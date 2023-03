Et les dernières données sur la manière dont se rencontrent les couples montrent que…

Beaucoup d’hommes et de femmes veulent aller sur un « lieu » qui est entièrement dédié à la rencontre, avec l’idée d’élargir des opportunités de leur vie quotidienne.

Atlantico : Comme aux Etats-Unis, le premier lieu de rencontre des couples qui se sont formés récemment en France en 2021 est internet. En effet, parmi les répondants, 22% avaient rencontré leur partenaire via une application ou un site de rencontre et 17% sur un site ou une application autre que dédié à la rencontre. Est-ce une surprise ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Pas vraiment. Beaucoup d’hommes et de femmes veulent aller sur un « lieu » qui est entièrement dédié à la rencontre, avec l’idée d’élargir des opportunités de leur vie quotidienne, notamment parce que leur travail leur prend beaucoup de temps et qu’ils ont peu de disponibilité pour des espaces de sociabilité autres que les sites de rencontre.

Certains évoquent un changement de vie qui nécessite un besoin de recréer ou de redynamiser un réseau. D’autres vont encore parler d’une certaine lassitude à cause d’une intrusion de leur famille ou de leurs amis afin de leur présenter des partenaires.

Enfin, des personnes plus âgées ont oublié comment rencontrer, aborder et séduire quelqu’un, donc aller sur un site de rencontre est plus facile et direct pour eux.

Pourtant, les individus ne semblent-ils pas plus enclins à faire des rencontres dans la « vraie vie » ?

Pas nécessairement. Mais on remarque que les individus qui se rencontrent sur internet ne savent pas vraiment à quel moment ils sont en couple. Ils se disent que c’est davantage flou.

Et c’est vrai que les individus sont gênés de se dire qu’ils se sont rencontrés sur un site de rencontre, donc ils vont mobiliser toute une rhétorique de l’amour romantique avec le coup de foudre et finalement la rencontre telle qu’on la vit dans la « vraie vie ». Ils se créent tout un imaginaire de la vraie rencontre.

Cette tendance risque-t-elle de s’accroître dans les années à venir ?

On l’observe depuis plus de vingt ans, mais c’est difficile de dire si cette tendance va se poursuivre. Les individus qui sont inscrits sur un site de rencontre ont le sentiment de ne pas avoir assez d’opportunités, et de là à dire que ce sera de plus en plus le cas, c’est autre chose.

Les couples ainsi formés ont-ils tendance à se séparer plus rapidement lorsqu’ils se rencontrent sur internet ?

Ces couples ont intégré le fait que ce n’est pas une véritable rencontre, qui ne reposerait pas vraiment sur l'affection. Il y a derrière ça une incertitude, une crainte ou encore un soupçon sur la viabilité du lien. Ils mettent du temps pour dire à l’autre qu’ils sont véritablement en couple car ils ont peur que l’autre réponde qu’ils passent de bons moments ensemble sans que ce soit de vrais sentiments.

Par ailleurs, en effet, quand ils vont rompre, ils vont minimiser la chose puisqu’ils vont se dire qu’ils se sont rencontrés sur un site de rencontre.