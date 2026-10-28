SCIENCE-FICTION OU REALITE ?

Est-ce que les robots humanoïdes pourraient remplacer les soldats sur les champs de bataille ?

Autrefois, les robots sur le champ de bataille relevaient de la science-fiction. La guerre en Ukraine a balayé cette idée, les véhicules terrestres sans pilote (UGV) — ou robots terrestres — y jouant un rôle de plus en plus visible.