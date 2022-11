Elon Musk faiseur de roi (ou plutôt de président) …

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Avec ses milliards, il a fait main basse sur Twitter. Des dizaines de millions d’Américains y sont abonnés. Et les hommes politiques ne peuvent s’en passer.

Il détient ainsi un formidable levier de puissance et un incomparable outil d’influence. Elon Musk ne fait pas mystère de ses engagements politiques. En effet, il a déclaré la guerre « aux virus de la culture woke ».

Et une de ses premières décisions a été de rétablir le compte de Donald Trump qui avait été banni de Twitter. Voilà qui est clair.

Mais la satisfaction de l’ancien président des Etats-Unis a été de courte durée. Elon Musk s’est empressé de faire savoir qu’il voterait pour le Républicain Ron DeSantis, brillamment élu gouverneur de Floride.

« Il nous faut », a-t-il dit, « un candidat raisonnable et centriste ». Exit donc Donald Trump ! A l’autre bord de l’échiquier politique, Joe Biden a annoncé qu’il serait candidat à sa réélection.

Et cela en dépit de son âge et de ses symptômes manifestes d’Alzheimer. Ses chances de rester à la Maison Blanche ne pèsent pas lourd. Ce sera donc Ron DeSantis ou Trump. On ignore lequel des deux sera le prochain président des Etats-Unis. Mais en tout état de cause le vrai vainqueur sera Elon Musk !