE PAS TOUJOURS AUX PAYS QUI PARTICIPENT AU COMMERCE INTERNATIONAL ET, PLUS GÉNÉRALEMENT, À L’ÉCONOMIE MONDIALE ?

Non. Il existe des conditions dans lesquelles une expansion du commerce mondial entraîne une expansion de la production mondiale, principalement parce que dans ces conditions, le commerce permet de réorienter les ressources vers leurs utilisations les plus productives et aux entreprises d’exploiter des économies d’échelle. Si l’augmentation de la production est répartie efficacement entre la consommation et l’épargne, davantage d’exportations entraîneront automatiquement davantage d’importations, et toutes les parties s’en trouveront mieux loties.

Mais il existe également des conditions dans lesquelles l’expansion du commerce mondial supprime la consommation mondiale à travers ce que l’on appelait dans les années 1930 les politiques du « chacun pour soi ». Lorsque cela se produit, soit la production mondiale doit également se contracter et le chômage mondial augmenter, soit la demande totale doit être maintenue par une dette croissante.

Le fait est que, sous certaines conditions, une expansion du commerce mondial peut accroître à la fois la production et la consommation dans l’économie mondiale, même si les avantages et les coûts sont inégalement répartis. Dans d’autres conditions, une expansion du commerce mondial peut entraîner une contraction de la demande mondiale, qui doit être compensée dans les pays déficitaires soit par un chômage plus élevé, soit par un endettement plus élevé.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DES EXCÉDENTS COMMERCIAUX PERSISTANTS POUR L’ÉCONOMIE MONDIALE ?

Les excédents et les déficits ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui compte, c’est la manière dont ils sont créés au niveau national et absorbés à l’étranger. Étant donné que les déséquilibres commerciaux représentent l’excédent de l’épargne sur l’investissement dans le pays excédentaire et l’excédent de l’investissement sur l’épargne dans le pays déficitaire, il n’existe que trois manières par lesquelles un excédent commercial dans un pays peut être équilibré dans le pays déficitaire. Cela peut être équilibré par 1) une augmentation des investissements ; 2) une augmentation du chômage, qui réduit l'épargne ; ou 3) une augmentation de la dette (généralement la dette des ménages ou un déficit budgétaire), qui réduit également l'épargne. J'expliquerai plus tard pourquoi cela doit être le cas.

Si l’excédent commercial est équilibré par une augmentation des investissements dans le pays déficitaire, la demande totale durable dans l’économie mondiale reste inchangée à court terme et stimulée à long terme par l’augmentation des investissements.

Si elle est compensée par une augmentation du chômage, la situation de l’économie mondiale se détériore en raison de la baisse de la demande dans le pays excédentaire, même si c’est le pays déficitaire qui paie le coût de cette baisse de la demande par un chômage plus élevé.

Si elle est compensée par une augmentation de la dette du pays déficitaire, la demande mondiale est maintenue, mais uniquement au prix d’une dette croissante et n’est donc pas soutenable à long terme. Dans ce cas, c’est encore une fois le pays déficitaire qui doit payer le coût – sous la forme d’une dette plus élevée – de la baisse de la demande dans le pays excédentaire.

En d’autres termes, les excédents commerciaux sont positifs pour l’économie mondiale lorsqu’ils conduisent directement à une augmentation des investissements étrangers productifs. Ils sont négatifs pour l’économie mondiale lorsqu’ils entraînent soit une augmentation du chômage à l’étranger, soit une augmentation de la dette extérieure.

À QUOI RESSEMBLE UN RÉGIME COMMERCIAL MONDIAL EFFICACE ?

Dans un régime commercial mondial qui fonctionne bien, les échanges commerciaux sont globalement équilibrés et le but des exportations est de maximiser les importations. De plus, dans la mesure où des déséquilibres commerciaux existent, ils se manifestent principalement sous la forme de déficits commerciaux légers et stables dans des pays en développement à croissance rapide dont les besoins d'investissement ne peuvent être entièrement satisfaits par l'épargne intérieure et qui doivent donc importer l'épargne des pays riches en capitaux. économies avancées. D’autres formes de déséquilibre commercial sont possibles, mais elles ont tendance à être de courte durée : dans une économie sans distorsions majeures imposées par le gouvernement, les excédents comme les déficits imposent des changements budgétaires et monétaires qui s’autocorrigent automatiquement.

Le régime commercial mondial actuel est très différent. Non seulement elle a été caractérisée au cours des dernières décennies par d'énormes déséquilibres commerciaux persistants qui ne semblent pas se corriger d'eux-mêmes, mais, de manière encore plus perverse, l'épargne excédentaire est générée à la fois dans les économies avancées et en développement et est principalement dirigée vers une poignée de pays. d’économies avancées et riches en capitaux – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie absorbant généralement 60 à 80 % du total.3

QUELLE EST LA RELATION ENTRE UNE ÉPARGNE ÉLEVÉE ET DES EXCÉDENTS COMMERCIAUX ÉLEVÉS ?

Un monde marqué par des déséquilibres commerciaux profonds et persistants est généralement un monde où la demande est réprimée.4 Il existe une perception erronée largement répandue selon laquelle les pays ayant un taux d’épargne élevé sont des pays dont les ménages – peut-être pour des raisons culturelles – apprécient le travail acharné et l’épargne. En fait, les taux d’épargne nationaux élevés ne sont pas liés à des facteurs culturels mais principalement à la manière dont le revenu (PIB) est réparti entre les différents secteurs de l’économie.

La répartition des revenus est importante car différents secteurs consomment différentes parts de leurs revenus. Les ménages ordinaires ont tendance à consommer une très grande part de leurs revenus, tandis que les entreprises n’en consomment aucune et que les gouvernements et les riches n’en consomment qu’une très faible part. Cela signifie que la part totale du PIB consommée dépend en grande partie de la manière dont le PIB est réparti entre ces quatre groupes.

Dans les pays où les travailleurs et les ménages ordinaires conservent une part relativement faible de ce qu’ils produisent, tandis que les entreprises, le gouvernement et/ou les riches conservent une part élevée, la part de la consommation dans le PIB doit nécessairement être faible. Dans ce cas, l’épargne, qui représente la part du PIB qui n’est pas consommée, doit être élevée.

Dans d’autres pays où la répartition des revenus est inversée, dans lesquels les travailleurs et les ménages ordinaires conservent une part relativement élevée du PIB, la part de la consommation dans le PIB sera élevée et celle de l’épargne faible.

La part du PIB détenue par les ménages aux États-Unis, par exemple, est environ un tiers supérieure à celle détenue par les ménages chinois. (Les travailleurs américains reçoivent une part plus élevée de ce qu'ils produisent que les travailleurs chinois.) Dans ce cas, même si les ménages américains et chinois avaient exactement les mêmes attitudes et dispositions culturelles à l'égard de la consommation et de l'épargne, l'économie américaine dans son ensemble aurait toujours une consommation plus élevée. et une part de l’épargne dans le PIB inférieure à celle de la Chine.5

Ce n’est pas une coïncidence si la plupart des économies à forte épargne qui affichent des excédents commerciaux importants et persistants sont des économies dans lesquelles les travailleurs et les ménages ordinaires reçoivent une part disproportionnellement faible de ce qu’ils produisent. Cette faible part est une conséquence des transferts directs et indirects des ménages qui subventionnent le volet production de l’économie.

DES TAUX D’ÉPARGNE ÉLEVÉS SONT-ILS BONS OU MAUVAIS POUR UNE ÉCONOMIE ?

Ça dépend. Dans une économie en développement dont les besoins d’investissement sont supérieurs à ceux que l’épargne intérieure peut satisfaire, les politiques industrielles qui poussent à l’épargne peuvent aboutir à des investissements plus élevés qu’autrement – si elles sont correctement canalisées vers le système financier national. Des investissements plus élevés peuvent à leur tour conduire à une croissance plus rapide, dont les ménages bénéficieront en fin de compte sous la forme d’une augmentation plus rapide des salaires.

Ce fut le cas en Chine dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque ses taux d’épargne extraordinairement élevés ont alimenté des investissements tout aussi élevés dans les infrastructures, l’immobilier urbain et la capacité manufacturière dont le pays avait alors un besoin urgent. Cet investissement élevé a conduit à des taux de croissance du PIB parmi les plus élevés de l’histoire.

Mais dans les économies plus matures, ou dans les économies dans lesquelles de nombreuses années d’investissements élevés ont satisfait la plupart des besoins en infrastructures, en immobilier et en production, le taux d’épargne élevé a un impact différent. La production génère des emplois et des revenus, mais le but de la production est directement ou indirectement de produire des biens et des services pouvant être consommés. Si les travailleurs et leurs familles gagnent trop peu (par rapport à leur niveau de productivité) pour pouvoir s’offrir les biens et services qu’ils produisent – en d’autres termes, si le taux d’épargne est trop élevé – il ne sert à rien de les produire.

QU’ARRIVE-T-IL À UNE ÉCONOMIE LORSQUE LES MÉNAGES N’ONT PAS LES MOYENS D'ACHETER CE QU'ILS PRODUISENT ?

Lorsque les ménages gagnent trop peu pour pouvoir acheter les biens et services qu’ils produisent, ou lorsque l’épargne intérieure dépasse le montant de l’investissement productif nécessaire à l’économie (ce qui revient au même), cela signifie simplement que le montant total des biens et services produit dépasse la quantité qui peut être absorbée sous forme de consommation ou d’investissement. Dans ce cas, une économie dispose de six options.

La meilleure option consiste généralement à augmenter les revenus des ménages, directement ou indirectement, afin que la consommation et la production puissent s’aligner à nouveau. Lorsque cela se produit, l’économie économise juste ce qui est nécessaire à l’investissement productif et peut consommer le reste. Il n’y a pas de production « excédentaire » ni d’économies.

Toutefois, la redistribution des revenus aux ménages, que ce soit directement ou sous la forme de transferts sociaux, est souvent politiquement très difficile et nécessite que soient annulées les subventions qui ont généré une croissance rapide de la production. Cela nuirait à la compétitivité des industries qui dépendent de ces subventions. L’ironie est que plus la croissance dépend de ces subventions, plus ces industries subventionnées sont importantes pour l’économie et donc plus il est difficile de les inverser. Le Japon tente en vain d’y parvenir depuis 1986 et la Chine depuis 2007.6

Une deuxième option consiste à stimuler les investissements nationaux dans l’immobilier, les infrastructures et/ou les capacités manufacturières, même si cela n’est pas nécessaire. Cet investissement permet à l’économie de continuer à absorber une épargne importante et c’est ce qu’ont fait l’Union soviétique et le Brésil à la fin des années 1960 et dans les années 1970, ce que le Japon a fait dans les années 1980 et ce que la Chine a fait au cours des dix à quinze dernières années. Le problème est que, parce que cette activité est non productive, elle génère des pertes non reconnues croissantes et un fardeau de la dette croissant – et est en fin de compte insoutenable.7

Une troisième option consiste à réduire les économies en réduisant la production excédentaire et en licenciant les travailleurs. Dans ce cas, alors que la consommation diminuera, la production diminuera encore plus rapidement jusqu’à ce que les deux reviennent à l’équilibre. Cela peut être une forme d’ajustement extrêmement douloureuse et c’est ainsi que les États-Unis se sont adaptés au début des années 1930 et le Brésil au milieu des années 1980. Cela implique un ajustement sous la forme d’une croissance négative et d’un chômage plus élevé.

Sans surprise, la plupart des gouvernements tentent d’éviter les deuxième et troisième options autant qu’ils le peuvent, ce qui signifie généralement recourir à une augmentation de la dette. Dans ce cas, la quatrième option consiste à réduire les taux d’intérêt et à accroître la masse monétaire dans le but d’inciter les ménages à augmenter leur consommation en empruntant. Cela permet à la consommation totale de revenir aux niveaux nécessaires pour soutenir la production existante, mais au lieu d’être financée par le revenu des ménages, elle sera financée par la dette des ménages. Parce que cela crée des tensions croissantes sur le secteur des ménages, cette situation n’est finalement pas viable.

La cinquième option est similaire à la troisième option, sauf que ce sont les États qui empruntent plutôt que les ménages. Pour compenser la faiblesse de la consommation, le gouvernement augmentera la demande intérieure en enregistrant des déficits budgétaires.

Enfin, la sixième option consiste à externaliser le déséquilibre. Plutôt que de rééquilibrer le marché intérieur en augmentant les salaires, en permettant une hausse du chômage ou en augmentant la dette des ménages ou la dette budgétaire, l’économie peut générer des excédents commerciaux qui lui permettent effectivement d’exporter son épargne excédentaire – ou d’exporter sa faible demande intérieure, ce qui revient au même – vers son pays. partenaires commerciaux.

Tous ces éléments ne sont que des moyens pour un pays de résoudre son excès d’épargne. Les cinq premières voies consistent à augmenter l’investissement intérieur ou à réduire l’épargne intérieure, soit en redistribuant les revenus, en augmentant le chômage, en augmentant la dette des ménages ou en augmentant le déficit budgétaire. La sixième voie consiste à transférer l’épargne excédentaire vers les partenaires commerciaux en l’exportant.

COMMENT UN PAYS EXCÉDENTAIRE EXTERNALISE-T-IL LE COÛT DE L’ÉPARGNE EXCÉDENTE ?

Pour ce faire, il génère un excédent commercial.8 Lorsque l’épargne excédentaire est exportée vers une autre économie, l’économie réceptrice doit s’ajuster à ces flux en enregistrant des déficits commerciaux. Tout comme l’épargne a dépassé l’investissement dans le pays (excédentaire) qui exporte son épargne excédentaire, de même l’investissement doit dépasser l’épargne dans le pays (déficit) qui reçoit l’épargne étrangère.

C’est simplement une autre façon de dire que lorsque l’épargne afflue dans un pays, soit son investissement intérieur doit augmenter, soit son épargne intérieure doit diminuer. D’une manière ou d’une autre, l’économie bénéficiaire doit s’adapter à l’afflux net d’épargne étrangère, et elle doit s’ajuster de la même manière que le pays dans lequel l’épargne excédentaire a été créée devrait s’adapter s’il n’avait pas la possibilité d’externaliser. les économies excédentaires. Dans un système fermé, l’épargne ne peut pas dépasser l’investissement.

LES AFFLUX DE CAPITAUX ÉTRANGERS N’ENTRAINENT-ILS PAS UNE AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS ?

Pas nécessairement. Les capitaux étrangers ne stimuleront pas l’investissement s’ils se dirigent vers des économies avancées dans lesquelles l’investissement des entreprises n’est pas limité par la rareté des capitaux. En fait, cela peut en fait entraîner une baisse de l’investissement des entreprises si l’investissement des entreprises est principalement contraint par la demande, comme c’est le cas dans la plupart des économies avancées. Dans ce cas, dans la mesure où le déficit commercial qui en résulte réduit la demande de producteurs locaux, ces derniers peuvent en réalité réduire leurs investissements.

Cela semble clairement être le cas pour les flux étrangers vers les États-Unis. Le fait que les entreprises américaines disposent d’énormes réserves de liquidités et d’équivalents de liquidités (6 900 milliards de dollars, soit 12 % de l’actif total, selon une étude récente), est une caractéristique très discutée (et critiquée) de l’économie américaine, même après s’être engagée dans des activités commerciales. niveaux records d’acquisitions et de rachats d’actions. Dans ce cas, il est peu probable que le fait de rendre encore plus d’épargne (étrangère) disponible pour les entreprises américaines augmente les investissements, surtout si l’augmentation des entrées de capitaux étrangers est l’inverse d’une augmentation du déficit commercial américain.

Mais l’écart entre investissement et épargne doit encore refléter les entrées nettes d’étrangers. Même s'il peut sembler à première vue très contre-intuitif que les entrées de capitaux puissent entraîner une baisse de l'épargne, en particulier dans une grande économie comme celle des États-Unis, en fait, tant que les États-Unis ne contrôlent pas leur compte de capital, ils ne peuvent par définition pas contrôler le compte de capital. entre l'épargne américaine et l'investissement américain, auquel cas si les entrées de capitaux étrangers ne provoquent pas une augmentation de l'investissement intérieur, elles doivent entraîner une baisse de l'épargne intérieure.

Compte tenu de leurs fortes inégalités de revenus, les États-Unis ne devraient-ils pas avoir un taux d’épargne élevé et, avec cela, un excédent commercial ?

Si les États-Unis étaient un pays normal, leurs niveaux élevés d’inégalités de revenus se traduiraient par un taux d’épargne élevé (car les riches épargnent davantage que les pauvres), et ce taux dépasserait l’investissement intérieur contraint par la faiblesse correspondante de la demande intérieure. Dans ces conditions, les États-Unis auraient très probablement un excédent commercial. C’était le cas à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Les États-Unis ne sont cependant pas un pays normal en ce qui concerne leur rôle dans la balance des paiements mondiale. C’est la première destination mondiale de l’épargne excédentaire car, en échange de leurs excédents commerciaux, les étrangers préfèrent acquérir des actifs américains, tels que des usines, des terres agricoles, des appartements, des actions et des obligations, plutôt que ceux de toute autre économie. Et parce que les États-Unis ont abandonné le contrôle de leur compte de capital, ils n’ont d’autre choix que d’être un importateur net persistant de capitaux étrangers.

Il est important de comprendre que ce n’est pas parce que les États-Unis ont besoin de capitaux étrangers, mais plutôt parce que les étrangers ont besoin d’un endroit sûr pour absorber leur épargne excédentaire. Tant que les étrangers préfèrent acquérir des actifs américains en échange de leurs excédents et sont capables de forcer les États-Unis à afficher un excédent net de leur compte de capital, les États-Unis devront enregistrer un déficit de leur compte courant. Comme je l’explique ci-dessous, cela se produit principalement parce que, plutôt que de financer des investissements supplémentaires, les entrées de capitaux étrangers font baisser le taux d’épargne américain.

COMMENT LES AFFLUX ÉTRANGERS PEUVENT-ILS FAIRE BAISSER LE TAUX D’ÉPARGNE AUX ÉTATS-UNIS ?

La solution la plus évidente passe par une hausse du chômage aux États-Unis. La mécanique est simple. Alors que l’économie américaine voit ses importations augmenter par rapport à ses exportations, une partie de la demande autrefois dirigée vers les usines nationales est désormais détournée vers les usines étrangères, sans augmentation compensatoire de la demande étrangère de biens et services produits aux États-Unis, et les usines réagissent donc en installant des hors des travailleurs.

Parce que les chômeurs doivent encore consommer, la production diminuera plus vite que la consommation, ce qui réduira automatiquement le taux d’épargne. Les travailleurs salariés ont tendance à avoir des taux d’épargne positifs, tandis que les chômeurs ont des taux d’épargne négatifs. Dans ce cas, les États-Unis s’ajustent en augmentant le chômage.

Mais dans la mesure où Washington intervient pour empêcher la hausse du chômage, il le fait généralement de deux manières. Premièrement, Washington peut accroître le déficit budgétaire et utiliser l’augmentation des dépenses pour stimuler la demande dans l’économie. Cette expansion de la dette équilibre automatiquement l’augmentation de l’épargne étrangère entrant dans l’économie en réduisant l’épargne intérieure. (La dette est une épargne négative.)

Deuxièmement, la Réserve fédérale peut abaisser les taux d’intérêt et accroître la masse monétaire pour encourager les banques à accroître la dette des ménages, que ces derniers utilisent à leur tour pour accroître leur consommation. Cela permet à la consommation de revenir aux niveaux nécessaires pour soutenir la production existante, mais au lieu d'être financée par le revenu des ménages, elle sera financée par la dette des ménages.9 Ce processus est souvent exacerbé par les bulles immobilières ou boursières déclenchées par la combinaison de la baisse des taux d’intérêt américains et les achats étrangers d’actifs américains (voir annexe 2). Dans ce cas, une hausse temporaire des prix des actifs peut encourager davantage l’endettement des ménages et la réduction de leur épargne.10

Le fait est que les entrées nettes de capitaux étrangers doivent soit entraîner une hausse de l’investissement, soit une diminution de l’épargne, et les façons dont elles entraînent une baisse de l’épargne impliquent généralement une combinaison d’une hausse du chômage, d’une dette plus élevée des ménages ou d’un déficit budgétaire plus élevé.11 Les entrées de capitaux étrangers qui En d’autres termes, faire baisser le taux d’épargne d’un pays est toujours mauvais pour l’économie.

La plupart des études sur l’impact des déficits commerciaux sur l’économie américaine ne sont cependant pas en mesure de le démontrer, car elles supposent que le seul impact négatif possible est une augmentation du chômage. Lorsqu’ils ne constatent pas cette hausse, ils concluent que le déficit n’a pas d’impact négatif. Mais si l’impact sur le chômage est atténué par une augmentation de la dette des ménages ou du déficit budgétaire, comme c’est généralement le cas aux États-Unis, l’impact négatif du déficit sur l’économie ne se reflétera pas dans les chiffres du chômage. Cela se traduira par une augmentation de la dette et une érosion de la part du secteur manufacturier dans le PIB américain.

QUELLES SONT LES OPTIONS POUR LES PAYS EN DÉFICIT ?

Peuvent-ils se protéger contre l’absorption de l’épargne étrangère et contre les déficits commerciaux persistants ?

Il existe essentiellement trois manières pour les pays déficitaires de répondre aux politiques du chacun pour soi dans les économies excédentaires. Ils peuvent subventionner de manière agressive leurs propres secteurs manufacturiers et tenter de répercuter le coût sur leurs partenaires commerciaux (en d’autres termes, riposter avec leur propre politique du chacun pour soi) ; ils peuvent se retirer du régime commercial mondial existant, soit de manière non littérale, soit avec d'autres pays partageant les mêmes idées ; ou bien ils peuvent accepter une dette croissante, un chômage croissant et une nouvelle érosion du rôle de l’industrie manufacturière dans leur économie. La première option conduirait à une crise mondiale de surproduction (ou de sous-consommation) comme celle des années 1930, la deuxième option perturberait le régime commercial mondial et la troisième option serait probablement politiquement inacceptable.

La meilleure réponse pour les États-Unis et le monde à moyen et long terme serait probablement que les États-Unis interviennent pour renverser la politique du chacun pour soi des pays excédentaires – la deuxième option. Dans ce cas, les États-Unis, soit unilatéralement, soit avec d’autres pays partageant les mêmes idées, mettraient en œuvre des politiques commerciales pour empêcher les pays excédentaires d’externaliser les coûts de leurs politiques industrielles (en d’autres termes, d’enregistrer des excédents commerciaux persistants). Cela pourrait se faire soit par des restrictions sur la capacité des pays excédentaires à écouler leurs marchandises dans l’économie américaine, soit par des restrictions sur la capacité des pays excédentaires à écouler leur épargne excédentaire dans le système financier américain. Parmi les premières politiques, les plus évidentes sont les tarifs douaniers, et les plus évidentes des secondes sont les taxes sur les entrées de capitaux.

COMMENT LES TARIFS AFFECTENT-ILS LES DÉSÉQUILIBRES COMMERCIAUX ?

Alors que beaucoup supposent que le principal effet commercial des droits de douane est de réduire l’importation de biens tarifés, il s’agit en réalité d’un processus plus complexe, en particulier pour les États-Unis en raison de leur rôle particulier dans l’économie mondiale. Tant que les États-Unis agiront comme le principal absorbeur des déséquilibres de l’épargne dans l’économie mondiale, ils n’auront d’autre choix que d’enregistrer des déficits commerciaux. C’est pourquoi le rôle d’« absorbeur en dernier ressort de l’épargne excédentaire mondiale » est simplement l’inverse du rôle de « consommateur de dernier ressort » – les deux signifiant la même chose.

Mais cela a une implication importante pour la politique commerciale. Tant que les États-Unis permettront aux étrangers un accès sans entrave aux actifs américains, les droits de douane américains ne pourront réduire le déficit du compte courant américain que dans la mesure où ils forceront une modification de l’excédent d’épargne par rapport à l’investissement dans le reste du monde. Cela nécessite d’augmenter les droits de douane suffisamment haut pour qu’ils entraînent une contraction de la production étrangère à court terme, suivie éventuellement d’une expansion de la demande étrangère.

Les tarifs ne font pas toujours cela. Par exemple, lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les importations chinoises en 2018, cela n’a rien fait pour réduire le déficit commercial global des États-Unis, car l’épargne chinoise a toujours dépassé l’investissement chinois et la Chine a continué d’exporter la majeure partie de son épargne excédentaire vers le pays. États-Unis.

Dans ce cas, même si le déficit bilatéral américain avec la Chine aurait pu diminuer, ni le déficit global américain ni l’excédent global chinois n’ont diminué. Tant que l’équilibre interne de la Chine restait inchangé et tant qu’elle résolvait ce déséquilibre interne en exportant des capitaux vers les États-Unis, les droits de douane bilatéraux ne pourraient que modifier les déséquilibres commerciaux bilatéraux des deux pays. Sans modifier le déséquilibre entre l’épargne et l’investissement de la Chine, les droits de douane américains sur les importations chinoises ne pourraient pas modifier le déficit commercial global des États-Unis (ou l’excédent commercial global de la Chine).

QUELS SONT LES COÛTS ASSOCIÉS AUX TARIFS D’IMPORTATION POUR LE RÉÉQUILIBRAGE DES ÉCONOMIES AMÉRICAINES ET MONDIALES ?

Les droits de douane ne fonctionnent pour un pays comme les États-Unis que dans la mesure où ils peuvent forcer le reste du monde à réduire l’offre par rapport à la demande. Malheureusement, un droit de douane uniforme sur toutes les importations ne fait aucune distinction entre les pays qui ont des excédents et ceux qui n’en ont pas. Parce qu’un droit de douane ne fonctionne que dans la mesure où il force une réduction globale de l’épargne excédentaire pour le reste du monde, il garantit essentiellement que les économies les plus agressivement mercantilistes supporteront une part des coûts inférieure à celle des pays moins mercantilistes. .

Ce problème peut être résolu en exemptant les pays de droits de douane s’ils font partie d’un accord commercial entre un groupe de pays qui appliquent des tarifs « antimercantilistes » similaires. Cela suggère que si les États-Unis veulent imposer des droits d’importation importants et généralisés, ils devraient s’inscrire dans le cadre d’une réorganisation commerciale plus large dans laquelle de nouveaux accords commerciaux seraient conclus entre les pays qui s’engagent à maintenir des échanges largement équilibrés. Pour les pays dont les comptes commerciaux sont globalement équilibrés, il n’y a aucune raison d’imposer des droits de douane.

EXISTE-T-IL UNE ALTERNATIVE SIGNIFICATIVE AUX TARIFS D’IMPORTATION ?

Les analystes oublient souvent que dans l’environnement mondial actuel, aussi longtemps que les investisseurs étrangers préfèrent équilibrer leurs excédents commerciaux avec les actifs américains et aussi longtemps que les États-Unis leur permettent un accès sans entrave aux actifs américains, les États-Unis n’ont d’autre choix que de gérer un compte de capital. excédentaire (en d’autres termes, pour recevoir des entrées nettes de capitaux étrangers). Cela signifie également qu’elle n’a pas d’autre choix que d’enregistrer un déficit du compte courant.

Pour le dire d'une manière un peu plus technique, si les États-Unis ne contrôlent pas leur compte de capital, ils ne peuvent pas contrôler l'écart entre l'investissement américain et l'épargne américaine, ce qui signifie qu'ils ne peuvent contrôler ni leur compte commercial ni leurs taux d'épargne globaux. . Si le reste du monde veut mettre en œuvre des politiques industrielles qui suppriment la demande intérieure et poussent son épargne à la hausse par rapport à son investissement, et s’il est librement en mesure d’exporter cet excédent d’épargne vers les États-Unis en achetant des actifs américains, le compte commercial américain et les taux d’épargne américains doivent s’adapter à ces afflux.

Cela suggère qu’une alternative plus directe et plus ciblée aux tarifs douaniers est le contrôle des capitaux. Si les États-Unis devaient taxer les entrées de capitaux, ou restreindre d’une autre manière les entrées de capitaux en provenance des économies excédentaires, alors il ne serait pas nécessaire que le compte commercial américain et ses taux d’épargne intérieure s’ajustent aux entrées nettes de l’étranger. Il ne serait pas non plus nécessaire d’imposer des droits de douane à l’importation.

COMMENT LES RESTRICTIONS DE CAPITAL AFFECTERONT-ELLES L’UTILISATION MONDIALE DU DOLLAR AMÉRICAIN ?

Le dollar américain est la monnaie mondiale la plus utilisée, principalement en raison de la profondeur, de la liquidité et de la flexibilité des marchés financiers américains, ainsi que de la protection relativement forte des investissements étrangers dans le pays. C’est une autre façon de dire que c’est le rôle des États-Unis en tant qu’absorbeur en dernier recours de l’épargne excédentaire mondiale (« consommateur de dernier recours ») qui explique la domination écrasante du dollar américain dans le commerce et les flux de capitaux mondiaux.12

Restreindre les entrées nettes de capitaux réduirait l’utilisation mondiale du dollar et ferait évoluer le monde vers un monde dans lequel aucune monnaie ne jouerait le rôle que joue actuellement le dollar américain. Mais même si cela profiterait aux agriculteurs, aux travailleurs, à la classe moyenne et aux producteurs nationaux américains, cela nuirait à trois circonscriptions américaines très puissantes.

Le premier est Wall Street, dont la domination mondiale est soutenue par la domination mondiale du dollar américain dans les échanges commerciaux et les flux de capitaux. Le deuxième est l’establishment des affaires étrangères, qui peut utiliser la domination du dollar américain pour imposer des sanctions aux pays qui s’opposent aux intérêts géopolitiques des États-Unis. Et le troisième est constitué de grandes entreprises qui bénéficient du transfert facile des investissements hors des États-Unis. Cela signifie que Washington doit équilibrer les intérêts à long terme de l’économie américaine dans son ensemble avec les intérêts à court terme de trois groupes très puissants.

LES ÉTATS-UNIS NE BÉNÉFICIENT-ILS PAS DE L’ACHAT DE MARCHANDISES ÉTRANGÈRES SUBVENTIONNÉES ?

Les économistes traditionnels affirment souvent que si un pays étranger souhaite subventionner ses exportations vers les États-Unis, les consommateurs américains devraient être heureux de les acheter car le bien subventionné ne présente aucun coût et présente un avantage évident (le prix plus bas). L’argument classique est que si quelqu’un vous propose quelque chose à un prix artificiellement bas, vous seriez idiot de ne pas l’accepter.

Cette erreur consumériste, assez courante dans l’économie américaine, suppose que si quelque chose s’applique au niveau du consommateur individuel, cela doit également s’appliquer de manière systémique au niveau de l’économie. Cela montre que les économistes sont souvent confus sur les questions de commerce et de balance des paiements.

Le coût d’un produit importé pour les consommateurs n’est pas la seule chose qui compte pour une économie. Le coût pour les producteurs compte également. Ce qui est bon marché pour les ménages en tant que consommateurs ne l’est que si le coût des subventions implicites est absorbé par le pays exportateur. S’il est absorbé par le pays importateur, il n’est pas « bon marché » pour les ménages, car ceux-ci ne sont pas seulement des consommateurs : ils sont aussi des producteurs.

Cet argument n’aurait de sens que si les revenus d’exportation générés par le pays exportateur étaient convertis en un montant égal d’importations. Dans ce cas, les États-Unis pourraient acheter davantage d’importations pour le même niveau d’exportations. Ce serait effectivement mieux.

Mais ce n’est pas le cas lorsque les revenus générés par le pays qui subventionne les exportations ne sont pas convertis en un montant égal d’importations, mais plutôt en créances sur les actifs américains. Dans ce cas, ce qui profite temporairement aux Américains en tant que consommateurs est plus que entièrement payé par les Américains en tant que producteurs sous la forme de l’exportation de créances sur des actifs.

La récente controverse sur les véhicules électriques (VE) est un excellent exemple de cette confusion. Certains soutiennent que les fortes subventions accordées par la Chine à la production de véhicules électriques sont bénéfiques pour le monde, car elles entraîneront une transition plus rapide des véhicules énergivores vers les véhicules électriques et rendront l’achat de véhicules électriques moins coûteux pour les Américains. L’autre partie soutient que les subventions chinoises à l’industrie des véhicules électriques rendent impossible la survie des producteurs étrangers.

Les deux côtés ont raison, mais le problème n’est pas que la Chine puisse ou non dominer des secteurs spécifiques, comme les véhicules électriques. Il s’agit d’une question distincte de celle de l’impact économique global des déséquilibres commerciaux. Le problème est que lorsqu’un pays domine certains secteurs, il importe que la hausse de ses exportations dans ce secteur s’accompagne ou non d’une hausse de ses importations. Il y a une différence entre subventionner l’offre dans certains secteurs de l’économie au détriment de l’offre dans d’autres secteurs et subventionner l’offre dans un ou plusieurs secteurs de l’économie au détriment de la demande.13

Le premier déplace l’offre d’un secteur à un autre dans le même pays sans affecter la demande totale de ce pays, tandis que le second supprime la demande totale et impose le coût d’une faible demande à ses partenaires commerciaux. Si un pays se contente d’exporter, il satisfait la demande qui avait été satisfaite à l’étranger, de sorte que l’augmentation de ses exportations ne représente pas une augmentation de l’offre mondiale mais plutôt le remplacement de l’offre de l’économie excédentaire par l’offre de l’économie déficitaire.

En d’autres termes, si la Chine subventionne les exportations de véhicules électriques, les consommateurs américains de véhicules électriques bénéficient effectivement de prix moins chers. Mais le fait que les producteurs chinois ou américains paient le coût de ces subventions dépend de la question de savoir si l’augmentation des exportations chinoises se traduit par une augmentation des importations chinoises ou par une augmentation des excédents chinois. Dans le premier cas, un groupe de producteurs chinois paie les subventions accordées à un autre groupe de producteurs chinois. Dans ce dernier cas, ce sont les producteurs américains qui paient les subventions accordées aux producteurs chinois.

Le problème du commerce n’est pas le commerce lui-même, c’est un commerce déséquilibré, dans lequel l’offre créée par les exportations d’un pays ne correspond pas à la demande créée par ses importations. Un commerce déséquilibré et un avantage concurrentiel n’augmentent pas la production mondiale. Ce sont des échanges commerciaux équilibrés et des avantages comparatifs qui accroissent la production mondiale.

L’INTERVENTION COMMERCIALE PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE POUR LIBERER LES ÉCHANGES ?

Il n’y a pas de différence significative entre les politiques orientées vers le commerce et la plupart des formes de politique industrielle. Toute politique économique, monétaire ou fiscale qui affecte l'équilibre entre l'épargne intérieure d'un pays et son investissement intérieur doit nécessairement affecter la balance commerciale de ce pays, et à travers sa balance commerciale, elle doit nécessairement affecter l'équilibre entre l'épargne intérieure et l'investissement intérieur de son pays. partenaires commerciaux. Dans une économie mondiale fermée, où l’épargne doit être égale à l’investissement, toute politique qui force le taux d’épargne à la hausse dans un secteur doit être contrebalancée soit par une hausse des investissements, soit par une baisse de l’épargne ailleurs.

C’est là que l’intervention commerciale peut conduire à un commerce plus libre. Les excédents commerciaux provoqués par des politiques industrielles du chacun pour soi – conçues pour améliorer la compétitivité internationale en supprimant la demande intérieure – ne peuvent exister que dans la mesure où ils sont compensés par des déficits commerciaux dans d’autres pays. Dans ce cas, si les pays déficitaires mettent en œuvre des politiques interventionnistes en matière de commerce ou de capitaux visant à réduire leurs déficits, celles-ci forceront automatiquement les pays excédentaires à revenir sur leur propre politique du chacun pour soi. Cela obligera à son tour à un ajustement du régime commercial mondial de telle sorte que le commerce mondial repose à nouveau sur l’avantage comparatif et contribue à l’expansion de la production mondiale, et non à la suppression de la demande mondiale.

Le fait est qu’il existe un large éventail de politiques qui peuvent provoquer des distorsions du commerce mondial et, même si certaines de ces politiques peuvent cibler le commerce, bon nombre d’entre elles ne le font pas explicitement. C’est pourquoi, dans l’intérêt d’un environnement commercial mondial qui fonctionne bien, il est préférable de cibler les déséquilibres commerciaux globaux, comme John Maynard Keynes l’a proposé lors de la Conférence de Bretton Woods en 1944, plutôt que de cibler des violations commerciales spécifiques.

Alors que l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organismes de réglementation commerciale existants se sont concentrés sur ces derniers, ils nous ont laissé un monde de déséquilibres commerciaux massifs et persistants et de flux de capitaux pervers. Ces conditions constituent une preuve prima facie que les entités de réglementation commerciale existantes n’ont pas réussi à gérer le commerce mondial de manière appropriée. C’est pourquoi les États-Unis, et la majeure partie du reste du monde, gagneraient à une réorganisation radicale du système commercial mondial.

ANNEXE 1 : COMMENT LES TRANSFERTS INDIRECTS AFFECTENT-ILS LE COMMERCE ?

Alors qu’une grande partie des conflits commerciaux se concentrent sur les subventions directes, ce sont les subventions indirectes qui posent beaucoup plus de problèmes, même si elles fonctionnent pour la plupart de la même manière en transférant les revenus des ménages ordinaires vers les fabricants et les producteurs. Une monnaie sous-évaluée, par exemple, est un transfert des importateurs nets vers les exportateurs nets et parce que tous les ménages sont des importateurs nets et que tous les exportateurs nets sont des fabricants et des producteurs, une monnaie sous-évaluée oblige effectivement les ménages à subventionner les fabricants. Cela augmente la part du PIB retenue par les fabricants tout en réduisant la part retenue par les ménages, ce qui se traduit par moins de consommation et plus d'épargne.

D'autres subventions fonctionnent de la même manière. Un crédit important à des taux d’intérêt artificiellement bas, par exemple, transfère effectivement les revenus des prêteurs nets vers les emprunteurs nets. Dans les économies dans lesquelles les ménages sont d’importants prêteurs nets (généralement en tant que déposants dans le système bancaire) et les emprunteurs sont pour la plupart des fabricants ou des investisseurs dans les infrastructures et l’immobilier, ces faibles taux obligent les premiers à subventionner les coûts de crédit des seconds, réduisant ainsi à nouveau le PIB. part des ménages et, avec elle, réduire la part de la consommation. La répression financière, comme on l’appelle, peut imposer des transferts des épargnants des ménages vers les fabricants qui dépassent de loin tout ce qui pourrait se produire en raison de monnaies sous-évaluées, comme on l’a vu au Japon dans les années 1980 et en Chine dans les années 2000.

Il existe une grande variété d’autres transferts de ce type. De faibles sanctions en cas de dégradation de l'environnement réduisent les coûts pour les fabricants mais augmentent les coûts de santé et d'absentéisme pour les travailleurs et les ménages, les obligeant à épargner davantage. Les lois du travail répressives profitent évidemment aux employeurs au détriment des salariés. Les restrictions à la migration, comme le système chinois du hukou, peuvent pénaliser les travailleurs migrants tout en supprimant à la fois les coûts de main-d’œuvre pour les entreprises et les coûts des prestations sociales pour les gouvernements locaux. Dans les économies qui dépensent trop en infrastructures de transport et de logistique, le pays est globalement perdant car les bénéfices bruts d’une grande partie de ces dépenses sont inférieurs aux coûts globaux. Mais comme les entreprises et les fabricants bénéficient néanmoins d’infrastructures de meilleure qualité que celles qui pourraient autrement être justifiées, le résultat net est un autre transfert indirect des ménages vers les producteurs. Il s’agit d’une forme de transfert particulièrement importante des ménages vers les fabricants dans des pays comme la Chine.

Le fait est qu’il existe de nombreux types de transferts qui ont le même effet, mais ils sont généralement salués comme des formes efficaces de politique industrielle plutôt que critiqués comme des formes d’intervention commerciale, même si la conséquence est la même. Dans un récent article du Financial Times sur la politique chinoise en matière de véhicules électriques (VE), Yanmei Xie note que « la politique industrielle bien répétée de la Chine peut être un gaspillage stupéfiant mais produire quand même des résultats étonnants ».

Il est important de comprendre que, précisément parce qu’une grande partie de ces dépenses de « politique industrielle » sont inutiles, cela en fait également une puissante source d’intervention commerciale qui conduit directement à une industrie manufacturière compétitive, à une faible demande intérieure et à des excédents commerciaux persistants. En effet, même si l’économie chinoise peut globalement perdre en raison des dépenses subventionnées par le gouvernement, ces pertes profitent néanmoins directement au secteur de la fabrication de véhicules électriques.

En conséquence, cette forme de politique industrielle représente un autre transfert de ressources de la Chine non manufacturière vers la Chine manufacturière, en d'autres termes, un transfert des ménages chinois pour subventionner les fabricants chinois de la même manière que les dépenses excessives en infrastructures, une monnaie sous-évaluée, Des capitaux bon marché, des restrictions sur le hukou, des droits du travail limités et un faible filet de sécurité sociale le sont.

Cela a un triple résultat. Premièrement, l’ampleur et la diversité des subventions aux véhicules électriques rendent l’industrie manufacturière chinoise extrêmement compétitive sur les marchés internationaux. Deuxièmement, l’ampleur des transferts directs et indirects des ménages maintient la demande intérieure trop faible pour soutenir l’économie ou, plus précisément, pour absorber la production de véhicules électriques. Et troisièmement, pour externaliser le coût des subventions et équilibrer la faiblesse de la demande intérieure avec une production compétitive, la Chine doit générer d’importants excédents commerciaux.

Même si l’ampleur de ces subventions fait souvent l’objet de débats féroces, il existe un test très simple pour les mesurer. Les économies qui subventionnent fortement les fabricants au détriment des ménages devraient avoir une part du PIB manufacturière plus importante que celle de leurs partenaires commerciaux (dans la mesure où l’industrie migre vers les endroits où elle est la plus fortement subventionnée), elles devraient avoir une part de la consommation dans le PIB plus faible que celle de leurs partenaires commerciaux (car les consommateurs sont plus fortement subventionnés). obligés de payer les subventions), et ils devraient avoir des excédents commerciaux importants et persistants (dans la mesure où la baisse des revenus des ménages, nécessaire pour payer les subventions manufacturières, rend impossible aux ménages nationaux de convertir leur production en consommation).

Lorsque ces trois conditions sont remplies, il est presque certain que le secteur manufacturier a été subventionné au détriment de la demande des ménages.

ANNEXE 2 : LES CAPITAUX ÉTRANGERS RÉDUISENT-ILS LES TAUX D'INTÉRÊT AMÉRICAINS ?

Il est largement admis que les entrées de capitaux étrangers font baisser les taux d’intérêt américains parce qu’elles créent une demande supplémentaire pour une offre fixe d’obligations américaines, mais cela montre à quel point beaucoup sont confus quant au fonctionnement de la balance des paiements. Si les entreprises américaines voulaient investir dans l’expansion des infrastructures ou des installations de production mais n’étaient pas en mesure de le faire en raison de la rareté de l’épargne et du coût élevé du capital, les afflux de capitaux étrangers contribueraient en effet à résoudre le problème en augmentant les ressources dont disposent les Américains (sous la forme d’investissements plus élevés). déficits commerciaux américains) et ainsi réduire le coût du capital pour les entreprises américaines. Ce fut le cas aux États-Unis pendant une grande partie du XIXe siècle.

Mais ce n’est pas le cas si l’investissement aux États-Unis est limité par la faiblesse de la demande plutôt que par la rareté des capitaux. Dans ce cas, les entrées de capitaux étrangers affecteront l’équilibre interne du pays de deux manières. Une solution implique une augmentation du chômage, car les producteurs américains licencient des travailleurs en réponse au détournement de la demande intérieure vers les producteurs étrangers sous la forme d’un déficit commercial plus élevé. Dans ce cas, l’épargne étrangère remplace simplement l’épargne intérieure, et il n’y a pas d’augmentation nette de la demande d’obligations américaines.

L’autre solution implique une augmentation soit de la dette des ménages, soit du déficit budgétaire pour contrer la pression en faveur d’une augmentation du chômage. Dans ce cas, alors que le montant total de la demande de dette américaine augmenterait avec l’afflux d’épargne étrangère, l’offre totale de dette américaine augmenterait du même montant. Il n’y aura donc aucun impact prévisible sur les taux d’intérêt.

Cela devrait d’ailleurs ressortir clairement des données. Si les flux étrangers faisaient réellement baisser les taux d’intérêt, ajustés aux niveaux de développement, les pays déficitaires devraient avoir des taux d’intérêt inférieurs à ceux des pays excédentaires, et plus le déficit est important, plus le taux d’intérêt est bas. En fait, non seulement ce n’est pas le cas, mais cela semble être l’inverse de ce qui se passe réellement ; ce sont les pays excédentaires qui ont tendance à avoir des taux d’intérêt plus bas que les pays déficitaires. La Chine, le Japon et l’UE, par exemple, ont tous des taux d’intérêt inférieurs à ceux des États-Unis et du Royaume-Uni.

REMARQUES

1 Selon la Banque mondiale, les seuls pays dont les niveaux de fabrication dépassent ceux de la Chine sont l'Irlande (38 pour cent), le Liechtenstein (35 pour cent) et Saint-Marin (33 pour cent), qui sont tous de minuscules économies dont les régimes fiscaux prédateurs faussent fortement et surestiment la valeur déclarée de leurs secteurs manufacturiers. En dehors de cela, la part du secteur manufacturier de Taiwan est de 34 pour cent, la seule économie plus dépendante du secteur manufacturier que celle de la Chine continentale.

2 Voir, par exemple, le très bon « Washington's New Trade Consensus » de Gordon H. Hanson, publié par Foreign Affairs en décembre 2023, dans lequel il déclare : « [L'ancien représentant américain au commerce, Robert Lighthizer] attribue à tort la perte d'emplois à des accords commerciaux douteux plutôt qu'à des accords commerciaux douteux. qu’à la simple vérité selon laquelle les États-Unis ont peu d’avantage comparatif dans la plupart des domaines manufacturiers. Alors que la main-d’œuvre américaine est devenue plus instruite et que les entreprises technologiques, les sociétés de conseil et autres prestataires de services aux entreprises américains ont établi une présence mondiale dominante dans leurs secteurs, la hausse des coûts a exclu les entreprises américaines de nombreux marchés manufacturiers.

3 Les États-Unis et le Royaume-Uni connaissent des déficits persistants depuis les années 1980. Étant donné que l’Australie et le Canada exportent de grandes quantités de matières premières, ils enregistrent parfois des excédents lorsque les prix des matières premières qu’ils exportent sont particulièrement élevés, mais ils affichent généralement des déficits. Il s’avère que ces économies ont en commun des marchés financiers profonds, flexibles et transparents dans lesquels il existe relativement peu de discrimination à l’encontre de la propriété étrangère d’actifs. C’est principalement la qualité de leurs marchés financiers qui explique leur part élevée dans la consommation, leur faible part dans le secteur manufacturier et leurs déficits persistants.

4 Il peut y avoir des exceptions, mais elles ont généralement des causes spécifiques. Dans la période des années 1920 aux années 1960, par exemple, les États-Unis ont enregistré des excédents importants et persistants, tandis que l’Europe (et plus tard le Japon) a enregistré des déficits importants et persistants. Mais cela était principalement dû au fait que ces derniers, dont les infrastructures et les capacités manufacturières avaient été démolies par la guerre, avaient besoin d’une reconstruction d’après-guerre substantielle qui devait être financée, et que les États-Unis étaient la seule économie à pouvoir la financer. Une fois la reconstruction largement achevée, dans les années 1960 et 1970, les énormes déséquilibres ont rapidement disparu. Ce n’est évidemment pas le cas aujourd’hui.​

5 Le point pertinent ici n’est pas que les salaires aux États-Unis sont plus élevés qu’ils ne le sont en Chine, même s’ils sont effectivement beaucoup plus élevés, mais la productivité américaine l’est aussi. Ce qui compte, c'est la relation entre les deux. Parce que la différence de salaires dépasse la différence de productivité, les travailleurs américains conservent une plus grande part de ce qu’ils produisent que les travailleurs chinois, et ils en consomment donc une plus grande part. En revanche, dans l’Europe d’avant 2008, les salaires et la productivité étaient plus élevés en Allemagne qu’en Espagne, mais comme la différence de salaire était inférieure à la différence de productivité, les travailleurs allemands recevaient une part moindre de ce qu’ils produisaient que les travailleurs espagnols. et ils en consommaient donc une part moindre. C’est pourquoi la part de l’épargne dans le PIB est plus élevée en Chine qu’aux États-Unis et plus élevée en Allemagne qu’en Espagne. Cela n’a pas grand chose à voir avec la culture.

6 En 1986, le Japon a publié le rapport de la Commission Maekawa, qui affirmait que le Japon devrait passer d'une économie axée sur l'exportation à une économie axée sur la demande intérieure. En mars 2007, Wen Jiabao, alors Premier ministre chinois, a prononcé son fameux discours « déséquilibré » devant l’Assemblée populaire nationale chinoise.

7 Pour en savoir plus à ce sujet, voir Michael Pettis, « China’s Debt Isn’t the Problem. C'est un symptôme du problème », Financial Times, 20 décembre 2023, https://www.ft.com/content/630f828c-ce4b-4f41-a867-9593bfaf0528.

8 Il n’est toutefois pas exigé que les déséquilibres commerciaux bilatéraux correspondent aux déséquilibres de capitaux bilatéraux. Cela signifie que l’impact d’un pays comme la Chine, l’Allemagne ou le Japon sur le déficit commercial américain n’est pas le même que l’ampleur de ses échanges bilatéraux avec les États-Unis. L’ampleur des flux de capitaux bilatéraux est bien plus importante. Par exemple, si l’épargne japonaise dépasse l’investissement japonais de 100 dollars et que le Japon investit la totalité de son épargne excédentaire aux États-Unis, les États-Unis doivent enregistrer un déficit commercial de 100 dollars et le Japon un excédent commercial de 100 dollars, même si les deux pays ne commercent pas avec eux. les uns les autres.

9 Contrairement à des idées reçues, une explosion du crédit à la consommation n’est pas provoquée par une propension culturelle à consommer. Tout ce qu’il faut, c’est une répartition normale des comportements à risque parmi les ménages, et cela peut se produire dans n’importe quelle culture. En effet, si les banques réagissent à l’assouplissement monétaire en assouplissant les normes de prêt, elles seront toujours en mesure de trouver des ménages optimistes souhaitant emprunter pour stimuler la consommation. De plus, si les flux étrangers entraînent une hausse des prix des actifs nationaux, comme c’est souvent le cas, ils peuvent entraîner une augmentation de la consommation par le biais d’effets de richesse qui permettent aux banques de financer plus facilement des dettes supplémentaires à la consommation.

10 Il ne s’agit pas uniquement d’un problème qui concerne les États-Unis. D’énormes flux étrangers (principalement en provenance d’Allemagne) vers des pays de l’UE comme l’Espagne au début des années 2000 ont déclenché des bulles boursières et immobilières qui ont accompagné une montée en flèche de la dette et, finalement, une crise en 2008-2009.

11 Pour en savoir plus à ce sujet, voir Michael Pettis, « Why US Debt Will Continue to Rise », Financial Times, 27 juillet 2023, https://www.ft.com/content/61823af9-c6c1-4e3d-bcea-83b638c204a3.

12 Voir Michael Pettis, « A (Very Short) History of Global Reserve Currencies », Financial Times, 7 juin 2023, https://www.ft.com/content/c967ba48-f21b-4222-9f11-beb61ce710ae ; et Michael Pettis, « Un fardeau exorbitant : pourquoi garder le dollar comme monnaie de réserve mondiale est un frein massif à l'économie américaine », Foreign Policy, 7 septembre 2011, https://foreignpolicy.com/2011/09/07/ un fardeau-exorbitant.

13 Notez que je sépare les problèmes du commerce des autres questions. Il peut y avoir de très bonnes raisons politiques, sécuritaires ou autres pour lesquelles les États-Unis ou l’Europe souhaitent protéger des industries spécifiques, sans parler de leur impact sur les déséquilibres commerciaux. Ces raisons sont légitimes, mais elles sortent du cadre de ce blog. Mon point principal ici est que les importations subventionnées peuvent être financées soit par l’économie exportatrice, soit par l’économie importatrice, et que si c’est cette dernière, les ménages de l’économie importatrice ne bénéficient pas de la baisse des prix.

Pour retrouver l'article de Michael Pettis : cliquez ICI