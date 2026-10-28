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Toutefois, si le concept de robots humanoïdes sur le champ de bataille suscite l’intérêt, de nombreux obstacles majeurs empêchent, pour l’heure, une telle réalité à court terme.
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SCIENCE-FICTION OU REALITE ?

28 octobre 2026

Est-ce que les robots humanoïdes pourraient remplacer les soldats sur les champs de bataille ?

Autrefois, les robots sur le champ de bataille relevaient de la science-fiction. La guerre en Ukraine a balayé cette idée, les véhicules terrestres sans pilote (UGV) — ou robots terrestres — y jouant un rôle de plus en plus visible.

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MOTS-CLES

robots humanoïdes , IA , Intelligence Artificielle , guerre , conflit , soldats , ukraine

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacob Parakilas
Chercheur

Jacob Parakilas est responsable de recherche au sein du groupe Stratégie, politique et capacités de défense de RAND Europe. Ses travaux portent sur l'architecture de sécurité transatlantique, la guerre en Ukraine et l'évolution des technologies et des formes de guerre.