En couple avec un Bot : certains l’aiment IA

Le robot humanoïde Sophia, développé par la société basée à Hong Kong Hanson Robotics, apparaît sur scène à Calcutta, en février 2020.

Atlantico : De plus en plus d’individus ont recours à des applications leur permettant de nouer des relations amoureuses avec des intelligences artificielles. Que recherchent ces personnes dans l’IA ?



Pascal Neveu : 42 % des personnes interrogées approuvent le fait d'avoir des relations sexuelles avec un robot et 39 % une potentielle relation amoureuse avec une intelligence artificielle.



Le chiffre a été multiplié en 10 ans ! Je ne citerai pas quelques sites dont un facile à trouver.



Le sujet est immense… sur des plans philosophique, éthique, scientifique, psychologique.



Je préciserai en toute fin d’où vient la quasi totalité des études publiées depuis quelques années.



Mais déjà… Rappelez vous 1997 ! Le film X Emmanuelle7 sort en salles pour les plus de 18 ans. Le fond du film porte sur la sexualité virtuelle, les acteurs étant habillés de combinaisons sensorielles et de casques virtuels, vivant une sexualité non présentielle.



Vous avez encore actuellement des films de ce registre.



Nous sommes dans la même période où Erika LaBrie a annoncé son mariage avec la tour de notre capitale, et a changé son nom en Erika Eiffel, incitant les gens à se demander dans quelle mesure les émotions humaines envers les êtres non humains se développeront !



Mais en 2017 une avancée fut considérablement médiatisée. Hanson Robotics a produit un robot réaliste, Sophia. Soutenue par les algorithmes informatiques embarqués, Sophia est capable de comprendre les langues et de reconnaître les visages. On lui a reconnu une identité humaine et une nationalité Saoudienne, le but étant de repenser la relation entre humain et non-humain !



C’est un vieux fantasme, même si nous allons devoir composer avec un nouveau monde, mais qui selon moi restera dominé par l’être humain pour différentes raisons, la principale restant qu’un robot n’a pas d’émotion ni de notion de bien ou de mal, en quelque sorte l’essence même de notre existence depuis des millénaires !



Nous avons en France près de 20 millions de célibataires (ce qui inclut les non mariés ou non pacsés, environ 40% de la population, sans compter les veuves et veufs), mais le chiffre le plus significatif reste surtout les 11 millions de personnes souffrant de solitude !



30% des Français se sont inscrits au moins une fois sur un site de rencontre, concernant toute tranche d’âge, pour diverses attentes, et ce dès 18 ans, passant plus de 6 heures par semaine sur les sites ou applications.



Plusieurs études ont démontré que les algorithmes utilisés font en sorte que vous ne rencontriez pas les profils adaptés afin de continuer à faire fonctionner ces entreprises via les abonnements même si certaines écrivent que 10% des rencontres se sont terminées par un mariage, chiffre non négligeable.



Alors pourquoi perdre son temps et son argent plutôt que vivre une relation virtuelle avec une IA avec laquelle vous serez en correspondance, aucune engueulade, se consoler auprès d’elle, dialoguer, raconter sa journée voire même virtuellement faire l’amour ?



Tout est possible et envisageable.



L’IA est même plus pratique qu’un chien que vous n’avez pas à sortir, ou la litière d’un chat à mettre à la poubelle… pardonnez ces comparaisons.



L’IA est rentrée dans notre quotidien et nos esprits… c’est le futur.



Je vais le développer à travers vos prochaines questions.



Interrogées par le New York Times, plusieurs personnes racontent que leur compagnon virtuel leur permet d’avoir le sentiment d’être spécial, d’être pris en compte, et qu’elles peuvent se confier à cette personne plus qu’à n’importe quel humain ?



Un documentaire, « My I.A. Lover » a été réalisé par Chouwa Liang basée à Pékin, racontant leurs expériences avec des robots.



Dans le monde, des scientifiques et des ingénieurs d'Amérique, du Japon, de Corée du Sud, de Chine… fabriquent des robots de plus en plus intelligents capables de comprendre et d'exprimer les sens et les émotions humaines.



Mon amie Sophie Sakka, spécialiste reconnue mondialement concernant les robots, ne cesse de rappeler qu’un robot ne fonctionne que via un programmateur qui aura donné au robot des consignes, des informations personnelles, des souvenirs, des désirs, des fantasmes, des besoins quotidiens tant émotionnels, affectifs …



Aussi, nous sommes très loin des films de science fiction, des cyborgs capables de prendre le pouvoir sur l’être humain. Le robot sert l’être humain. On peut y adjoindre des algorithmes qui vont augmenter les informations et les interactions de manière à créer une interaction quasi humaine et une réalité augmentée via un robot ou IA via un écran et depuis quelques années seulement par audio.



Depuis des années, voire même depuis le 16ème siècle, on ne cesse de penser une sorte de posthumanisme, car on discutait l’anthropocentrisme. L’être humain doit-il ne se centrer que vers ses congénères, ou se tourner vers les animaux voire un autre monde, d’où les robots ?



Levinas avait une autre pensée de l’être humain accompli dans la relation à l’autre, le monde transcendental, la nature.



Le NYT et d’autres ont diffusé le projet majeur du Fonds national des sciences sociales de Chine nommé « Une étude de l'idée de communauté culturelle dans les littératures ethniques américaines » et le projet majeur du « Bureau de planification de la philosophie et des sciences sociales » de Pékin nommé « Postcolonialisme, cosmopolitisme et qualités internationales de la littérature chinoise »



Peut-il y avoir des bénéfices à s’investir émotionnellement dans une relation avec une IA ? Et quels sont les risques ?



Le célèbre Michel Foucault, Philosophe et Psychologue, Professeur au Collège de France a écrit dans les années 70 sur ce sujet… d’une sorte de perte et mort de l’Homme via une redéfinition de notre relation à notre propre corps et nos attentes affectives. Il était autant précurseur que tous ceux comme Jules Verne ou d’autres scénaristes pensaient la fin d’un certain monde. Ils n’avaient pas totalement tort quand on pense notre monde actuel surtout après cette pandémie qui a marqué les esprits, les corps, l’isolement, la solitude, une sexualité moins exprimée (sauf en clandestinité puisque des clubs de rencontres pouvaient rester ouverts, créant des clusters…).



Cette pandémie a recontextualisé les relations interhumaines, avec pour certains, outre la peur de la maladie, et parce qu’il y a eu l’absence de contacts, le télétravail, le repli, une plus grande confiance envers le robot et l’émergence de l’IA qui s’est décuplée.



Nombre de rapports ont été publiés, passionnants avec beaucoup d’applications, mais aussi, soyons rassurés en tout cas en France avec des gardes-fous éthiques.



C’est une balance permettant de maintenir en équilibre notre psychisme et nos besoins, nos pulsions.



Le risque, c’est la deshumanisation grandissante.



Qu’est-ce qui sociétalement peut expliquer le recours à ce genre d’applications ? Et le fait de s’éprendre d’une IA ?



Depuis 2017 le monde a changé et évolué.



Pardonnez mes comparaisons qui vont permettre de mieux comprendre le désarroi affectif de notre population, suite aux chiffres livrés au début. J’ai évoqué la pandémie.



Mais imaginez une Angélique Marquise des Anges vivant seule dans son patelin du Poitevin, une Sissi ne vivant rien à Lapalisse… et Dieu sait que ce sont de très beaux endroits et des gens adorables… Que faire quand vous êtes seul(e) ?



Je reste pragmatique et dans le monde réel.



En tant que psy je ne peux que défendre que le réel et les rencontres... et alors… l’IA et un robot ne sont-ils pas un pis-aller ?



Ca va plus loin car par exemple nn peut dire que les robots peuvent donner une certaine compagnie et un certain confort aux gens, en particulier à ceux qui vivent avec un trouble d'anxiété sociale. Par algorithme programmé, certaines émotions orientées vers l'humain surgiront également chez les robots. David Levy, le pionnier de l'intelligence artificielle, prédit depuis plus de 10 ans une relation symbiotique entre les humains et les robots, estimant que « les robots seront extrêmement attrayants pour les humains en tant que compagnons en raison de leurs nombreux talents, sens et capacités ». Il précise en outre: «Ils auront la capacité de tomber amoureux des humains et de se rendre romantiquement attrayants et sexuellement désirables pour les humains. Les robots transformeront les notions humaines d'amour et de sexualité. ».



C’est effrayant car l’être humain va t’il conserver ses relation subjectives ou rester dans une relation avec un objet virtuel ?



Quelles conséquences au niveau du développement psychique, l’organisation de nouvelles psychopathologies au sein d’une société de plus en plus désorganisée ?



Je reste confiant en l’être humain.



Si ces « solutions et nouveautés » permettent de stabiliser des personnes en manque… nous n’avons pas à juger…



Le problème en France et d’autres pays est de légiférer a posteriori d’une affaire alors qu’il faut les anticiper sur ces plans éthiques et psy.



Une réflexion : l’immense Stephen Hawking en 2014 (4 ans avant son décès)



“Je pense que le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l’humanité (…) Les humains limités à une lente évolution biologique ne pourrait pas rivaliser et seraient dépassés. ”