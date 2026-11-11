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Jensen Huang, cofondateur, président et directeur général de la société technologique américaine Nvidia, prononce son discours d'ouverture lors de la conférence Nvidia GTC Berlin 2026 sur l'intelligence artificielle, le 21 octobre 2026 à Berlin.
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ESPIONNAGE

11 novembre 2026

Scandale chez Nvidia : radioscopie des méthodes des services chinois pour infiltrer l’Occident

L’aveu de Jensen Huang, patron de Nvidia, d’une liaison avec une femme d’affaires que Washington soupçonne de travailler pour Pékin remet en lumière les méthodes du renseignement chinois. Derrière le fantasme de l’espionne à la James Bond, se dessine une stratégie d’une tout autre ampleur : mobilisation des acteurs civils, surveillance de la diaspora, cyberespionnage et influence dans les universités, jusqu’en France.

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MOTS-CLES

espionnage chinois , Nvidia , Jensen Huang , Alice Huang , renseignement chinois , diaspora chinoise , instituts Confucius , cyberespionnage , ingérence chinoise en France , Parti communiste chinois , Scandale , Guerre froide

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme

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