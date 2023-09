Et la durée à ne surtout pas dépasser pour que la sieste soit bénéfique pour votre santé comme votre cerveau est de…

Faire la sieste pendant la journée est une coutume ancienne qui est pratiquée dans le monde entier.

Si certaines personnes considèrent la sieste comme un luxe, d'autres y voient un moyen de maintenir la vigilance et le bien-être. Mais la sieste peut présenter des inconvénients comme des avantages.

En tant que spécialiste de la douleur orofaciale, j'ai reçu une formation approfondie en médecine du sommeil et sur l'impact du sommeil sur le bien-être, principalement en raison de la relation entre le sommeil et les affections douloureuses telles que les maux de tête et les douleurs faciales. Ma formation a porté sur tous les aspects du sommeil, en particulier les troubles respiratoires du sommeil, l'insomnie et les troubles du mouvement liés au sommeil.

Je suis donc conscient de la nature complexe de la sieste et de la raison pour laquelle une courte sieste - c'est-à-dire une sieste de 20 à 30 minutes pendant la journée - peut être bénéfique à bien des égards.

Une multitude de bienfaits pour la santé

La recherche montre que la sieste présente de nombreux avantages. De courtes siestes peuvent stimuler le fonctionnement mental et la mémoire, ainsi qu'améliorer la vigilance, l'attention et le temps de réaction.

Les courtes siestes sont également liées à une augmentation de la productivité et de la créativité. Comme la sieste semble améliorer la pensée créative, certaines entreprises ont tenté d'exploiter ce phénomène en introduisant des salles de sieste sur le lieu de travail.

De plus, il semble que le cerveau profite de la sieste pour traiter les informations recueillies tout au long de la journée, ce qui semble améliorer les capacités de résolution des problèmes. Une petite étude a révélé que les personnes qui faisaient de courtes siestes étaient moins frustrées et moins impulsives, ce qui se traduisait par une meilleure concentration et une plus grande efficacité dans l'exécution des tâches liées au travail. La sieste peut même améliorer la capacité d'apprentissage de nouvelles compétences motrices, comme le swing au golf ou la pratique d'un instrument de musique. En effet, ces souvenirs ou compétences sont consolidés dans le cerveau pendant le sommeil, que ce soit la nuit ou pendant la sieste.

La sieste peut également réduire le stress. Une étude a montré que les siestes d'environ 20 minutes amélioraient l'humeur générale des participants. Toutefois, les siestes plus longues, de plus de 30 minutes, ne sont généralement pas associées à une amélioration de l'humeur et à un sentiment de bien-être accru.

Les courtes siestes peuvent également être associées à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Si nous sommes éveillés plus que nous ne le devrions, nous avons tendance à accumuler dans notre corps les substances chimiques qui nous poussent à nous battre ou à fuir. Des études montrent qu'un sommeil plus régulier contribue à réduire ces substances chimiques, ce qui entraîne une normalisation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. La sieste semble favoriser ce processus chez certaines personnes.

Mais tout comme pour le sommeil nocturne, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à s'endormir pour une sieste, en particulier lorsqu'elles disposent de peu de temps. Les techniques de relaxation musculaire progressive se sont avérées bénéfiques pour le sommeil nocturne et la sieste. D'autres techniques de relaxation non spécifiques, comme l'écoute de musique relaxante, semblent également bénéfiques pour l'endormissement. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes surestiment leur temps d'éveil lorsqu'elles essaient de dormir et sous-estiment le temps qu'elles ont réellement passé à dormir.

La sieste peut avoir des inconvénients

L'inertie du sommeil est l'un des problèmes associés à une sieste de plus de 30 minutes. Il s'agit de l'état d'éveil et de la désorientation que l'on ressent parfois au réveil d'une sieste prolongée.

En général, plus la sieste est longue, plus l'inertie du sommeil doit être surmontée. Cette inertie peut altérer les fonctions cognitives de quelques minutes à une demi-heure. Dans de nombreux cas, ces effets peuvent être minimisés en consommant de la caféine directement après la sieste.

Mais il est important de noter que la caféine ne remplace pas le sommeil. La caféine bloque temporairement l'action d'une substance chimique connue sous le nom d'adénosine, un agent favorisant le sommeil qui s'accumule pendant les heures d'éveil. Si vous avez l'habitude de dépendre de la caféine pour rester éveillé et alerte, cela peut suggérer l'existence d'un trouble du sommeil sous-jacent tel que l'insomnie ou l'apnée du sommeil, qui se traduit par un arrêt temporaire de la respiration pendant le sommeil.

Les siestes prolongées ou en fin d'après-midi peuvent également perturber le sommeil nocturne, en entraînant des difficultés à s'endormir ou à rester endormi pendant la nuit. Cette perturbation du cycle régulier veille-sommeil peut entraîner une privation générale de sommeil, qui peut avoir de nombreux effets négatifs sur la santé.

De plus, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les siestes plus longues - au-delà de 30 minutes - peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires. Les chercheurs ont constaté que les personnes âgées qui font des siestes pendant plus d'une heure par jour présentent plus souvent une augmentation de la tension artérielle, une hyperglycémie, un excès de graisse autour de la taille et des taux anormaux de cholestérol ou de triglycérides, ce que l'on appelle parfois le syndrome métabolique.

La raison de ce phénomène est en grande partie inconnue. Les personnes âgées ont tendance à faire la sieste plus fréquemment que les jeunes adultes, en partie parce que leur sommeil est plus perturbé pendant la nuit. Cela pourrait être lié à des douleurs plus importantes ou à d'autres facteurs de santé qui interfèrent avec le sommeil, à des médicaments qui altèrent le sommeil et à une modification des rythmes de sommeil observée avec l'âge.

Meilleures pratiques

Voici donc quelques conseils pour maximiser les avantages tout en réduisant les risques : Faire des siestes courtes pour éviter l'inertie du sommeil et les perturbations du sommeil nocturne. La sieste doit avoir lieu en début d'après-midi, car elle correspond à une baisse d'énergie après le déjeuner et au creux circadien naturel du corps, qui est une augmentation de la somnolence semblable à celle qui se produit au crépuscule. Évitez les siestes en fin d'après-midi, terminez-les au moins quatre à six heures avant l'heure du coucher et créez un environnement propice en faisant la sieste dans un endroit calme, confortable et faiblement éclairé.

Si vous avez des problèmes de somnolence diurne, il est préférable de s'attaquer à la cause première plutôt que de compter uniquement sur la sieste. La réduction de la consommation de caféine, le maintien d'un horaire de sommeil régulier et un sommeil nocturne adéquat sont des mesures essentielles pour réduire la somnolence diurne.

En fin de compte, les siestes doivent compléter une routine de sommeil saine, et non se substituer à un repos nocturne suffisant. Une approche équilibrée des siestes peut contribuer à une vie plus énergique, plus concentrée et plus résistante.

