"En vérité, Alice" : un roman d’une originalité folle, tout en contrastes, entre ténèbres et lumière

Sous l’emprise de son compagnon odieux, manipulateur, menteur et alcoolique, Alice vit un enfer au quotidien depuis cinq ans. Il la somme de trouver un emploi. Après une série de démarches vaines, elle tombe par hasard sur une annonce du diocèse de Paris, qui cherche une assistante pour « le promotorat des causes des saints. » Contre toute attente, elle est embauchée. Elle découvre les arcanes de ces procédures plus que compliquées, en même temps que les vies extraordinaires et rayonnantes des postulants. Autre surprise : elle ne rencontre que des êtres bienveillants et souriants.

L’évêque responsable de cette fonction juridique, les jeunes femmes bénévoles et les prêtres qu’elle interroge, tous rivalisent de gentillesse pour l’aider dans ses tâches si nouvelles pour elle, et pour lui expliquer les étapes et les conditions à remplir afin de présenter ces dossiers de candidatures à des commissions spéciales. Alice, impressionnée par cet univers lumineux, se débat contre les menaces incessantes et les violences de plus en plus atroces de son compagnon, tout en lui trouvant des excuses ; elle s’imagine qu’il continue à l’aimer et qu’elle le sauvera de ses démons. Parviendra-t-elle à s’affranchir de sa domination et à trouver sa propre « vérité » ?