Et le meilleur allié de Marine Le Pen, c’est Jean-Luc Mélenchon …

Jean-Luc Mélenchon, patron des Insoumis.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

À s’intéresser aux déclarations du patron des Insoumis, le doute ne serait pas permis. Il ne se passe pas de jours, pas d’heures sans qu’il qualifie le Rassemblement National de parti fasciste, raciste, islamophobe.

Pour y voir clair, il faut aller au-delà des postures déclamatoires et des apparences. Les accès de LFI et ses outrances, font, par contraste, apparaître le parti de Marine Le Pen comme modéré et respectable. À l’Assemblée Nationale, les députes de la Nupes s’agitent, vocifèrent, et pratiquent une obstruction anti-démocratique. Tel n’est pas le cas des parlementaires lepénistes qui se tiennent bien et apparaissent par conséquence comme fréquentables.

Aurore Bergé, la patronne des macronistes ne s’y est pas trompée. Elle jure la sonnette d’alarme. Et Mélenchon, a-t-elle dit, « sert, avec ses excès, Marine Le Pen ». Elle s’en alarme. Victime de leurs comportements de voyous, les mélenchonistes disparaîtront à l’horizon 2027. Resteront alors face-à-face les macronistes et les lepénistes ?

Mais la droite me direz-vous ? Elle est en soins palliatifs. Et quand on entend Bruno Retailleau dire qu’Aurélien Pradié ne pourra plus être numéro 2 du parti s’il ne vote pas la réforme des retraites, la mort cérébrale n’est pas loin !

À Lire Aussi

Menaces et arbitraire macronien : les tentatives de censure de la ministre de la Culture