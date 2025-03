Emilia Perez : qui osera dire à quel point ce film est aussi absurde dans sa description du narcotrafic que de la vie des personnes transgenres ?

Ailsa Peate est maître de conférences en études latino-américaines et muséales, et co-directrice des cours du MA Museums, Galleries and Contemporary Culture et du MA Museums, Galleries and Contemporary Culture with Professional Experience. Avant de rejoindre Westminster, elle a occupé le poste d'associée de recherche postdoctorale dans le cadre du projet Memory, Victims, and Representation of the Colombian Conflict (Mémoire, victimes et représentation du conflit colombien) financé par l'AHRC à l'université de Liverpool.