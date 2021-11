Un automobiliste remplit le réservoir de sa voiture à hydrogène

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

L'hydrogène est aujourd’hui présenté comme une énergie d'avenir. Toutefois une étude publiée par la revue Applied Energy a révélé que la fabrication d'hydrogène à partir de combustibles fossiles produisait des émissions de gaz à effet de serre "substantielles". Peut-on produire de l’hydrogène sans émettre de gaz à effet de serre ?

Philippe Charlez: L’hydrogène a en effet le vent en poupe. Voici un an, le président de la République embrayait la décision allemande et annonçait dans son plan de relance soutenir la filière hydrogène à hauteur de 7 milliards d’euros. Depuis les initiatives, projets et annonces d’alliances se sont multipliés. L’hydrogène représente un vecteur intéressant spécialement pour la mobilité longue distance (>150km) et haute puissance (camions, bus, bateaux et même avions) pour remplacer le pétrole car il élimine les deux gros inconvénients (long temps de charge et faible autonomie) de la mobilité électrique. Rappelons qu’un véhicule à hydrogène n’est pas un véhicule thermique mais un véhicule électrique qui fabrique son électricité dans le véhicule à partir d’hydrogène.

Le monde produit aujourd’hui 70 millions de tonnes d’hydrogène exclusivement à partir du reformage du méthane pour l’essentiel en raffinerie. Cet hydrogène n’est pas utilisé en tant qu’énergie mais essentiellement pour fabriquer de l’ammoniaque ingrédient de base des engrais.

Le reformage consiste à faire réagir à haute température du gaz naturel (CH 4 ) et de l’eau (H 2 0). Bien que le procédé soit mature et permette de produire de l’hydrogène à un prix très économique le résidu de la réaction est le CO 2 . Cet « hydrogène gris » n’a donc en théorie aucun d’intérêt en termes de décarbonation, la fabrication des 70 millions de tonnes d’hydrogène émettant près de 400 Mt CO2 chaque année. Toutefois ce CO 2 peut être capturé puis réinjecté dans le sous-sol par la méthode CCS (Capture Carbon & Storage) : l’hydrogène prend alors la couleur « bleue » et devient neutre en carbone.

À Lire Aussi

L’hydrogène cannibale

L’ « hydrogène vert » utilise un processus différent à savoir l’électrolyse de l’eau qui permet de casser la molécule d’eau et d’en extraire l’hydrogène en faisant circuler un courant électrique entre deux électrodes. Malheureusement, l’efficacité énergétique du processus est médiocre (il faut 60 kWh pour produire un kg d’hydrogène) ce qui le rend pour l’instant très peu économique par rapport au reformage du méthane. Des méthodes novatrices de production à haute température (projet GENVIA à Béziers) pourraient à moyen terme améliorer significativement le rendement et réduire le prix.

Nous possédons aujourd’hui des technologies de capture du carbone pour l’empêcher d’être libéré dans l’atmosphère et le stocker sous terre. Qu’en est-il de cette solution ? A-t-elle des failles ?

Le CCS (Carbon Capture & Storage) consiste à capter les émissions de CO 2 dans les fumées dégagées par des installations industrielles fortement émettrices puis à l’injecter sous forte pression dans une formation géologique profonde pour qu’il y reste confiné.

Les fumées de combustion ne contenant en moyenne que 10% de CO 2 (le reste est principalement composé de vapeur d’eau, d’oxygène et surtout d’azote), ce dernier est d’abord extrait à l’aide d’un solvant chimique. Après avoir été transporté sur un site dédié par gazoduc, il est injecté à haute pression dans une formation géologique profonde. En dehors de sa capacité de stockage (fonction de son extension mais aussi des propriétés de la roche), il faudra que la formation de stockage soit surmontée d’une couche imperméable (qu’on appelle « couverture ») empêchant toute migration verticale de CO 2 vers la surface.

À Lire Aussi

L'hydrogène, combustible parfait pour remplacer le pétrole ? Pourquoi ce n'est pas si simple...

Les européens ont été pionniers en matière CCS grâce au projet Sleipner amorcé au milieu des années 1990 en Mer du Nord norvégienne. Mais, au cours de la dernière décennie l’activité s’est déplacée vers les Etats-Unis et la Chine. En 2020 ces deux méga nations représentaient à elles seules 82% du volume mondial séquestré. Avec un peu plus de 30 millions de tonnes de CO 2 en 2019, le CCS participe aujourd’hui de façon marginale à la séquestration du carbone. L’ambition d’atteindre plusieurs centaines de millions de tonnes en 2030 et plusieurs milliards de tonnes d’ici 2050 est conditionnée par plusieurs facteurs bloquants.

Le premier est d’ordre économique : compte tenu de son coût, le CCS ne deviendra rentable qu’avec une taxe carbone excédant les 100 €/tonne. Le second est d’ordre géologique. Bien qu’à l’échelle de la planète, les capacités de stockage soient gigantesques, l’évaluation d’un site de réinjection peut prendre plusieurs années. Le troisième est d’ordre sociétal. Même si le CCS est une technologie clé pour réduire les émissions de CO 2 , de nombreuses parties prenantes restent hostiles à sa mise en œuvre.