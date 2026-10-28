SCIENCE-FICTION OU REALITE ?
28 octobre 2026
Est-ce que les robots humanoïdes pourraient remplacer les soldats sur les champs de bataille ?
Autrefois, les robots sur le champ de bataille relevaient de la science-fiction. La guerre en Ukraine a balayé cette idée, les véhicules terrestres sans pilote (UGV) — ou robots terrestres — y jouant un rôle de plus en plus visible.
5 min de lecture
THEMATIQUESEconomie
Jacob Parakilas est responsable de recherche au sein du groupe Stratégie, politique et capacités de défense de RAND Europe. Ses travaux portent sur l'architecture de sécurité transatlantique, la guerre en Ukraine et l'évolution des technologies et des formes de guerre.
Populaires
Jacob Parakilas est responsable de recherche au sein du groupe Stratégie, politique et capacités de défense de RAND Europe. Ses travaux portent sur l'architecture de sécurité transatlantique, la guerre en Ukraine et l'évolution des technologies et des formes de guerre.