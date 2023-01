Et maintenant tchao Pantine…

La ville de Pantin se rebaptise Pantine pour l'année 2023.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le maire socialiste de Pantin a eu une idée aussi bête qu’inutile. Pendant un an, sa ville va s’appeler Pantine. C’est sa contribution à la cause des femmes. Pendant l’année Pantine, les agressions sexuelles seront certainement en baisse et les salaires des femmes en hausse. On attend aussi et surtout que le maire de Pantin laisse sa place pendant un an à une de ses adjointes !

Ainsi triomphe la démagogie la plus crasse. Et s’inscrivent sur une pierre tombale les mots suivants : « ci-gît l’intelligence ». Mais comme il est de gauche, le maire de Pantine (ex-Pantin) est accueilli avec bienveillance et compréhension par Libération et Le Monde. On attend que d’autres villes suivent son exemple. Ainsi Mâcon deviendrait Mâconne. Et Monfaucon, Mafausseconne.

Il est permis d’en rire. Mais ce n’est même pas drôle. Rappelons que le maire de Pantin a été élu par des milliers de Pantinoises et de Pantinois. Rappelons qu’il est maire avant d’être un amuseur public.