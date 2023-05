Elon Musk et Bruno Lemaire. Selfie n’est pas Ami.

A l’occasion de cette magnifique réunion de « Chose France », ce déballage de discours pré-calibrés et de mesures d’investissement recyclées et maquillées, nous avons découvert sur Twitter bien entendu, et en primeur, un magnifique selfie pris par Bruno Lemaire avec Elon Musk.

Un clin d’œil pour faire « jeun’s », et dire à quel point il est cool notre Ministre de l’Économie, qui ne parle pas qu’Allemand, mais aussi un peu Anglais, à côté d’un Elon Musk qui arborait un sourire retenu, mais politiquement correct. Que l’on ne se trompe pas, Elon Musk n’est pas l’ami de Bruno Lemaire, pour qui il n’a que méfiance et suspicion. Leur seul point commun c’est la taille, Musk et Lemaire, font 1.88m tous les 2, à plus ou moins 1cm près. Néanmoins depuis son 1.88m à lui, Musk semble voir le monde en plus grand et de plus haut, que Lemaire ne le verra jamais. Certains centimètres semblent plus hauts chez certains ? La conversion métrique peut-être ? Pourquoi tant de haine de ma part ? Explication de texte.

Elon Musk est un extra-terrestre, un peu Asperger, aux réactions souvent imprévisibles, mais un génie total. Pas une erreur ou presque ces 20 dernières années. Un défi après l’autre, il a franchi tous les obstacles qui semblaient infranchissables auparavant. Faire de Tesla, qu’il n’a pas fondé, une société dont la valorisation engloutit quasiment celle de tous les Européens réunis. Faire de SpaceX, la première société au monde à proposer du réutilisable, ce sur quoi tout le monde avait échoué jusqu’alors. Un exploit que l’on ne mesure pas suffisamment je trouve. Il pense à Mars et aux microsatellites, à faire des hyper-loop pour rendre les transports rapides et propres (avec la Boring Company, dont on parle moins mais qui pèse déjà plus de 5Mds de dollars). Bref il est partout où devrait également être les Gouvernements à courte vue qui nous gouvernent. Et particulièrement le Français.

Lemaire lui est à la tête d’un Gouvernement dont la politique du Covid et celle de ses voisins immédiats, du même Club des « gestionnaires de la trouille » a contribué à paupériser non seulement son propre pays, mais la terre entière. Il a souscrit à une politique du « quoi qu’il en coûte », qui va paupériser les 3 générations à venir. Il va bientôt battre le record de faillites des PME, qui ne se remettent pas non plus de la magnifique gestion du Covid. Il n’a AUCUN plan sur le numérique, AUCUN plan sur l’espace, AUCUN plan sur le quantique, sur l’IA…AUCUN plan dont le titre rimerait vaguement avec AVENIR.

Tout l’inverse d’Elon Musk. A moins d’un concours des opposés, les avoir sur la même photo n’a juste aucun sens. Cette photo qui sent tellement l’autosatisfaction de l’un, la jubilation de côtoyer quelques minutes une personne dont on n’aura jamais un centième du talent et la résignation polie de l’autre, qui doit se féliciter de devoir sa réussite présente à sa passion pour l’avenir.

Si vous prenez le détail de Chose France, vous y trouvez une collection de mesures déjà prévues depuis des lustres, des investissements supplémentaires, qui tiennent pour une partie à l’équivalent du contrôle technique pour la voiture. Des extensions d’usines, de centres logistiques. Mais peu d’investissements nouveaux et surtout, et plus inquiétant, si ils sont néanmoins nombreux, parmi les meilleurs en Europe, ils restent très pauvres en emplois. Nous avons la quantité, mais jamais la qualité. Dès que l’on parle d’emplois massifs, on parle principalement de l’Allemagne, record de médiocrité que nous devons à notre « excellent » droit du travail, nos « excellentes » charges sociales, notre « magnifique fiscalité », et enfin, à la magnifique médiocrité de notre dialogue sociale, autant côté Medef que Salarial. Quand il s’agit d’avoir des emplois en masse, on noircit la carte d’Europe, afin de bannir la France de ces décisions d’investissement. Ce qui pourrait s’accentuer maintenant que la note de la France a encore été dégradée, ce qui va alourdir le service de la dette, et inciter notre Gouvernement à augmenter les impôts… quoi qu’il en coûte !

Et surtout, puisque nous parlons de Musk et d’investissements, laissez-moi vous raconter une petite histoire que je connais personnellement. Séquence émotion et confidentielle ! Un sympathique garçon nommé JB Staubl est le cofondateur de Tesla. Musk l’a rejoint quelques années ensuite. Nombre de personnes pensent que Musk a fondé Tesla, loin de là. Il lui a donné une renommée mondiale, car à l’instar de Steve Jobs, il a réussi à créer un esprit de « secte » autour de sa personne, qui a profité incroyablement bien à ses sociétés. Chaque jeune ingénieur sur terre rêve de lui offrir ses neurones, comme c’était le cas avec Jobs. Génial, à nouveau. Bref. JB qui aime l’ombre s’est très bien entendu avec Musk, mais a quand même quitté la société Tesla il y a 4 ans pour monter Redwood Material, pour en faire la plus immense « gigafactory » de recyclage, puis « re-manufacturing » de pièces auto, entendez, progressivement, de batteries automobiles. Quand on tient un filon et une source qu’on a soit même créé…

Il voulait en monter partout dans le monde et notamment en Europe. Son investisseur, que je vois souvent désormais, qui est aussi le premier investisseur de Tesla et SpaceX (et ami de 30 ans d’Elon Musk) se dit « chouette, on va aller frapper à la porte de la France, car ils veulent qu’on « chose France », et ils vont donc nous accueillir avec la fanfare musicale, JP Gauthier et Mireille Mathieu ou David Getta. C’est propre, c’est développement durable, cela crée des emplois, bref, cela coche toutes les jolies cases qui comptent. Du velours ! Eh bien devinez quoi ? « Chez Gaston Chose France, il y a le telephon qui son, mais y’a jamais personne qui y répond ». Impossible de monter un RV, même pas par le pourtant très médiatisé patron de business France, qui a promis mais jamais tenu. Je le sais d’autant, que c’est moi qui ai monté les RV avec nos constructeurs automobiles Français, un 14 juillet.

Voilà pourquoi, la fable du « chose France » est pour moi une sinistre plaisanterie, qui a dû faire rire jaune Elon Musk, quand il s’est vu obligé de poser avec notre ami Ministre du téléphone qui ne répond pas, aux investissements de 1 à 2Mds pour recycler des pièces sales et en faire des produits propres, comme la lessive vantée à l’époque par Coluche et sa crasse propre.

Alors Mr le Ministre, la prochaine fois que vous faites un selfie avec Musk, essayez de lui donner une raison de ne pas forcer son sourire et arrêtez svp de nous prendre pour des pommes, et servez-vous de votre téléphone pour répondre aux investisseurs ! Cela rapporte de l’argent à la France et non des followers.