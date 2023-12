Et le réseau social que les adolescents utilisent de plus en plus est…

Une nouvelle étude permet de découvrir quels sont les réseaux sociaux les plus populaires auprès des jeunes.

Atlantico : Malgré les inquiétudes et les polémiques, les jeunes continuent massivement d’utiliser les réseaux sociaux comme le montre une récente étude du Pew Research Center. Que sait-on de l’utilisation des jeunes Français de réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, etc ?

Véronique Reille Soult : Les adolescents français sont massivement présents sur les réseaux sociaux. On a l’habitude de dire qu’ils savent s’en servir car ils sont « natifs », ce qui n’est pas tout à fait vrai. Certes ayant toujours connus ces lieux d’expression ils savent utiliser les fonctionnalités pratiques mais la réalité de leur usage est tout autre. En effet l’adage « ne fait pas en ligne ce que tu ne ferais pas hors ligne » n’est pas encore une réalité pour eux, ce qui crée des décalages et des comportements destructeurs pour certains.

Les usages des réseaux pour la génération Z (les moins de 24 ans) sont : Snapchat 81%, TikTok 78%, youtube 72%, X et Facebook 38%. Leur motivation pour utiliser ces espaces sont clairs, ils veulent converser et échanger avec leurs pairs et y consacrent en moyenne 2H30 par jour (Source : Etude Reech 2023). Dans ce temps impressionnant ils passent en moyenne 56 mn sur Snapchat et 34 sur Tiktok (Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings).

Ce temps moyen lisse des réalités très différentes : 18% des 16-25 ans passent plus de 5H par jour, 45% en 3 et 5H, 28% entre 1 et 2H, 9% moins de 1H (Source : Etude Diplomeo 2023).

Snapchat est le réseau social préféré des jeunes, en France. Comment expliquer cette domination ? En quoi Snapchat diffère-t-il des autres réseaux sociaux ? De quels chiffres disposons-nous à ce sujet ?

L’origine de son nom explique déjà une partie de son succès. En effet cette plateforme propose d’élaborer des vidéos et photos éphémères baptisées « snaps », onomatopée faisant référence à un claquement de doigt au son mat et bref ! Snapchat procure donc l’exquise sensation de la transgression sans risque !

Snapchat est né d’une grande idée : partager des photos et des autocollants rigolos visibles seulement pendant un court laps de temps. Une fois de plus, son succès s’explique notamment par la notion d’extimité et la nouvelle relation à l’image sociale. Toutefois, avec ses fonctionnalités «amusantes», Snapchat peut facilement entraîner des dérives : envoi et diffusion publique de clichés intimes ou encore captures d’écran compromettantes qui peuvent engendrer du cyberharcèlement. Certains scandales ont aussi marqué l’histoire de l’application.

Une autre explication du succès de Snapchat auprès des jeunes est sa complexité pour les boomers ! Un lieu qui n’est donc pas soit accessible à tout le monde. Envoyer des enregistrements vocaux, des photos, des vidéos, lancer un appel VoIP et accéder à la fonction caméra est simple pour la génration Z mais reste complexes pour les autres. Désormais il est meme possible de définir le temps d’un snap, le chronomètre permet de déterminer l’autodestruction du message, il est même possible de rendre les snaps « infinis ».

Enfin la fonctionnalité qui fait le vrai succès de cette application est la carte géolocalisée de ses utilisateurs. On y accède en pinçant le bouton rond de la caméra. Cela permet de voir les snaps, géolocalisés, de vos amis mais également les snaps ajoutés publiquement. La Snap Map est un moyen de communiquer et de se retrouver facilement puisque vous pouvez partager en direct votre position.

En France, existe-t-il des données qui nous renseigne sur l’utilisation des réseaux sociaux par milieux sociaux, par origine ou par tranche d’âge ? Que nous apprennent-elles ?

Les données et statistiques sont partagées par de nombreux instituts et professionnels du marketing. Ces chiffres permettent de comprendre les usages, les motivations, les temps passés et la répartition par âge et par genre. Autant de données utiles pour le ciblage publicitaire. En revanche les données sur les origines et les milieux sociaux sont plus complexes à trouver. Le niveau d’éducation étant souvent la seule donnée renseignée, elle démontre plus la perméabilité aux fausses informations que la répartition par plateforme.

Quels sont les réseaux sociaux préférés des jeunes ? Peut-on voir des changements de préférences au cours des dernières années ?

Les 3 réseaux préférés des jeunes restent ceux qui portent des vidéos courtes et addictives. Snapchat, TikTok et YouTube sont restent donc leurs espaces favoris comme le montre l’étude Diplomeo 2023. Mais il est probable que 2024 verra un rebond d’Instagram avec l’arrivée de Threads. En effet c’est une des grandes nouveautés de l’année à venir. Threads, la nouvelle application de Meta qui vise à concurrencer X a battu des records en enregistrant 150 millions de téléchargements et 100 millions d’utilisateurs actifs dans le monde en seulement une semaine en 203. Les jeunes qui étaient peu présent sur X pourraient s’intéresser à ce nouveau réseau qui est en reflet et connecté avec Instagram, un espace qui correspond aux habitudes de partages d’images de la génération Z.