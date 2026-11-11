ESPIONNAGE

Scandale chez Nvidia : radioscopie des méthodes des services chinois pour infiltrer l’Occident

L’aveu de Jensen Huang, patron de Nvidia, d’une liaison avec une femme d’affaires que Washington soupçonne de travailler pour Pékin remet en lumière les méthodes du renseignement chinois. Derrière le fantasme de l’espionne à la James Bond, se dessine une stratégie d’une tout autre ampleur : mobilisation des acteurs civils, surveillance de la diaspora, cyberespionnage et influence dans les universités, jusqu’en France.