Et l’impact économique maximal du Covid sera en 20..

La littérature économique s'accorde à dire que les fermetures d'écoles entraînent des pertes en termes de quantité et de qualité de l'éducation des enfants scolarisés.

Dans leur étude, Christine de La Maisonneuve, Balázs Égert et David Turner montrent que les pertes de productivité suite à la fermeture des écoles pendant la pandémie de Covid seront importantes et persistantes.

Christine de La Maisonneuve est économiste au Département des affaires économiques de l'OCDE et travaille actuellement sur l'évaluation quantitative des réformes structurelles au sein de la Division de l'analyse macroéconomique. Elle a beaucoup travaillé sur le capital humain, la santé et les soins de longue durée, les questions de vieillissement et les scénarios de croissance à long terme. Elle a également contribué à de nombreuses enquêtes économiques sur les membres de l'OCDE et les économies émergentes.

Atlantico : La pandémie de COVID-19 a provoqué la fermeture d'écoles dans presque tous les pays de l'OCDE, entraînant des retards d'apprentissage. Dans votre étude, vous avez montré que les pertes de productivité seront importantes et persistantes. Quel est l'impact de ces fermetures pour les étudiants et pour la société en général ?

Auteurs de l'étude : La littérature économique s'accorde à dire que les fermetures d'écoles entraînent des pertes en termes de quantité et de qualité de l'éducation des enfants scolarisés. Un exemple récent est la fermeture des écoles au printemps 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, vécue dans de nombreux pays de l'OCDE et correspondant approximativement à un tiers de la fermeture d'une année scolaire. Notre analyse suggère que les effets de la fermeture des écoles pourraient augmenter avec le temps et être assez élevés lorsque toutes les cohortes touchées seront entrées dans la vie active entre 2036 et 2067. Le pic sera atteint en 2067 lorsque la perte de productivité s'élèvera entre environ ½ et 2%. L'effet diminuera jusqu'à ce que la dernière cohorte touchée se retire de la population active à l'âge de 65 ans en 2083, année où l'effet de la pandémie s'estompe.

Comment avez-vous calculé ces effets ?

RNous utilisons une nouvelle mesure du stock de capital humain, qui combine la quantité d'éducation (mesurée par le nombre moyen d'années de scolarité) et la qualité de l'éducation (à l'aide des données de l'OCDE issues du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)) et qui est calculée comme la moyenne pondérée par cohorte des deux composantes. Les poids relatifs des composantes qualitative et quantitative sont estimés à partir des données. Cette nouvelle mesure est utilisée pour quantifier les pertes en capital humain résultant des fermetures d'écoles. Comme cette nouvelle mesure a des liens étroits avec la productivité (et le revenu par habitant), nous avons pu calculer l'impact des fermetures d'écoles sur la productivité à travers le canal du capital humain.

Vous estimez que le pic de ces impacts se situera en 2067, une date qui semble extrêmement lointaine. Comment expliquez-vous que le pic d'impact soit si tardif ?

Notre analyse considère que les élèves scolarisés entre 3 et 18 ans (soit un total de 16 cohortes impactées quelle que soit l'année et quel que soit le pays) sont touchés par la pandémie (nous ne tenons pas compte des pertes dans le système d'enseignement supérieur). Chaque cohorte impactée entrera sur le marché du travail l'une après l'autre, la première cohorte entrant en 2021 (ceux âgés de 18 ans en 2020) et la dernière en 2036 (ceux âgés de 3 ans en 2020). Par conséquent, l'impact global des fermetures d'écoles sur le capital humain sera assez faible dans les années à venir, mais augmentera au fil des ans à mesure que les cohortes touchées entreront sur le marché du travail. Toutes les cohortes touchées seront entrées dans la population en âge de travailler à partir de 2033, et les pertes seront les plus importantes en 2067, car c'est l'année où toutes les cohortes touchées se trouvent dans la partie plus âgée de la population active, avec une performance plus faible que les jeunes cohortes et, par conséquent, un impact plus élevé.

Y aura-t-il des différences significatives entre les pays ?

L'impact sera différent selon les pays, en fonction du nombre de semaines de fermeture des écoles. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les bâtiments scolaires ont été fermés pendant environ une année scolaire complète, entre mars 2020 et octobre 2021. Toutefois, ce chiffre moyen cache de grandes disparités entre les pays. Alors que les écoles en Suisse et en Islande ont été fermées moins de 10 semaines, les fermetures d'écoles en Corée, au Chili et en Colombie ont duré près d'un an et demi.

L'impact dépend également des mesures d'atténuation que les pays adoptent pour assurer l'enseignement à distance, comme les colis à emporter, les plateformes en ligne, les téléphones mobiles, la télévision et la radio, ainsi que des mesures qui seront mises en œuvre après la pandémie pour alléger le coût à long terme des fermetures d'écoles. L'impact dépend également, bien que dans une moindre mesure, des performances des élèves (qui peuvent être mesurées par des résultats de tests tels que le PISA de l'OCDE) au moment de la pandémie. Les pays où les élèves sont peu performants seront plus touchés que les pays où, en moyenne, les élèves sont plus performants.

Est-il possible de mettre en place des mesures pour compenser ou atténuer ces pertes de productivité ?

Oui, même si l'atténuation de l'impact du COVID-19 sur le capital humain est un défi politique non trivial car la plupart, sinon toutes les réformes des politiques éducatives ont de longs délais de mise en œuvre. Toutefois, certaines mesures pourraient être mises en œuvre pour atténuer le coût des fermetures d'écoles. Pour les élèves encore scolarisés, on peut envisager de

- L'extension du temps d'enseignement en réduisant temporairement les vacances scolaires et/ou en ajoutant des heures dans une journée d'école.

- Réviser le programme scolaire pour se concentrer sur les compétences clés. Offrir une formation aux enseignants.

- Envisager l'utilisation des technologies numériques pour améliorer le diagnostic des lacunes d'apprentissage et faciliter des pratiques pédagogiques plus individualisées.

- Diffuser la collaboration et les méthodes de travail professionnelles pour accroître l'efficacité des enseignants.

Pour les enfants les plus âgés et ceux qui ont déjà quitté l'école, il est important de renforcer les programmes de formation des jeunes adultes.

Par ailleurs, certaines autres réformes de la politique éducative sont bien connues pour avoir un impact positif sur les performances des élèves en temps normal. Elles pourraient également contribuer à compenser certaines des pertes subies par les jeunes générations à la suite de la pandémie. Il s'agit notamment d'une participation accrue à la prise en charge des enfants en bas âge, d'une responsabilisation et d'une autonomie accrues des écoles, d'une réduction du suivi précoce et d'une amélioration de la qualité et des qualifications des enseignants.